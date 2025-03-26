Приглашаю в лёгкое и приятное путешествие по Калининграду.
Вы увидите самые интересные и значимые места столицы Калининградской области, а также побываете в средневековом замке Шаакен, сыроварне и пивоварне. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.
Вы увидите самые интересные и значимые места столицы Калининградской области, а также побываете в средневековом замке Шаакен, сыроварне и пивоварне. Я поделюсь историей, традициями, легендами и гастрономическими секретами этих мест.
Описание экскурсииКалининград — столица янтарного края Мы побываем в самых интересных местах: Площадь Королевского замка, Бранденбургские ворота, Кафедральный собор, остров Канта, Рыбная деревня, форт 11.
- Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена. Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете интересные факты о жизни рыцарей, ведьмах и пытках.
- Сыроварня Шаакен Дорф — вы продегустируете различные виды сыра с вином и изделия местной шоколадной фабрики, а также сможете купить необычные по вкусу конфеты с сыром.
- Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. Вы оцените его необычную архитектуру и по желанию попробуете крафтовое пиво.
Ежедневно с 09:00 до 11:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Королевского замка
- Бранденбургские ворота
- Кафедральный собор, остров Канта
- Рыбная деревня
- Форт 11
- Замок Шаакен
- Сыроварня Шаакен Дорф
- Замок-пивоварня Нессельбек
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в форт №11: /n взрослый - 400 руб. /n детский - 200 руб.
- Вход в замок Шаакен - 350 руб.
- Дегустация на сыроварне:/n взрослый - 400 руб. /n детский - 300 руб.
Место начала и завершения?
Место Вашего жительства
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 11:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
26 мар 2025
Экскурсией остались очень довольные. Светлана очень интересно рассказала о древней и современной истории Калининграда и окрестностей,их жителей. Показала исторические и современные культурные объекты. Подсказала, что ещё посетить и посмотреть. Экскурсия проходила на комфортабельной машине.
А
Анастасия
5 мар 2025
Путешествуем с мужем по стране. Впервые были в городе и не знали куда можно сходить, чтобы познакомиться с городом. Быстро нашли походящего для нас гида, Светлана сразу нам ответила и
В
Владимир
5 мар 2025
Пондравилось все. Отличный гид, все информационно и весело. И Форт и сыроварня и город посмотрели, и в домик к Мюнхаузену сьездили. Спасибо большое.
О
Ольга
2 фев 2025
Нам понравилось! Всё преподнесли понятным языком, так что смогла даже заинтересовать детей 5 и 6 лет. Дети отвечали на вопросы, активно учувствовали. Супер, спасибо!
Е
Екатерина
24 янв 2025
Оптимальная программа, грамотно и понятно, всё прошло душевно. Рекомендую!
Н
Наталья
5 янв 2025
Рекомендую! Прекрасная экскурсия, информация достаточная для общего представления! Все понравилось
Т
Татьяна
30 дек 2024
День пролетел незаметно. Светлана очень интересный экскурсовод. Понравилась подготовка к экскурсии, комфортный автомобиль, умение общаться с подростками. Много советов помимо экскурсии. Отличное знание города и всей области. Большое спасибо. Если ещё приедет в Калининград, то обязательно обратимся снова за новыми экскурсиями.
И
Игнатова
28 ноя 2024
Спасибо Светлане за прекрасный день в Калининграде и Калининградской области. Было очень интересно и познавательно!)
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