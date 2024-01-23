Прекрасная возможность увидеть «визитные карточки» Калининграда и познакомиться с наследием рыцарей Тевтонского ордена в индивидуальной группе за один день!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Рыбная деревня
- Кафедральный собор
- Набережная Петра Великого
- Бастион «Грольман»
- Оборонительная казарма «Кронпринц»
- Брандербургские, Королевские, Росгартенские ворота
- Башни Дона и Врангеля и др.
- Замок Тапиау
- Кирха Арнау
- Замок Вальдау
Описание
Обзор достопримечательностей Калининграда В атмосферном и чарующем Калининграде, некогда административном центре Восточной Пруссии – Кёнигсберге, вы прогуляетесь по Рыбной деревне, увидите знаменитый Кафедральный собор, набережную Петра Великого, бастион «Грольман», оборонительную казарму «Кронпринц», Брандербургские, Королевские, Росгартенские ворота, башни Дона, Врангеля и другие ключевые достопримечательности. Поездка на восток области После направимся в Гвардейск, ранее город Тапиау, увидим одни из древнейших сооружений – кирху Арнау и замок Вальдау, прогуляемся по исторической части города и посетим наиболее сохранившийся в области замок Тапиау.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Что не входит
- Билеты в замок
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид приезжает за вами по указанному адресу в Калининграде и по окончании экскурсии привозит обратно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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