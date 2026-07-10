Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)

Малые города — это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена. Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах — Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске — всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. Каких? Узнаете на экскурсии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Недавно я понял, почему этот маршрут так полюбился мне. Всё на этом маршруте настоящее, искреннее и аутентичное. Городские стены и колокольни ещё помнят тепло рук людей, строивших их 7 столетий назад. Вас ждёт очень насыщенная программа:

Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске (временно закрыта на ремонт)

Поговорим о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона

Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днём всё прекраснее

Зайдём в Музей патефонов и услышим звуки прошлого

Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека

Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где вы сможете погладить козочек, если они будут с нами рядышком. Кстати, их всех зовут Наденька!

А ещё мы приготовили вам сюрприз — маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Организационные детали