Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)

Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
Малые города — это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена.
Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах — Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске — всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. Каких? Узнаете на экскурсии.
Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах — Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске — всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. Каких? Узнаете на экскурсии.
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Описание
Что вас ожидает
Недавно я понял, почему этот маршрут так полюбился мне. Всё на этом маршруте настоящее, искреннее и аутентичное. Городские стены и колокольни ещё помнят тепло рук людей, строивших их 7 столетий назад. Вас ждёт очень насыщенная программа:
- Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске.
- Поговорим о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона.
- Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днём всё прекраснее.
- Зайдём в Музей патефонов и услышим звуки прошлого.
- Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека.
- Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где вы сможете погладить козочек. Кстати, их всех зовут Наденька!
- Побываем в мрачном заброшенном месте — психбольнице Алленберг и откроем все её жуткие тайны. Экскурсия проводится по территории комплекса. В сами здания мы не заходим из соображений безопасности.
А ещё мы приготовили вам сюрприз — маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям.
Организационные детали
- Билет в музей и сытный обед включены в стоимость
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Каждому гостю мы выдаём персональную аудиогарнитуру, которая позволяет слышать гида за 100 метров
- Накануне экскурсии в сообщении вы получите ссылку на оплату оставшейся суммы. Произвести оплату по ссылке можно в любой момент до посадки в автобус. Мы не работаем с наличными деньгами.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на парковке у Дома советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Меня зовут Константин Аверин. И я категорически против скучных экскурсий! Для того, чтобы вызвать в вас сильные чувства к Калининградской области, я собрал команду профессионалов — Двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А еще у нас всех образование экскурсоводов!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
15 окт 2023
Уау! Я была на разных экскурсиях, но признаюсь - это всегда были большие автобусные группы - 40-50 человек. Здесь же формат был иной - 18 человек, маленький комфортный микроавтобус. Перед началом экскурсии всем выдали наушники и мы могли отлично слышать гида. Это оказалось очень удобно: можно отстать от группы, сделать пару фотографий или купить воды. С большими группами я всегда старалась "приклеиться" к гиду, чтобы ничего не пропусть. Здесь все было гораздо удобнее.
Мне больше всего понравился музей "Патефон"! Это пушка-бомба. А еще посещение Алленберга. Вообще маршрут очень нассыщенный, но при этом не было усталость. Очень комфортно, что пешеходные пробежки чередовались с автобусными переездами и можно было отдохнуть."Сказка" в финале всех удивила. Вот, что значит -"Превзойти ожидания"
Отдельно отмечу обед. Выше всяких похвал: салат, суп и очень вкусный плов с курицей. Порции большие и сытные.
Гид Елена очень улыбчивая и позитивная девушка. Очень интересно и содержательно рассказывала, но больше всего мне понравилась ее вдохновленность своим делом.
Однозначно рекомендую команду Двухметрового гида.
Мне больше всего понравился музей "Патефон"! Это пушка-бомба. А еще посещение Алленберга. Вообще маршрут очень нассыщенный, но при этом не было усталость. Очень комфортно, что пешеходные пробежки чередовались с автобусными переездами и можно было отдохнуть."Сказка" в финале всех удивила. Вот, что значит -"Превзойти ожидания"
Отдельно отмечу обед. Выше всяких похвал: салат, суп и очень вкусный плов с курицей. Порции большие и сытные.
Гид Елена очень улыбчивая и позитивная девушка. Очень интересно и содержательно рассказывала, но больше всего мне понравилась ее вдохновленность своим делом.
Однозначно рекомендую команду Двухметрового гида.
Ирина
14 окт 2023
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но внутрь на юг области, по небольшим и не самым раскрученным местам не просто было найти. Очень рада, что нам повезло с гидом. И с огромным удовольствием слушали все шутки и рассказы, даже о самых мрачных местах с душой и долей юмора. Погружение в средневековье прошло очень комфортно!
Четыре города -читали как книгу! Поднялись на колокольню в Правдинске узнали что такое «хвост бобра» и «монах и монашка», послушали патефоны и граммофоны и походили по головам котов в Железнодорожном, погуляли по заброшенной территории психбольницы в Знаменске, познакомились с козочками на ферме, увидели музыкальное приветствие часов в Гвардейске!
А еще по случаю дня рождения- получили подарки и поздравления от совершенно незнакомых людей! Вся команда в музее патефонов и на ферме Тюриных поздравила! Это очень тронуло!
Команда Двухметрового гида (Константина) уже прославилась в соц сетях, но я впервые на себе испытала действительно драйв, качество материала, передаваемого и запоминающегося легко! Душевность и кайф от процесса!!!! Спасибо!
Благодарю лично гида Елену и очень рекомендую всем выбирать именно эту команду, точно не пожалеете!
И в дождь тучи расходятся, если вы начинаете улыбаться вместе с гидом!
Четыре города -читали как книгу! Поднялись на колокольню в Правдинске узнали что такое «хвост бобра» и «монах и монашка», послушали патефоны и граммофоны и походили по головам котов в Железнодорожном, погуляли по заброшенной территории психбольницы в Знаменске, познакомились с козочками на ферме, увидели музыкальное приветствие часов в Гвардейске!
А еще по случаю дня рождения- получили подарки и поздравления от совершенно незнакомых людей! Вся команда в музее патефонов и на ферме Тюриных поздравила! Это очень тронуло!
Команда Двухметрового гида (Константина) уже прославилась в соц сетях, но я впервые на себе испытала действительно драйв, качество материала, передаваемого и запоминающегося легко! Душевность и кайф от процесса!!!! Спасибо!
Благодарю лично гида Елену и очень рекомендую всем выбирать именно эту команду, точно не пожалеете!
И в дождь тучи расходятся, если вы начинаете улыбаться вместе с гидом!
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