Оба города не зря так популярны — и вы наверняка попадёте под их обаяние.
Мы покажем самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн. А ещё вы побываете на производстве янтаря и насладитесь видом на Балтийское моря.
После мы отправимся в бастион «Обертайх» на дегустацию пива по немецким рецептам и местных деликатесов.
Мы покажем самые примечательные локации: старинный парк и каменную церковь, курортный променад и башню в стиле модерн. А ещё вы побываете на производстве янтаря и насладитесь видом на Балтийское моря.
После мы отправимся в бастион «Обертайх» на дегустацию пива по немецким рецептам и местных деликатесов.
Описание экскурсии
Янтарный — город солнечного камня
- Мы прогуляемся по парку Беккера и осмотрим отель-особняк «Шлосс», заглянем на Площадь мастеров, полюбуемся старинной Казанской церковью и спустимся к пляжу
- Обсудим, как появился этот курорт, чем живёт сегодня и как здесь развивается туризм
- Вы посетите производство янтаря, где узнаете, как добывают, обрабатывают и кому продают калининградский янтарь — и пощупаете самородки
Ламповый курорт Светлогорск
- На прогулке по центральному парку и променаду поговорим о причинах популярности города, замерим время по солнечным часам и полюбуемся скульптурой «Нимфа»
- Обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1907 года
- Заглянем и на смотровую площадку, чтобы насладиться необычайным видом на Балтийское море
- Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев
- У вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам и сделать перерыв на обед
Бастион «Обертайх»
- Эксклюзивно мы посетим фортификацию 1860 года, где вас ждёт не только экскурсия, но и комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана
- На экскурсии вы узнаете, как бастион защищал город и какие секреты он хранит до сих пор, прогуляетесь по атмосферным галереям и музейным залам. А ещё увидите янтарное дерево и самые большие янтарные бусы в мире
Дегустация
В финале вы попробуете премиум-деликатесы местного производства — от фермерских сыров до изысканных рыбных закусок и авторских соусов. Всё это — в сопровождении локальных напитков и рассказов о гастрономических традициях региона.
Курсы на выбор:
- 5 видов премиального пива от лучшей пивоварни города
- 3 вида свежей строганины из-под ножа
- 5 видов сыра от ремесленной сыроварни
- 4 вида балтийского угря
- 5 видов местного вяленого мяса
Примерный тайминг
8:30-9:30 — сбор путешественников
Заберём вас в одной из 8 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе возле популярных отелей).
10:00–11:00 — переезд до Янтарного
11:00–11:55 — экскурсия по Янтарному и свободное время
12:00–13:00 — янтарное производство
13:30–15:40 — экскурсия и свободное время в Светлогорске
17:00–18:00 — дегустация в бастионе «Обертайх»
Организационные детали
- В Светлогорске после пешеходной экскурсии у вас будет более 1 ч свободного времени для самостоятельных прогулок и обеда
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:30 и 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Экскурсия + полная дегустация
|5860 ₽
|Экскурсия + пиво и строганина
|3570 ₽
|Экскурсия + пиво и угорь
|3570 ₽
|Экскурсия + пиво и сыр
|3230 ₽
|Экскурсия + пиво и мясо
|3230 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 131412 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
было очень интересно и познавательно
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Светлогорск и Янтарный + янтарное производство и дегустация деликатесов»
-
15%
Групповая
В трендеК курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 09:45
Завтра в 08:30
27 июл в 08:30
1790 ₽
2105 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
В Янтарный и Светлогорск - из Калининграда
Прогуляться по курортным улочкам, увидеть янтарный карьер и подышать морем
3 авг в 09:00
9 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 8 чел.
-
10%
Групповая
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Завтра в 08:30
27 июл в 08:30
1790.10 ₽
1989 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Начало: По договорённости с гидом
28 июл в 08:00
30 июл в 13:30
от 16 600 ₽ за всё до 4 чел.
-10%
до 1 августа
5860 ₽ за человека