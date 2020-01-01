Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный

Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»

Евгений
Евгений – Гид из Калининграда
Приглашаю исследовать «янтарное побережье» Калининградской области! Вы побываете в месте, где расположены главные мировые запасы янтаря, и узнаете о способах его добычи, производства и обработки.

А также увидите шведскую крепость, пройдете по уютным улочкам и набережным и рассмотрите с высоты огромный карьер.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный

Что вас ожидает

Очаровательный Балтийск
Гуляя по историческому центру города, вы оцените шведскую крепость Пиллау, памятник Петру I и действующий маяк знаменитого архитектора Шинкеля. А еще узнаете, как реформистская кирха стала православным Свято-Георгиевским морским собором. По живописной набережной выйдете к Елизаветинскому форту и увидите военные корабли, несущие службу в Балтийском море 🌊.

Знаменитый поселок Янтарный
Я покажу главные достопримечательности 🏛️ Янтарного: храм Казанской иконы Божией матери, площадь Мастеров, шахту «Анна» и парк 🌳 Морица Беккера. Кроме того, вы посетите крупнейшее в мире месторождение янтаря, оцените панораму карьера с высоты 50 метров, рассмотрите грандиозную Янтарную пирамиду, познакомитесь с рыцарем Тевтонского ордена и увидите Янтарное дерево 🌲. Юные путешественники смогут самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице», мужчины — примерить средневековые доспехи рыцаря, а женщины — облачиться в костюм прусской дамы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном Volkswagen Polo 2020 года (по запросу ставятся 1—2 детских кресла)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда — в Балтийск и Янтарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!
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Евгений проводит ещё 1 экскурсию

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