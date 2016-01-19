Маршрут: г. Калининград — г. Черняховск (Инстербург) — г. Советск (Тильзит) — г. Неман (Рагнит) — г. Калининград с посещением сыроварни «Deutsches Haus»Что вас ожидает:• посещение основных достопримечательностей Инстербурга — прогулка по старому городу — Посещение памятника Барклая-де-Толли — Инстербургский замок (конец XIV века, с посещением музея, по желанию) — Кирха (XIV века) — замок «Георгенбург» (внешний осмотр, пос. Маевка) — конный завод «Георгенбург» (обзорно)

г. Советск — экскурсия по городу — мост королевы Луизы (1907) — скульптура лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда (1868) — памятник тильзитскому трамваю

г. Неман — скульптура Раганиты — руины орденской крепости-замка Рагнит — посещение местной сыроварни «Deutsches Haus» (с дегустацией крафтового сыра, 12 видов, оплачивается дополнительно) — возвращение в г. Калининград.

Важная информация

С 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 либо QR-кода вакцинации.

Благодарим за понимание!