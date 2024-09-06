Астрономический бастион – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Астрономический бастион» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
4526 отзывов
3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 900 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду
155 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
Расписание: ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
1 200 за человека
Форты Кенигсберга
На автобусе
268 отзывов
3 часа
Групповая
Форты Кенигсберга
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Расписание: по вторникам в 10:00 и по воскресеньям в 14:00
15 сен в 14:00
17 сен в 10:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
  • Р
    Раупов
    6 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
  • А
    Алёна
    9 августа 2024
    Форты Кенигсберга
    Экскурсия интересная, историческая, направленная на военную тематику. Зайдет тем, кто интересуется историей, да и если нет, всё равно будет увлекательно
    читать дальше

    послушать и осмотреть строение, которое достаточно большое. Обувь и одежду лучше выбирать поудобнее, так как лестницы крутые, также придется осматривать форт и снаружи, а он порос травой, лесом, земля неровная из-за следов боевых действий и самого строения. Также была небольшая автобусная экскурсия пока ехали до форта и после

  • Р
    РАКОВИЧ
    1 января 2024
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Замечательная Людмила провела нам праздничную экскурсию по прекрасному городу. Нас было 4 человек, где двое были дети. Они были тоже в восторге. Когда спросили, что больше всего понравилось, они сказали «Экскурсия с Людой!» Благодарим за проведенные предновогодние часы в вашей компании.
  • Д
    Даниил
    23 ноября 2023
    Все секреты Калининграда за 3 часа
    Экскурсия нас порадовала. Время пролетело быстро и насыщенно. Видно, что Людмила любит свой город и хочет дать максимум от совместно проведенного времени. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Астрономический бастион»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
  2. Обзорная экскурсия по Калининграду
  3. Форты Кенигсберга
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Астрономический бастион" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 1 200. Туристы уже оставили гидам 4949 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Астрономический бастион», 4949 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам