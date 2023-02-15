во вторник, четверг и субботу в 10:00

Кёнигсберг не сразу стал городом-крепостью, ведь оборонительные сооружения постоянно менялись и перестраивались. И если раньше их история была для нас «чужой», то сегодня к ним устремляются тысячи людей. Я убеждён, что изучить форты, башни и бастионы будет полезно даже тем, кто не интересуется военной историей. Погружение в атмосферу былых времён, основы фортификации и даже немного мистики — всё это ждёт вас на групповой экскурсии.

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Описание

Немного о моём подходе

О фортах Кёнигсберга можно рассказать по-разному. Одни гиды делают упор на мистику, другие глубоко погружают в историю давно минувших войн, третьи используют много специфических терминов, а я стремлюсь проводить экскурсию легко, понятно и увлекательно.

Помимо оборонительных сооружений, маршрут включает необычные объекты: пожарную часть и Пирамиду предсказателей. Немного поговорим про благотворительность, увидим бывшие приюты и архитектуру жилых кварталов. А еще я покажу и дам подержать редкие артефакты времён войны из личной коллекции.

Что вас ожидает

Вы побываете в форте «Король Фридрих III» — самом большом и хорошо сохранившемся. Я покажу его мрачные казематы, потерны, пороховые склады и расскажу о суровом быте немецкого солдата. Узнаете, почему в далекие апрельские дни 1945 года «пуховая перина» Кёнигсберга не смогла спасти город.

— самом большом и хорошо сохранившемся. Я покажу его мрачные казематы, потерны, пороховые склады и расскажу о суровом быте немецкого солдата. Узнаете, почему в далекие апрельские дни 1945 года «пуховая перина» Кёнигсберга не смогла спасти город. Совершите увлекательную прогулку вдоль Грольманского фронта . Увидите его грозные бастионы и оборонительную казарму-крепость «Кронпринц» . Пока вы будете рассматривать архитектурные детали Росгартенских и Королевских ворот , я расскажу, где было поднято Знамя Победы и как завершился штурм Кёнигсберга.

. Увидите его грозные бастионы и оборонительную . Пока вы будете рассматривать архитектурные детали , я расскажу, где было поднято Знамя Победы и как завершился штурм Кёнигсберга. Увидите башню «Врангель» , входившую в оборонительное кольцо города-крепости, а также возникшую за ней в начале 20-го века колонию вилл Марауненхоф.

, входившую в оборонительное кольцо города-крепости, а также возникшую за ней в начале 20-го века колонию вилл Марауненхоф. Сделаете яркие фото уличных гидрантов и пожарной части 1900 г.

Окажетесь вдали от туристических маршрутов, чтобы отыскать самый таинственный артефакт Калининграда — Пирамиду предсказателей, состоящую из 13 ярусов и 666 гранитных блоков.

Организационные детали