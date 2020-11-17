По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный (чт в 10:00)

Балтийск в Калининградской области считается самым западным городом России

4.7
26 отзывов
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Балтийск в Калининградской области считается самым западным городом России. Он известен военно-морской базой и средневековой крепостью Пиллау. Вы осмотрите исторические комплексы города, прогуляетесь по набережной и посетите морской собор. Также вы подниметесь на смотровую площадку, чтобы осмотреть крупнейшее месторождение янтаря в мире. Вас ждут уникальные объекты, созданные из ископаемого, и знакомство в местной историей.
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный (чт в 10:00)
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный (чт в 10:00)
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный (чт в 10:00)
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный (чт в 10:00)
По следам Янтарной комнаты: г. Балтийск и п. Янтарный (чт в 10:00)

Что вас ожидает 🤩

  • Крепость Пиллау (Шведская крепость)
  • Памятник Петру I
  • Действующий маяк архитектора Шинкеля
  • Православный Свято-Георгиевский морской собор (бывшая реформистская кирха)
  • Елизаветинский форт
  • Приморское месторождение янтаря (янтарный карьер)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Путешествие в удивительный мир солнечного камня в пос. Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Посетите смотровую площадку Приморского месторождения (янтарный карьер). Вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня. В специальной «песочнице» можно будет поискать янтарь и всё, что будет найдено, можно забрать с собой. Осмотрите основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Совершите прогулку по парку Морица Беккера.
В самой западной точке России вас ожидает пешеходная экскурсия по историческому центру города Балтийска, включающая внешний осмотр крепости Пиллау (Шведская крепость), памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка у Елизаветинского форта. Увидите и военные корабли, которые несут службу в Балтийском море.
На питание отводится свободное немного времени в п. Янтарный и в г. Балтийске (лучше питание взять с собой). При себе нужно иметь паспорт РФ.
На питание отводится свободное немного времени в п. Янтарный и в г. Балтийске (лучше питание взять с собой). При себе нужно иметь паспорт РФ.
*На питание отводится свободное немного времени в п. Янтарный и в г. Балтийске (лучше питание взять с собой). При себе нужно иметь паспорт РФ.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение янтарного карьера
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
  • В программе экскурсии планируется посещение монастыря. Женщинам желательно иметь с собой головной убор

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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1
1
1
A
17 ноя 2020
Прекрасная экскурсия, великолепный гид Александр. Все очень интересно и познавательно. Советую
С
25 сен 2020
Экскурсовод Александр супер👍👍👍, выше всяких похвал!
O
31 окт 2020
Замечательная экскурсия. Много интересной информации,красивых мест. Возможность неспешно погулять,насладиться пейзажами. Спасибо огромное экскурсоводу,Александру. Очень знающий,грамотный. Рассказывал обо всем на протяжении всего времени экскурсии. Профессионал!
С
13 ноя 2020
Великолепный гид Александр как коренной житель Балтийска и Калининграда очень интересно рассказал историю, которую не расскажут в школе. Узнал много интересных фактов, которые не узнаешь без экскурсовода. Янтарный комбинат впечатлил масштабами.
С
19 сен 2020
Очень понравился экскурсовод Александр. Хорошо и увлекательно рассказывает. Прекрасно решает организационные вопросы во время экскурсии. Больше таких специалистов. Спасибо ему огромное за прекрасно проведенную и очень интересную экскурсию.
С
12 сен 2020
Гид Ирина очень харизматичный человек, увлекательно провела экскурсию. Все понравилось.
T
11 сен 2020
Прекрасный гид Александр!
E
7 авг 2020
Хорошая экскурсия. Гид интересно рассказывал
v
7 авг 2020
Отличная программа, опытный гид Алексей. Пробки на выезде из города, но тут ничего не поделать.
И
1 авг 2020
Людмила рассказала много интересного, экскурсия неплохая, понравилось подробное и наглядное описание процесса добычи янтаря, история Балтийска и флота, в общем, очень познавательно) Экскурсовод заботливо подходит к вопросу отсутствия зонтов у кого-то, по проливному дождю не водит)) Организация на уровне, очень рекомендую.
П
31 июля 2020
Было интересно и познавательно. Гид Алексей фирма *Юнона* - приятный молодой человек с чувством юмора.
С
4 июля 2020
Экскурсия замечательная. Гиду Александру особая благодарность!!!
h
29 мар 2020
Содержательная экскурсия с возможностью добычи янтаря собственноручно.
E
26 мар 2020
Часто путешествуем с женой по России. Более лучшей экскурсии, теперь понимаю, не было. Большое спасибо всему слаженному коллективу за высокий уровень организации, плавного хода автобуса и, в конечном итоге, незабываемые впечатления…
Т
17 мар 2020
Экскурсия удалась, несмотря на непогоду - объявленное штормовое предупреждение. Интересный маршрут. Удачная последовательность экскурсионных точек.
Ещё 11 отзывов

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