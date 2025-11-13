От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов (в мини-группе)
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Прогулка, на которую я вас приглашаю, отлично подойдёт взрослым и детям.
Вы сможете пообщаться с симпатягами-хомлинами, изучить немецкие районы Хуфен и Амалиенау и при этом не устать. Увидите старинный зоопарк, дерево из эпохи динозавров и именные гидранты.
Послушаете, как домовники стали символами Калининграда, отыщите самых забавных из них и узнаете о новом месте их обитания.
Описание экскурсии
Хомлин Уля и зоопарк
Прогулка начнётся со знакомства с озорной девчонкой-хомлином. Ульяна восседает рядом со старинным зоопарком. Я расскажу, как он появился и чем калининградцам дорог немецкий бегемот. Покажу, как рисуют здешние тюлени. И приглашу вас полюбоваться деревом, предки которого произрастали на планете ещё во времена динозавров!
Хуфен и именные гидранты
Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен. Будем разглядывать его дома и разгадывать их секреты. Например, какие профессии зашифрованы в зданиях. Я познакомлю вас со старыми гидрантами, имеющими собственные имена. Проведу по улице, названной в честь прусской Примадонны, и расскажу, как прославиться добрыми делами.
Хомлин Антошка и Амалиенау
Из Хуфена мы как по волшебству перенесёмся в Амалиенау. На одной из улиц этого красивейшего района проживает хомлин Антошка. Вы узнаете, как балуют мальчугана гости города и какой любопытный музей он охраняет. Если вам захочется продлить общение с хомлинами после экскурсии, я покажу новое место их обитания. Там можно выпить чашечку какао с лавандовым сиропом, отведать кашу по рецепту бабушки Марты. И самое главное — увидеть ВСЁ семейство хомлинов в этом по-настоящему сказочном месте!
Организационные детали
Маршрут рассчитан на всю семью и лучше всего подойдёт детям от 9 лет.
в субботу в 15:00
Место начала и завершения?
Возле зоопарка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1475 туристов
Я дипломированный аттестованный экскурсовод. Работаю с 2015 года. Умею и люблю работать с детьми. Мой формат — это пешеходные экскурсии. Они позволяют разглядеть детали, прочувствовать ритм города. Приглашаю вас на свои авторские прогулки, которые подарят пищу для ума и порадуют сердце.
Natalia
13 ноя 2025
11 октября 2025. Спасибо Юлии что провела чудесную экскурсию для меня одной! Столько мелочей, на которые ни за что, гуляя самостоятельно, не обратишь внимание. Юлия прекрасно ведет по маршруту, рассказывая читать дальше
не только о домах и их истории, но и о людях, которые жили и живут в этом красивом районе Калининграда. Я услышала очень душевные и трогательные истории про зоопарк, увидела хомлинов,(купила всех) в которых влюбилась. Большое спасибо в заключении прогулки за дом Хомлинов: очень атмосферное местечко со вкусными пироженками и кофе с марципаном.
Галина
29 июн 2025
Спасибо за экскурсию! Детям понравилось. Ответы поощрались конфетками🙂. Познакомились с хомлинами, посмотрели на интересные дома и прекрасный район Амалиенау
Г
Галина
22 июн 2025
Побывали у Юлии на экскурсии" от Ули до Антошки" Мы путешествуем с детьми и как правило обзорные экскурсии по городу" не заходят". Юлия в игровой форме рассказала про город, старейший немецкий квартал, знаковые места, памятники, постройки. Причем такая подача интересна и взрослым, особенно с поощрительными призами- конфетами). Приходилось думать, сопоставлять и запоминать. Интересно было и взрослым и детям и, главное, дух Калининграда передан Юлией!