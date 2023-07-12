Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный

Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Приглашаю исследовать «янтарное побережье» Калининградской области! Вы побываете в месте, где расположены главные мировые запасы янтаря, и узнаете о способах его добычи, производства и обработки.

А также увидите шведскую крепость, пройдете по уютным улочкам и набережным и рассмотрите с высоты огромный карьер.
4.6
19 отзывов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный

Описание экскурсии

Очаровательный Балтийск

Гуляя по историческому центру города, вы оцените шведскую крепость Пиллау, памятник Петру I и действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля. А еще узнаете, как реформистская кирха стала православным Свято-Георгиевским морским собором. По живописной набережной выйдете к Елизаветинскому форту и увидите военные корабли, несущие службу в Балтийском море.

Знаменитый поселок Янтарный

Я покажу главные достопримечательности Янтарного: храм Казанской иконы Божией матери, площадь Мастеров, шахту «Анна» и парк Морица Беккера. Кроме того, вы посетите крупнейшее в мире месторождение янтаря, оцените панораму карьера с высоты 50 метров, рассмотрите грандиозную Янтарную пирамиду, познакомитесь с рыцарем Тевтонского ордена и увидите Янтарное дерево. Юные путешественники смогут самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице», мужчины — примерить средневековые доспехи рыцаря, а женщины — облачиться в костюм прусской дамы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном авто Chrysler Grand Voyager Family или внедорожнике Nissan (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
  • Экскурсию можно начать и закончить в удобном вам месте в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске по согласованию
  • Посещение крепости Пиллау возможно только в составе групповой экскурсии по расписанию. Вход доступен только гражданам РФ
  • Я предоставлю индивидуальные программы экскурсий и транспортировки для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить полную доступность и комфорт во время путешествия. Условия уточняйте при переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Временем начала экскурсии считается время согласованное изначально с вами
  • Трансферт входит в указанное на сайте время экскурсии
  • Время на питание не предусмотрено
  • На маршруте экскурсии возможно отсутствие связи

Дополнительные расходы

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты не включены в стоимость: крепость Пиллау — 300 рублей взрослые, 150 рублей дети, карьер Янтарный — 150 рублей за человека
  • Программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
  • За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2232 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ отведенному на это времени экскурсии и вы попадаете на доп. выплаты Евгению.
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Нам экскурсия обошлась в 10 с лишним тысяч!
К сожалению, роль экскурсовода свелась к перемещению из Калининграда в Янтарный,Балтийск и обратно. Правда по дороге мы узнали обрывочные факты из истории возникновения Калининградской области от ледникового периода, тевтонских рыцарей и до Великой Отечественной вперемешку с саморекламой И презентацией возможных экскурсий. Мы посетили небольшую частную ремесленную мастерскую его друга с магазинчиком по обработке и изготовлению изделий из янтаря (10-15 минут) и роскошный пляж поселка Янтарный (30 минут), на котором искупаться не удалось, так как Евгений убедил нас что мы сможем это сделать в Балтийске, так как опаздываем за билетами в крепость Пиллау, которую планировали посетить по ранней договоренности. Мы спустились к морю, помочили пятки и бегом дальше. Экскурсионная программа в Янтарном была минимальна и ограничивалась ответами на наши вопросы об обьектах, которые мы пробегали.
Далее в Балтийск. Дорога заняла больше 1 часа. По приезду мы сами отправились за билетами в крепость Пиллау. За 1.5 часа до начала экскурсии мы вместе с Евгением прошли по набережной порта мимо кораблей, покормили лебедей (спасибо Евгению за предоставленный геркулес для кормления), это было прекрасно. И далее по набережной до памятника Петру и далее до конца набережной до памятника Елизавете Петровне. Вернувшись Как раз успели к началу экскурсии в 14.00 и это уже составило заявленные 5.5 часов!
В крепость Пиллау мы ушли с ДРУГИМ, уже музейным экскурсоводом. Экскурсия продолжалась 2 часа. Очень интересная и информативная экскурсия. После ее окончания мы загрузились в машину и уехали обратно в Калининград. Ни о каком купании или доп. посещениях каких либо объектов речи не было, хотя мы и обсуждали наши пожелания посмотреть по дороге максимум и Евгений сам анонсировал нам такие возможности. Вернулись в 19.30, простояв в гор. пробке и переплатив почти 5000 рублей!
Итог:
Если ВЫ не идете на доп. экскурсии в крепость (2 часа экскурсии)-или на катере за 200 р. до Балтийской косы и покупаться там, то кроме набережной в Балтийске и пляжа в Янтарном (без купания) вы ничего не увидите.
Опять же время выходит за рамки программы и приготовьтесь платить дополнительно за каждую просроченную минуту.

Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО+1
Из заявленных обьектов были посещены пляж поселка Янтарный, набережная Балтийска и …. вСё🙈 Посещение обьектов ЯВНО
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Добрый день!
Я сожалею что вам не понравилось экскурсия. Отвечу по пунктам.

1. Насчёт вопроса оплаты вы пишите что вы переплатили 5000
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Руб сверх суммы указанной в билете. У меня есть скриншот. Вы заплатили сумму точно указанную в билете и не копейки больше. О чём уведомлена Администрация сайта,при условии что наша экскурсия длилась на 4 часа больше.

2. Вы выложили фотографии мест и локаций указанных в билете. Хотя вы утверждаете что вы там не были.

3. От посещения карьера вы отказались сами, сказав - Зачем платить 1.200 Руб и смотреть на большую яму.

4. Крепость Пиллву-является действующим воинской частью,где расположена противодиверсионная служба Балтийского флота и экскурсии там проводят только их экскурсоводы, сторонние там работать не могут и прибыв в 10:30 в Цитадель Пилау нам посчастливилось взять билеты только на 14 часов.

5. Насчёт обрывочных фактов - я распологаю большим знанием материала являясь аккредитованным гидом, по истории нашей области в частности Пиллау О чём свидетельствует положительные отзывы и все Ваши вопросы не остались без ответа.

6. Вам были предложены различные варианты экскурсии в Балтийске,но Вы отказались.

7. Расстояние от Янтарного до Балтийска составляет 18 км и дорога если не ехать 20 км/ч не может занимать час времени.

8. Насчёт купания в Балтийске у вас было 30 минут свободного времени,чтобы Вы могли искупаться, но вероятнее всего вас смутило то что температура воды в этот день составляла 17,2 градуса

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Марина
Экскурсия 29.07.2023 на 10 баллов из 10-ти. Евгений – Профессионал с большой буквы, обладающий всеми необходимыми для этого компетенциями: глубокие знания фактического материала (географические, историко-культурные, экономические особенности Калининградской области) и
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его подача, адаптированная под запросы и уровень вовлеченности конкретных туристов; безусловная клиентоцентричность при составлении маршрута экскурсии и своевременная корректировка программы с учетом изменения условий; незаурядные организаторские способности; пунктуальность, обязательность и корректность в общении. Немаловажный момент – идеально чистый комфортный автомобиль и предельно аккуратное вождение. В ходе нашей экскурсии посетили не только мust-see региона, такие как Филинская бухта, Светлогорск, Янтарный комбинат, морская прогулка в Балтийске, но и другие локации в стороне от проторённых туристических троп, например, произвел сильное впечатление мемориал Гермау. Это кладбище немецких солдат в поселке Русское, где сохранились руины кирхи XIII века, а по дорожкам ходят аисты. После таких экскурсий невозможно не влюбиться в эту красивую, героическую, с богатейшей историей область России.

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Е
Большое спасибо Евгению за замечательный день! Очень много и интересно рассказывал и об истории края, в целом, и о конкретных местах, где останавливались или проезжали. У нас в компании -
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были два подростка и здорово, что Евгений это учитывал. В итоге, у нас получилось увлекательное путешествие, которое по отправленным вечером фоткам кто-то из родных назвал "солянкой". Как угодно обзывайте, но наши ребята с удовольствием рассказывали и про корабли, которые видели в Балтийске, и про моторку, которая, за минуту домчала до Балтийской косы, и про велопрогулку по косе, и тут же про то, как их поразило янтарное производство или умилило кормление лебедей. И вместе с этим, как оказалось, кое что запомнили и из истории края)). Однозначно, рекомендуем Евгения, - так важно учесть состав и интересы группы! Спасибо Вам большое, Евгений!

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А
Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Евгением! Много информации, которая ненавязчивым и простым для понимания языком предоставлялась.
Особенно хотелось бы отметить:
1. Идеальная чистота в машине, для каждого пассажира бутылочка воды, мандаринки, конфетки.
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Когда долго ездишь, понимаешь, что эти мелочи крайне кстати.
2. В программу входило кормление лебедей. Евгений заранее купил овсянку, показал, как правильно кормить лебедей, чтобы не нанести им вреда, и предоставил нам возможность скмостоятельно их покормить. Это было очень здорово!
3. Евгений подстраивается под ваши делания: по пути рассказывает, куда можно заехать, что там посмотреть и чем интересно то или иное место (не навязывая при этом). А вы уже сами решаете, как построить маршрут, куда заехать, а куда нет.
4. Радует, что в Калининграде есть местные производители (молочных продуктов, шоколада, свров, рыбы). Евгений по ходу экскурсии предлагал магазинчики местных производителей. И мы были очень рады их посетить.

Много еще можно рассказывать, что понравилось. В общем, однозначно рекомендуем!

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А
Спасибо огромное Евгению за преданность своему делу. Гид так трепетно, так четко и с такой любовью рассказывает о своем крае - это не может не влюбить каждого приезжего в историю
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и природу Калининградской области. Экскурсия на полный день. Время, которое хотите провести с гидом, по факту, выбираете сами. Получился такой трансформер по нашим желаниям. Это клёво, когда гид полностью узнает о ваших предпочтениях и ведёт туда, куда вы хотите. Нам очень понравилось совместное время провождения. Ничего лишнего, ненавязчиво, все четко, понятно и без воды. По рекомендациям Евгения были в кафе в Балтийске - очень достойное место, вкусная еда и совершенно бюджетно. В итоге побывали в Балтийске, пос. Янтарном, Светлогорске и высадились в Нессельбек (по нашей просьбе). Евгений очень интересно и увлекательно рассказывает, слушали прям с открытым ртом. 8 часов пролетели на одном дыхании. Спасибо огромное, Евгений. Редко встретишь действительно заботливого и внимательного гида. Ваша бесплатная помощь в постороении маршрута для самостоятельного похода на след. день очень даже пригодилась. Мы в восторге. Считаю, что для полного погружения в быт и историю калининградцев, обязательно надо взять экскурсию с местным жителем. Так что будете в Калининграде, обращайтесь к Евгению: подскажет, покажет, отвезёт, обо все расскажет. Молодец!

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А
В Калининграде мы оказались уже не в первый раз и некоторые знаковые места уже посмотрели ранее. Такие, как например, Кнайпхоф, районы немецких вилл, пригороды Кранц и Раушен, Куршскую косу. На
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сей раз предметом нашего интереса было другое пригородное направление, в сторону Балтийской косы: Пиллау, Пальмникен и некоторые другие пункты. Взять экскурсию мы решили довольно внезапно и отнюдь не заблаговременно: поздним вечером в субботу попытались найти гида на утро воскресенья, и, о чудо, нам повезло:) Наш гид Евгений сразу откликнулся на наш запрос и любезно согласился провести нам экскурсию по указанному маршруту. Нужно отметить, что маршрут идеально совпадал с тем, который нам и был необходим. Это важно, ибо в большинстве предложений предлагается стандартный маршрут с заездом в Раушен, Кранц и т. д., но, как я описал ранее, нас эти места уже не столь интересовали. Что касается самой экскурсии, то нам все очень понравилось. Евгений оказался очень интересным рассказчиком: рассказывал он и об исторических фактах, и о современности, и о жизни города и просто был готов к диалогу по интересующим вопросам. Важно то, что все это происходило ненавязчиво, живо, интересно, легко. Важно и то, что помимо знаний предмета, Евгений проявлял и заботу о своих туристах во всех мелочах: это касалось и общения, и маршрута, и питания, и организации экскурсии в целом. Несмотря на аномальные для этих земель холода до -13, мы успели вдоволь нагуляться, многое охватить и увидеть, при этом мы не замерзли, оставались сытыми, уехали домой со вкусными и красивыми покупками, а самое главное, с новыми силами, тёплыми чувствами от проведенных выходных и Кенигсберга, желанием вернуться сюда ещё, но, наверное, когда чуточку потеплеет ближе к лету:) Наши несколько часов экскурсии пролетели незаметно. Настоятельно рекомендуем как саму экскурсию, так и посещение Кенигсберга! Это действительно очень необычный и своего рода уникальный край на территории нашей страны. Обязательно путешествуйте и заезжайте в Калининград!

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