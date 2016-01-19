По следам королевы Луизы: в город сыра и мира

Вас ждет путешествие по городам Калининградской области с погружением в их историческое прошлое

3.9
61 отзыв
Вас ждет путешествие по городам Калининградской области с погружением в их историческое прошлое.

В Черняховске вы побываете в Инстербургском замке, в Советске увидите руины замка Тильзит, а в Немане — то, что осталось от крепости Рагнит.

В завершение экскурсии вы отправитесь на сыроварню Deutsches Haus, где всем желающим проведут дегустацию крафтовых сыров местного производства.
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира
По следам королевы Луизы: в город сыра и мира

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Барклая-де-Толли
  • Инстербургский замок (конец XIV века, с посещением музея, по желанию) Кирха (XIV века)
  • Замок «Георгенбург» (внешний осмотр)
  • Конный завод «Георгенбург» (обзорно)
  • Мост королевы Луизы
  • Скульптура лося
  • Здание городского суда
  • Памятник тильзитскому трамваю
  • Скульптура Раганиты
  • Руины орденской крепости-замка Рагнит
  • Сыроварня Deutsches Haus
Маршрут: г. Калининград — г. Черняховск (Инстербург) — г. Советск (Тильзит) — г. Неман (Рагнит) — г. Калининград с посещением сыроварни «Deutsches Haus»Что вас ожидает:• посещение основных достопримечательностей Инстербурга — прогулка по старому городу — Посещение памятника Барклая-де-Толли — Инстербургский замок (конец XIV века, с посещением музея, по желанию) — Кирха (XIV века) — замок «Георгенбург» (внешний осмотр, пос. Маевка) — конный завод «Георгенбург» (обзорно)
  • г. Советск — экскурсия по городу — мост королевы Луизы (1907) — скульптура лося работы известного скульптора-анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда (1868) — памятник тильзитскому трамваю
  • г. Неман — скульптура Раганиты — руины орденской крепости-замка Рагнит — посещение местной сыроварни «Deutsches Haus» (с дегустацией крафтового сыра, 12 видов, оплачивается дополнительно) — возвращение в г. Калининград.
Важная информация
С 1 июля 2021 года участие в автобусных экскурсиях возможно только при наличии отрицательного ПЦР-теста на Covid-19 либо QR-кода вакцинации.
Благодарим за понимание!

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Взрослый
1 950 ₽
Пенсионный
1 755 ₽
Детский (5-15 лет)
1 755 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Дегустация сыра — 300, 00 руб. / чел.
  • По желанию можно заказать комплексный обед — 250, 00 руб. / чел.
Место начала и завершения
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье с 10:00 до 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Воскресенье с 10:00 до 19:00

Королевский З.
Королевский З.
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