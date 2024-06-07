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Утро, тишина, залив и… клюёт! Я люблю рыбалку с детства и знаю нужные места.



Поэтому в день встречи выберу подходящую по погоде локацию, а затем заберу вас из дома и довезу до неё. Рыбачить будем с катера, специально построенного для спиннинга. Я расскажу про рыбные точки, поделюсь секретами ловли хищников и покажу немецкие бункеры.