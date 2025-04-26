В путешествии вы проедете по знаковым локациям области, но необычным маршрутом. На Куршской косе вас ждёт нетуристический пляж и бывшая лютеранская кирха. В Зеленоградске — «пряничная» вилла, дерево короля Пруссии и действующий вокзал 19 века. А в Пионерском — объекты одного из самых бурно развивающихся населённых пунктов в регионе.
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
На Куршской косе вы посетите:
- Самый малоизвестный пляж косы, находящийся на российско-литовской границе. Вы насладитесь морским пейзажем и при желании искупаетесь
- Уцелевшую кирху Росситтена, дом Пастора и другие старинные места в посёлке Рыбачий
- Одну из главных достопримечательностей Куршской косы — Танцующий лес (по желанию)
В Зеленоградске вы увидите:
- Виллу Вальфриден — объект, на который обратил особое внимание историк моды Александр Васильев
- Сквер королевы Луизы и цветущее дерево, посаженное в 1843 году королём Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV
- Вокзал города Кранц, открытый в конце 19 века, сохранивший свой облик и функционирующий по сей день
В посёлке Пионерский вы осмотрите:
- Резиденцию президента России «Янтарь» и узнаете, что было на этом месте ранее
- Впечатляющую пляжную зону — мы расскажем о перспективах её развития
Организационные детали
- Стоимость указана для группы от 1 до 4-х человек, для группы от 5-ти до 7 человек стоимость составит 30 000 ₽
- Трансфер включён в стоимость. Поездка проходит на автомобилях Volkswagen Touareg, KIA Magentis, Renault Sandero, Volkswagen Jetta или Hyundai H-1
- Дополнительные расходы: экосбор за въезд в национальный парк «Куршская коса» — 300 ₽ с чел. + 150 ₽ за въезд на автомобиле, а также обед или ужин в удобное для вас время
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1257 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я представляю команду профессиональных гидов со стажем. Мы проводим экскурсии по Калининграду, Куршской косе, Зеленоградску, Балтийску, Янтарному и Светлогорску. Буду рад организовать для вас экскурсии в нашем замечательном крае.Задать вопрос
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