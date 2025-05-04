Эта поездка — прекрасное начало знакомства с нашим городом! Вы увидите лучшие локации и услышите их истории. Мы расскажем о знаменитой пивоварне «Понарт» и покажем вам производственные процессы.
Интересно будет не только ценителям пенного напитка, но и путешественникам, которые хотят больше узнать об истории Калининграда.
Описание экскурсии
Обзорная по городу
Мы проедем по Калининграду, расскажем вам о достопримечательностях, людях и событиях. А также предложим продегустировать местный марципан.
Экскурсия по пивоварне
Предприятие было основано в середине 19 века. Вы пройдёте по его коридорам и окунётесь в процесс создания пива. Гул оборудования, аромат хмеля и увлекательная история пивоваренного завода!
Дегустация (по желанию, за доплату)
Вы можете попробовать разные сорта пива и лёгкие закуски. Почувствуйте себя знатоком, раскрывая новые нюансы и оттенки вкуса.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе
- В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги профессионального гида
- Дополнительно оплачивается дегустация пива — 1650 ₽/чел.
в субботу в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 61832 туристов
С 2013 года наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 года подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу наших довольных путешественников!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 мая 2025
Хорошая экскурсия. Интересная информация о Хомлинах. На заводе Понарт не успевали опустошать бокалы.
