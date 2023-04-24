В Калининграде есть три района: Центральный, Ленинградский и Московский. Я покажу вам их изнутри, включая их достопримечательности и своеобразную архитектуру.



В каждом районе есть и новостройки, и старые немецкие дома, и обычный жилой фонд с местным колоритом.



Я расскажу вам, насколько развита инфраструктура в каждом из них, в частности поведаю про социальные службы, образовательные, медицинские, культурно-досуговые учреждения, популярные и топовые места.