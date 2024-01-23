Обзорная экскурсия по Калининграду и Гвардейску

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Прекрасная возможность увидеть «визитные карточки» Калининграда и познакомиться с наследием рыцарей Тевтонского ордена в индивидуальной группе за один день!
Обзорная экскурсия по Калининграду и Гвардейску
Обзорная экскурсия по Калининграду и Гвардейску
Обзорная экскурсия по Калининграду и Гвардейску
Обзорная экскурсия по Калининграду и Гвардейску
Обзорная экскурсия по Калининграду и Гвардейску
Обзорная экскурсия по Калининграду и Гвардейску
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Набережная Петра Великого
  • Бастион «Грольман»
  • Оборонительная казарма «Кронпринц»
  • Брандербургские, Королевские, Росгартенские ворота
  • Башни Дона и Врангеля и др.
  • Замок Тапиау
  • Кирха Арнау
  • Замок Вальдау

Описание

Обзор достопримечательностей Калининграда В атмосферном и чарующем Калининграде, некогда административном центре Восточной Пруссии – Кёнигсберге, вы прогуляетесь по Рыбной деревне, увидите знаменитый Кафедральный собор, набережную Петра Великого, бастион «Грольман», оборонительную казарму «Кронпринц», Брандербургские, Королевские, Росгартенские ворота, башни Дона, Врангеля и другие ключевые достопримечательности. Поездка на восток области После направимся в Гвардейск, ранее город Тапиау, увидим одни из древнейших сооружений – кирху Арнау и замок Вальдау, прогуляемся по исторической части города и посетим наиболее сохранившийся в области замок Тапиау.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
Что не входит
  • Билеты в замок
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид приезжает за вами по указанному адресу в Калининграде и по окончании экскурсии привозит обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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