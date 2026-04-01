Оба города не зря так популярны — и вы наверняка попадёте под их обаяние. Мы покажем самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн. А ещё вы побываете на производстве янтаря и насладитесь видом на Балтийское моря. После мы отправимся в бастион «Обертайх» на дегустацию пива по немецким рецептам и местных деликатесов.

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Описание экскурсии

Янтарный — город солнечного камня

Мы прогуляемся по парку Беккера и осмотрим отель-особняк «Шлосс», заглянем на Площадь мастеров, полюбуемся старинной Казанской церковью и спустимся к пляжу

Обсудим, как появился этот курорт, чем живёт сегодня и как здесь развивается туризм

Вы посетите производство янтаря, где узнаете, как добывают, обрабатывают и кому продают калининградский янтарь — и пощупаете самородки

Ламповый курорт Светлогорск

На прогулке по центральному парку и променаду поговорим о причинах популярности города, замерим время по солнечным часам и полюбуемся скульптурой «Нимфа»

Обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1907 года

Заглянем и на смотровую площадку, чтобы насладиться необычайным видом на Балтийское море

Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев

У вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и сделать перерыв на обед

Бастион «Обертайх»

Эксклюзивно мы посетим фортификацию 1860 года, где вас ждёт не только экскурсия, но и комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана

На экскурсии вы узнаете, как бастион защищал город и какие секреты он хранит до сих пор, прогуляетесь по атмосферным галереям и музейным залам. А ещё увидите янтарное дерево и самые большие янтарные бусы в мире

Дегустация

В финале вы попробуете премиум-деликатесы местного производства — от фермерских сыров до изысканных рыбных закусок и авторских соусов. Всё это — в сопровождении локальных напитков и рассказов о гастрономических традициях региона.

Курсы на выбор:

5 видов премиального пива от лучшей пивоварни города

⁠3 вида свежей строганины из-под ножа

⁠5 видов сыра от ремесленной сыроварни

⁠4 вида балтийского угря

⁠5 видов местного вяленого мяса

Примерный тайминг

8:30-9:30 — сбор путешественников

Заберём вас в одной из 8 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе возле популярных отелей).

10:00–11:00 — переезд до Янтарного

11:00–11:55 — экскурсия по Янтарному и свободное время

12:00–13:00 — янтарное производство

13:30–15:40 — экскурсия и свободное время в Светлогорске

17:00–18:00 — дегустация в бастионе «Обертайх»

Организационные детали