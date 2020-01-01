Евгений проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Очаровательный Балтийск

Гуляя по историческому центру города, вы оцените шведскую крепость Пиллау, памятник Петру I и действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля. А еще узнаете, как реформистская кирха стала православным Свято-Георгиевским морским собором. По живописной набережной выйдете к Елизаветинскому форту и увидите военные корабли, несущие службу в Балтийском море 🌊.

Знаменитый поселок Янтарный

Я покажу главные достопримечательности 🏛️ Янтарного: храм Казанской иконы Божией матери, площадь Мастеров, шахту «Анна» и парк 🌳 Морица Беккера. Кроме того, вы посетите крупнейшее в мире месторождение янтаря, оцените панораму карьера с высоты 50 метров, рассмотрите грандиозную Янтарную пирамиду, познакомитесь с рыцарем Тевтонского ордена и увидите Янтарное дерево 🌲. Юные путешественники смогут самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице», мужчины — примерить средневековые доспехи рыцаря, а женщины — облачиться в костюм прусской дамы.

Организационные детали