Прогулка, на которую я вас приглашаю, отлично подойдёт взрослым и детям. Вы сможете пообщаться с симпатягами-хомлинами, изучить немецкие районы Хуфен и Амалиенау и при этом не устать. Увидите старинный зоопарк, дерево из эпохи динозавров и именные гидранты. Послушаете, как домовники стали символами Калининграда, отыщите самых забавных из них и узнаете о новом месте их обитания.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Хомлин Уля и зоопарк

Прогулка начнётся со знакомства с озорной девчонкой-хомлином. Ульяна восседает рядом со старинным зоопарком. Я расскажу, как он появился и чем калининградцам дорог немецкий бегемот. Покажу, как рисуют здешние тюлени. И приглашу вас полюбоваться деревом, предки которого произрастали на планете ещё во времена динозавров!

Хуфен и именные гидранты

Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен. Будем разглядывать его дома и разгадывать их секреты. Например, какие профессии зашифрованы в зданиях. Я познакомлю вас со старыми гидрантами, имеющими собственные имена. Проведу по улице, названной в честь прусской Примадонны, и расскажу, как прославиться добрыми делами.

Хомлин Антошка и Амалиенау

Из Хуфена мы как по волшебству перенесёмся в Амалиенау. На одной из улиц этого красивейшего района проживает хомлин Антошка. Вы узнаете, как балуют мальчугана гости города и какой любопытный музей он охраняет. Если вам захочется продлить общение с хомлинами после экскурсии, я покажу новое место их обитания. Там можно выпить чашечку какао с лавандовым сиропом, отведать кашу по рецепту бабушки Марты. И самое главное — увидеть ВСЁ семейство хомлинов в этом по-настоящему сказочном месте!

Организационные детали

Маршрут рассчитан на всю семью и лучше всего подойдёт детям от 9 лет.