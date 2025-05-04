Эта поездка — прекрасное начало знакомства с нашим городом! Вы увидите лучшие локации и услышите их истории. Мы расскажем о знаменитой пивоварне «Понарт» и покажем вам производственные процессы. Интересно будет не только ценителям пенного напитка, но и путешественникам, которые хотят больше узнать об истории Калининграда.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 17:30

Описание экскурсии

Обзорная по городу

Мы проедем по Калининграду, расскажем вам о достопримечательностях, людях и событиях. А также предложим продегустировать местный марципан.

Экскурсия по пивоварне

Предприятие было основано в середине 19 века. Вы пройдёте по его коридорам и окунётесь в процесс создания пива. Гул оборудования, аромат хмеля и увлекательная история пивоваренного завода!

Дегустация (по желанию, за доплату)

Вы можете попробовать разные сорта пива и лёгкие закуски. Почувствуйте себя знатоком, раскрывая новые нюансы и оттенки вкуса.

Организационные детали