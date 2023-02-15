во вторник, четверг и субботу в 10:00

Прогулка по городу «К» с элементами фортификации

Увидеть исторические районы старого Кёнигсберга, исследовать систему обороны города и форт №3

5
1 отзыв
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Кёнигсберг не сразу стал городом-крепостью, ведь оборонительные сооружения постоянно менялись и перестраивались. И если раньше их история была для нас «чужой», то сегодня к ним устремляются тысячи людей.

Я убеждён, что изучить форты, башни и бастионы будет полезно даже тем, кто не интересуется военной историей.

Погружение в атмосферу былых времён, основы фортификации и даже немного мистики — всё это ждёт вас на групповой экскурсии.
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
Прогулка по городу «К» с элементами фортификации
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Описание

Немного о моём подходе

О фортах Кёнигсберга можно рассказать по-разному. Одни гиды делают упор на мистику, другие глубоко погружают в историю давно минувших войн, третьи используют много специфических терминов, а я стремлюсь проводить экскурсию легко, понятно и увлекательно.

Помимо оборонительных сооружений, маршрут включает необычные объекты: пожарную часть и Пирамиду предсказателей. Немного поговорим про благотворительность, увидим бывшие приюты и архитектуру жилых кварталов. А еще я покажу и дам подержать редкие артефакты времён войны из личной коллекции.

Что вас ожидает

  • Вы побываете в форте «Король Фридрих III» — самом большом и хорошо сохранившемся. Я покажу его мрачные казематы, потерны, пороховые склады и расскажу о суровом быте немецкого солдата. Узнаете, почему в далекие апрельские дни 1945 года «пуховая перина» Кёнигсберга не смогла спасти город.
  • Совершите увлекательную прогулку вдоль Грольманского фронта. Увидите его грозные бастионы и оборонительную казарму-крепость «Кронпринц». Пока вы будете рассматривать архитектурные детали Росгартенских и Королевских ворот, я расскажу, где было поднято Знамя Победы и как завершился штурм Кёнигсберга.
  • Увидите башню «Врангель», входившую в оборонительное кольцо города-крепости, а также возникшую за ней в начале 20-го века колонию вилл Марауненхоф.
  • Сделаете яркие фото уличных гидрантов и пожарной части 1900 г.
  • Окажетесь вдали от туристических маршрутов, чтобы отыскать самый таинственный артефакт Калининграда — Пирамиду предсказателей, состоящую из 13 ярусов и 666 гранитных блоков.

Организационные детали

  • Это автопешеходная экскурсия, поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе (8 мест).
  • Программа подойдёт детям от 8 лет
  • Рекомендую одеться по погоде и выбрать удобную обувь. Будем находиться преимущественно на открытом воздухе и ходить по грунтовым тропам. Балтийская погода переменчива.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты в форт № 3 — 200 р. с взрослого человека, дети до 14 лет — 100 р.

во вторник, четверг и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
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Т
15 фев 2023
Рекомендую всем эту экскурсию и Павла как гида! По вовлечению, содержанию и интересу все просто супер! А как грамотно был выстроен маршрут, все посещаемые места открывались с другой стороны! Время пролетело незаметно и быстро! Обязательно еще вернусь в Калининград и уже задумываюсь когда)

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