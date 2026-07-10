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Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)

Увидеть самую высокую колокольню и взглянуть на местный Беломорканал
Малые города — это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена.

Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах — Правдинске, Железнодорожном, Знаменске и Гвардейске — всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. Каких? Узнаете на экскурсии.
4.7
23 отзыва
Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)
Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)
Экскурсия по малым городам Калининградской области (обед включён)

Описание экскурсии

Недавно я понял, почему этот маршрут так полюбился мне. Всё на этом маршруте настоящее, искреннее и аутентичное. Городские стены и колокольни ещё помнят тепло рук людей, строивших их 7 столетий назад. Вас ждёт очень насыщенная программа:

  • Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске (временно закрыта на ремонт)
  • Поговорим о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона
  • Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днём всё прекраснее
  • Зайдём в Музей патефонов и услышим звуки прошлого
  • Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека
  • Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где вы сможете погладить козочек, если они будут с нами рядышком. Кстати, их всех зовут Наденька!

А ещё мы приготовили вам сюрприз — маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям.

Организационные детали

  • Билет в музей и сытный обед включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Каждому гостю мы выдаём персональную аудиогарнитуру, которая позволяет слышать гида за 100 метров
  • Накануне экскурсии в сообщении вы получите ссылку на оплату оставшейся суммы. Произвести оплату по ссылке можно в любой момент до посадки в автобус. Мы не работаем с наличными деньгами.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке у Дома советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 460 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
3
2
2
1
П
Понравилось в "Патефоне". Не знаю как другие, но я жалею, что только 1 пачку конфет купила там. А так везде хорошо было.
Понравилось в "Патефоне". Не знаю как другие, но я жалею, что только 1 пачку конфет купила там. А так везде хорошо было.
Понравилось в "Патефоне". Не знаю как другие, но я жалею, что только 1 пачку конфет купила там. А так везде хорошо было.
Понравилось в "Патефоне". Не знаю как другие, но я жалею, что только 1 пачку конфет купила там. А так везде хорошо было.
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Irina
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но внутрь на юг области, по небольшим и не самым раскрученным местам не просто было
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найти. Очень рада, что нам повезло с гидом. И с огромным удовольствием слушали все шутки и рассказы, даже о самых мрачных местах с душой и долей юмора. Погружение в средневековье прошло очень комфортно!
Четыре города -читали как книгу! Поднялись на колокольню в Правдинске узнали что такое «хвост бобра» и «монах и монашка», послушали патефоны и граммофоны и походили по головам котов в Железнодорожном, погуляли по заброшенной территории психбольницы в Знаменске, познакомились с козочками на ферме, увидели музыкальное приветствие часов в Гвардейске!
А еще по случаю дня рождения- получили подарки и поздравления от совершенно незнакомых людей! Вся команда в музее патефонов и на ферме Тюриных поздравила! Это очень тронуло!
Команда Константина уже прославилась в соц сетях, но я впервые на себе испытала действительно драйв, качество материала, передаваемого и запоминающегося легко! Душевность и кайф от процесса!!!! Спасибо!
Благодарю лично гида Елену и очень рекомендую всем выбирать именно эту команду, точно не пожалеете!
И в дождь тучи расходятся, если вы начинаете улыбаться вместе с гидом!

Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но+1
Самая уникальная экскурсия среди посещаемых мной по Калиниградской области. Многие проводят экскурсии в приморские города, но
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Е
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию проводила Инна. Было очень интересно, информация легко усваивалась и запоминалась. Маршрут построен здорово, поскольку
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ты успеваешь насладиться и природой, и архитектурой, узнавая в процессе новое для себя. Вкусно накормили круассанами с чаем в кафе Паттефон, а также обедом на ферме Тюниных - еда включена в стоимость. Рекомендую.

05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию+2
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
05.11.2024 я побывала на групповой экскурсии (нас было 11 человек) по малым городам Калининградской области. Экскурсию
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Ольга
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото) Организовано тоже всё на высшем уровне: наушники, комфортный автобус, вкусный обед в прекрасном месте. Лично я просто обожаю небольшие города, церкви, кирхи, красивую природу, так что для меня всё было великолепно. В следующий раз хочу поехать по всему этим городам самостоятельно.
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото)
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото)
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото)
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото)
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото)
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото)
Отличная, очень душевная экскурсия! Гид очень приятная девушка, интересно рассказывает, подсказывает лучшие точки для съёмки фото)
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Алёна
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной форме. Маршрут понравился, по времени всё чётко спланировано, красивые локации. Отличная возможность познакомиться с малыми городами калининградской области👍
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной+1
Спасибо команде Двухметрового гида за экскурсию! Гид Дмитрий очарователен)) невероятное количество информации преподносится в лёгкой, понятной
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Г
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из своей семьи, добавляя живости. Интересные заходы в музей патефонов в Железнодорожном, в старую кирху
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в Правдинске, в пивной ресторанчик в Знаменске, заезд на шлюз на канале. Но, конечно, все объять не получается за одну поездку. Не заходили в замок в Гвардейске, в кирхи в Знаменске и Железнодорожном, быстро прошли по заброшенной больнице в Алленберге. Все же рекомендую экскурсию в качестве ознакомительной поездки, чтобы потом вернуться и погулять там, где особенно понравилось. Например, в том же Знаменске гостиница и баня и там же сдача байдарок под речные туры. Алленберг вообще огромный комплекс, где можно долго гулять.

В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из
В целом, понравилось. Все достаточно четко организовано. Перемещения, питание и прочее. Гид делилась личными историями из
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