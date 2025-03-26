О Оксана Экскурсией остались очень довольные. Светлана очень интересно рассказала о древней и современной истории Калининграда и окрестностей,их жителей. Показала исторические и современные культурные объекты. Подсказала, что ещё посетить и посмотреть. Экскурсия проходила на комфортабельной машине.

А Анастасия читать дальше предложила выбрать варианты маршрута. Мы определились и отправились на экскурсию. Нам очень понравилось общение. Нельзя не оценить чистоту салона автомобиля и аккуратное вождение. Спасибо за такое чудесное путешествие, которые вы помогли осуществить в лучшем виде! Путешествуем с мужем по стране. Впервые были в городе и не знали куда можно сходить, чтобы познакомиться с городом. Быстро нашли походящего для нас гида, Светлана сразу нам ответила и

В Владимир Пондравилось все. Отличный гид, все информационно и весело. И Форт и сыроварня и город посмотрели, и в домик к Мюнхаузену сьездили. Спасибо большое.

О Ольга Нам понравилось! Всё преподнесли понятным языком, так что смогла даже заинтересовать детей 5 и 6 лет. Дети отвечали на вопросы, активно учувствовали. Супер, спасибо!

Е Екатерина Оптимальная программа, грамотно и понятно, всё прошло душевно. Рекомендую!

Н Наталья Рекомендую! Прекрасная экскурсия, информация достаточная для общего представления! Все понравилось

Т Татьяна День пролетел незаметно. Светлана очень интересный экскурсовод. Понравилась подготовка к экскурсии, комфортный автомобиль, умение общаться с подростками. Много советов помимо экскурсии. Отличное знание города и всей области. Большое спасибо. Если ещё приедет в Калининград, то обязательно обратимся снова за новыми экскурсиями.