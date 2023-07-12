Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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Нам экскурсия обошлась в 10 с лишним тысяч!

К сожалению, роль экскурсовода свелась к перемещению из Калининграда в Янтарный,Балтийск и обратно. Правда по дороге мы узнали обрывочные факты из истории возникновения Калининградской области от ледникового периода, тевтонских рыцарей и до Великой Отечественной вперемешку с саморекламой И презентацией возможных экскурсий. Мы посетили небольшую частную ремесленную мастерскую его друга с магазинчиком по обработке и изготовлению изделий из янтаря (10-15 минут) и роскошный пляж поселка Янтарный (30 минут), на котором искупаться не удалось, так как Евгений убедил нас что мы сможем это сделать в Балтийске, так как опаздываем за билетами в крепость Пиллау, которую планировали посетить по ранней договоренности. Мы спустились к морю, помочили пятки и бегом дальше. Экскурсионная программа в Янтарном была минимальна и ограничивалась ответами на наши вопросы об обьектах, которые мы пробегали.

Далее в Балтийск. Дорога заняла больше 1 часа. По приезду мы сами отправились за билетами в крепость Пиллау. За 1.5 часа до начала экскурсии мы вместе с Евгением прошли по набережной порта мимо кораблей, покормили лебедей (спасибо Евгению за предоставленный геркулес для кормления), это было прекрасно. И далее по набережной до памятника Петру и далее до конца набережной до памятника Елизавете Петровне. Вернувшись Как раз успели к началу экскурсии в 14.00 и это уже составило заявленные 5.5 часов!

В крепость Пиллау мы ушли с ДРУГИМ, уже музейным экскурсоводом. Экскурсия продолжалась 2 часа. Очень интересная и информативная экскурсия. После ее окончания мы загрузились в машину и уехали обратно в Калининград. Ни о каком купании или доп. посещениях каких либо объектов речи не было, хотя мы и обсуждали наши пожелания посмотреть по дороге максимум и Евгений сам анонсировал нам такие возможности. Вернулись в 19.30, простояв в гор. пробке и переплатив почти 5000 рублей!

Итог:

Если ВЫ не идете на доп. экскурсии в крепость (2 часа экскурсии)-или на катере за 200 р. до Балтийской косы и покупаться там, то кроме набережной в Балтийске и пляжа в Янтарном (без купания) вы ничего не увидите.

Опять же время выходит за рамки программы и приготовьтесь платить дополнительно за каждую просроченную минуту.