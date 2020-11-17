Путешествие в удивительный мир солнечного камня в пос. Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Посетите смотровую площадку Приморского месторождения (янтарный карьер). Вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. В специальной «песочнице» можно будет поискать янтарь и всё, что будет найдено, можно забрать с собой. Осмотрите основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Совершите прогулку по парку Морица Беккера.

В самой западной точке России вас ожидает пешеходная экскурсия по историческому центру города Балтийска, включающая внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка у Елизаветинского форта. Увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.

На питание отводится свободное немного времени в п. Янтарный и в г. Балтийске (лучше питание взять с собой). При себе нужно иметь паспорт РФ.

На питание отводится свободное немного времени в п. Янтарный и в г. Балтийске (лучше питание взять с собой). При себе нужно иметь паспорт РФ.

*На питание отводится свободное немного времени в п. Янтарный и в г. Балтийске (лучше питание взять с собой). При себе нужно иметь паспорт РФ.