Кёнигсберг невозможно представить без пива. Веками оно было частью городской экономики, культуры и повседневной жизни.
На экскурсии вы проследите путь прусского пивоварения от Средневековья до наших дней и поймёте, каким оно стало сегодня.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- Руины Королевского замка и место проведения праздника длинной колбасы.
- Территория бывшей пивоварни «Понарт».
- Мини-пивоварня ресторана «Брецель».
- Развлекательный комплекс «Резиденция королей».
- Замок-пивоварня Нессельбек (посёлок Орловка, 10 км. от города) — экскурсия по замку и музею инквизиции, дегустация пива, конно-рыцарское шоу (не проводится с 10.01 по 23.02.2026 г.).
На экскурсии:
- Вы узнаете всё о традициях пивоварения в бывшей Восточной Пруссии: как и где на самом деле варилось пиво в Кёнигсберге.
- Поймёте, какие виды подают в современных ресторанах и чем они отличаются.
- Продегустируете пенное, сваренное по старинным немецким рецептам.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, вход в Нессельбек, дегустация нескольких видов пива, в сезон конно-рыцарское шоу.
- Шоу проводится на открытом манеже и длится 20 минут.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в четверг в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 38 туристов
Наше агентство организовывает экскурсии и туры с 2006 года. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые программы, в том числе тематические, исторические и прочие. Некоторые экскурсии наши гиды проводят в образе барона Мюнхгаузена, пивовара и т. д.
