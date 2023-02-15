во вторник, четверг и субботу в 10:00

О фортах Кёнигсберга можно рассказать по-разному. Одни гиды делают упор на мистику, другие глубоко погружают в историю давно минувших войн, третьи используют много специфических терминов, а я стремлюсь проводить экскурсию легко, понятно и увлекательно.
Помимо оборонительных сооружений, маршрут включает необычные объекты: пожарную часть и Пирамиду предсказателей. Немного поговорим про благотворительность, увидим бывшие приюты и архитектуру жилых кварталов. А еще я покажу и дам подержать редкие артефакты времён войны из личной коллекции.