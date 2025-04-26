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В путешествии вы проедете по знаковым локациям области, но необычным маршрутом. На Куршской косе вас ждёт нетуристический пляж и бывшая лютеранская кирха. В Зеленоградске — «пряничная» вилла, дерево короля Пруссии и действующий вокзал 19 века. А в Пионерском — объекты одного из самых бурно развивающихся населённых пунктов в регионе.