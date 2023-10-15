Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)

Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но внутрь на юг области, по небольшим и не самым раскрученным местам не просто было найти. Очень рада, что нам повезло с гидом. И с огромным удовольствием слушали все шутки и рассказы, даже о самых мрачных местах с душой и долей юмора. Погружение в средневековье прошло очень комфортно!

Четыре города -читали как книгу! Поднялись на колокольню в Правдинске узнали что такое «хвост бобра» и «монах и монашка», послушали патефоны и граммофоны и походили по головам котов в Железнодорожном, погуляли по заброшенной территории психбольницы в Знаменске, познакомились с козочками на ферме, увидели музыкальное приветствие часов в Гвардейске!

А еще по случаю дня рождения- получили подарки и поздравления от совершенно незнакомых людей! Вся команда в музее патефонов и на ферме Тюриных поздравила! Это очень тронуло!

Команда Двухметрового гида (Константина) уже прославилась в соц сетях, но я впервые на себе испытала действительно драйв, качество материала, передаваемого и запоминающегося легко! Душевность и кайф от процесса!!!! Спасибо!

Благодарю лично гида Елену и очень рекомендую всем выбирать именно эту команду, точно не пожалеете!

И в дождь тучи расходятся, если вы начинаете улыбаться вместе с гидом!