Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)

Малые города — это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена.
Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах — Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске — всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. Каких? Узнаете на экскурсии.
Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах — Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске — всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. Каких? Узнаете на экскурсии.
Описание экскурсии
Недавно я понял, почему этот маршрут так полюбился мне. Всё на этом маршруте настоящее, искреннее и аутентичное. Городские стены и колокольни ещё помнят тепло рук людей, строивших их 7 столетий назад. Вас ждёт очень насыщенная программа:
- Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске (временно закрыта на ремонт)
- Поговорим о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона
- Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днём всё прекраснее
- Зайдём в Музей патефонов и услышим звуки прошлого
- Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека
- Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где вы сможете погладить козочек, если они будут с нами рядышком. Кстати, их всех зовут Наденька!
А ещё мы приготовили вам сюрприз — маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям.
Организационные детали
- Билет в музей и сытный обед включены в стоимость
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Каждому гостю мы выдаём персональную аудиогарнитуру, которая позволяет слышать гида за 100 метров
- Накануне экскурсии в сообщении вы получите ссылку на оплату оставшейся суммы. Произвести оплату по ссылке можно в любой момент до посадки в автобус. Мы не работаем с наличными деньгами.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке у Дома советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 460 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Понравилось в "Патефоне". Не знаю как другие, но я жалею, что только 1 пачку конфет купила там. А так везде хорошо было.
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Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но внутрь на юг области, по небольшим и не самым раскрученным местам не просто было
+1
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Е
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию проводила Инна. Было очень интересно, информация легко усваивалась и запоминалась. Маршрут построен здорово, поскольку
+2
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Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото) Организовано тоже всё на высшем уровне: наушники, комфортный автобус, вкусный обед в прекрасном месте. Лично я просто обожаю небольшие города, церкви, кирхи, красивую природу, так что для меня всё было великолепно. В следующий раз хочу поехать по всему этим городам самостоятельно.
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Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной форме. Маршрут понравился, по времени всё чётко спланировано, красивые локации. Отличная возможность познакомиться с малыми городами калининградской области👍
+1
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Г
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из своей семьи, добавляя живости. Интересные заходы в музей патефонов в Железнодорожном, в старую кирху
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