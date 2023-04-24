В Калининграде есть три района: Центральный, Ленинградский и Московский. Я покажу вам их изнутри, включая их достопримечательности и своеобразную архитектуру.
В каждом районе есть и новостройки, и старые немецкие дома, и обычный жилой фонд с местным колоритом.
Я расскажу вам, насколько развита инфраструктура в каждом из них, в частности поведаю про социальные службы, образовательные, медицинские, культурно-досуговые учреждения, популярные и топовые места.
В каждом районе есть и новостройки, и старые немецкие дома, и обычный жилой фонд с местным колоритом.
Я расскажу вам, насколько развита инфраструктура в каждом из них, в частности поведаю про социальные службы, образовательные, медицинские, культурно-досуговые учреждения, популярные и топовые места.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Главные достопримечательности Калининграда
- Ленинградский район
- Центральный район (Амалиенау)
- Московский район
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Обзор Ленинградского района.
- Большинство переезжающих в Калининград на пмж выбирает местом своего проживания именно Ленинградский район. Во многих новых жилищных комплексах Калининграда подавляющее большинство именно приезжих, чем местных жителей. Те, кто любит мегаполисы, кому необходима транспортная доступность, развитая социальная и культурная инфраструктура, обращают внимание, в первую очередь, на Ленинградский. В основном выбирают микрарайоны Сельма и Восточный, так как отсюда прямой выход на Окружную, а оттуда на побережье или до границы с ЕС.
- Обзор Центрального района.
- Район Амалиенау – очень красивое место с богатой историй и архитектурой, где есть новостройки, стилизованные под старину. Центральный район выбирают, в первую очередь, те, кто хочет жить, с одной стороны, подальше от городской суеты среди зелени, но при этом не хочет жить в деревне. Для любителей спокойной, не суетной жизни в Центральном районе большой выбор, это недорогие дачные участки или престижные дома и виллы в исторических микрорайонах.
- Обзор Московского района.
- Основная причина покупки недвижимости в Московском районе – это низкая стоимость. Также многие выбирают место по ближе к работе, ведь большинство рабочих мест находится именно в здесь. При этом, в Московском есть все необходимое для проживания, и, хотя он считается непрестижным, все же в нем можно жить с комфортом для себя.
Понедельник в 13:00, среда в 13:00, пятница в 13:00,
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты
- Обед
- Место начала и завершения?
- Улица Шевченко, д. 2, к. 5, Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник в 13:00, среда в 13:00, пятница в 13:00,Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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