Предлагаем увлекательный маршрут, окутанный легендами о подземном Кёнигсберге.

Вполне возможно, что всё это правда: «Под Кёнигсбергом есть громадные подземелья. Древние форты соединены с современными командными пунктами туннелями. Они ведут также к важнейшим загородным объектам — подземным мастерским и заводам, госпиталям и нефтехранилищам. Многочисленные сокровища, в том числе Янтарная комната, спрятаны в подземельях…»

Во время экскурсии 🧭 мы узнаем историю 📖 Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок 🏰 был связан тайными туннелями с другими важными объектами города. Воочию увидим мощнейшее фортификационное сооружение, стоявшее на страже города — Форт № 3, так же полного тайн. Пройдемся темными лабиринтами его коридоров. Форт впечатляет размерами — ведь это самый большой из всех 15 фортов Кёнигсберга.

Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!