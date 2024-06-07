Утро, тишина, залив и… клюёт! Я люблю рыбалку с детства и знаю нужные места.
Поэтому в день встречи выберу подходящую по погоде локацию, а затем заберу вас из дома и довезу до неё. Рыбачить будем с катера, специально построенного для спиннинга. Я расскажу про рыбные точки, поделюсь секретами ловли хищников и покажу немецкие бункеры.
Поэтому в день встречи выберу подходящую по погоде локацию, а затем заберу вас из дома и довезу до неё. Рыбачить будем с катера, специально построенного для спиннинга. Я расскажу про рыбные точки, поделюсь секретами ловли хищников и покажу немецкие бункеры.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- По морскому каналу — судоходному пути от Калининграда до Балтийска, мы доплывём до залива. Место ловли я выберу в зависимости от погоды и того, где стоит рыба. Можем спуститься на воду как в самом городе, так и в окрестностях.
- Рыбачить будем с катера «Волжанка 50 Fish». Он зарегистрирован в морском регистре судоходства и полностью соответствует всем требованиям. На катере есть полный комплект спасательного оборудования. Также я выдам вам необходимые снасти.
- Калининградский залив богат рыбой, попробуем поймать на спиннинг судака, окуня или даже щуку, как повезёт. «Попробуем» так как ловля рыбы — это рулетка, клёва может и не быть, но это скорее исключение из правил.
- Во время плавания я поделюсь с вами опытом, расскажу про местные рыболовные места, предпочтения рыбы и о ловле хищников.
- Вдоль канала насыпаны искусственные острова, у которых по желанию остановимся, чтобы изучить флору, фауну и скрытые достопримечательности — заброшенные немецкие бункеры, в которых сохранились остатки пребывания солдат вермахта.
- Я постоянно в курсе обстановки на воде, изучаю прогноз и предлагаю выход на воду только в безопасную погоду.
Организационные детали
- Экскурсию лучше начать ранним утром — так как утренний клёв никто не отменял.
- До места рыбалки мы доедем на автомобиле Mitsubishi L200.
- Возьмите с собой перекус и подходящую одежду. Если такой нет — сообщите, пожалуйста, заранее, я постараюсь помочь.
- По запросу больше времени уделим водной прогулке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Калининграде
Я родился и вырос в Калининграде. Увлекаюсь рыбалкой с детства, могу показать и рассказать про местную специфику ловли хищных рыб с лодки на спиннинг.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
7 июня 2024
Спасибо ОГРОМНОЕ Артёму за организованную рыбалку 🐟!Всё получилось САМОЕ ТО! Он разбирается буквально во всём, и погоду выбрал подходящую и места с рыбой. С ним вышли и в море и в залив. Всё организованно было СУПЕР!
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