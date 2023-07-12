Евгений проводит ещё 1 экскурсию

А также увидите шведскую крепость, пройдете по уютным улочкам и набережным и рассмотрите с высоты огромный карьер.
Описание экскурсии
Очаровательный Балтийск
Гуляя по историческому центру города, вы оцените шведскую крепость Пиллау, памятник Петру I и действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля. А еще узнаете, как реформистская кирха стала православным Свято-Георгиевским морским собором. По живописной набережной выйдете к Елизаветинскому форту и увидите военные корабли, несущие службу в Балтийском море.
Знаменитый поселок Янтарный
Я покажу главные достопримечательности Янтарного: храм Казанской иконы Божией матери, площадь Мастеров, шахту «Анна» и парк Морица Беккера. Кроме того, вы посетите крупнейшее в мире месторождение янтаря, оцените панораму карьера с высоты 50 метров, рассмотрите грандиозную Янтарную пирамиду, познакомитесь с рыцарем Тевтонского ордена и увидите Янтарное дерево. Юные путешественники смогут самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице», мужчины — примерить средневековые доспехи рыцаря, а женщины — облачиться в костюм прусской дамы.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
- Экскурсию можно начать и закончить в удобном вам месте в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске по согласованию
- Посещение крепости Пиллау возможно только в составе групповой экскурсии по расписанию. Вход доступен только гражданам РФ
- Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами
- Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии
- Время на питание не предусмотрено
- На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи
Дополнительные расходы
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Входные билеты не включены в стоимость: крепость Пиллау — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети, карьер Янтарный — 150 рублей за человека
- Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
- За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Я сожалею что вам не понравилось экскурсия. Отвечу по пунктам.
1. Насчёт вопроса оплаты вы пишите что вы переплатили 5000
Особенно хотелось бы отметить:
1. Идеальная чистота в машине, для каждого пассажира бутылочка воды, мандаринки, конфетки.