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Тайны подземного Кёнигсберга

4.1
65 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Калининграда
Узнайте, что скрывают древние форты Кёнигсберга.

Согласно легенде, в шахтах стоят заводы и аэропорт, а где-то далеко внутри спрятана знаменитая Янтарная комната.

Пройдитесь с экспертом по местам, окутанным тайнами и узнайте настоящую историю 📖 подземного Кёнигсберга.

Вы увидите самый большой форт этих мест, построенный до Первой мировой войны и подземный бункер коменданта крепости.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Тайны подземного Кёнигсберга
Тайны подземного Кёнигсберга

Что вы увидите

  • Форт No3 (с посещением)
  • Бункер Ляша (внешне)
Предлагаем увлекательный маршрут, окутанный легендами о подземном Кёнигсберге.
Вполне возможно, что всё это правда: «Под Кёнигсбергом есть громадные подземелья. Древние форты соединены с современными командными пунктами туннелями. Они ведут также к важнейшим загородным объектам — подземным мастерским и заводам, госпиталям и нефтехранилищам. Многочисленные сокровища, в том числе Янтарная комната, спрятаны в подземельях…»
Во время экскурсии 🧭 мы узнаем историю 📖 Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Замок 🏰 был связан тайными туннелями с другими важными объектами города. Воочию увидим мощнейшее фортификационное сооружение, стоявшее на страже города — Форт № 3, так же полного тайн. Пройдемся темными лабиринтами его коридоров. Форт впечатляет размерами — ведь это самый большой из всех 15 фортов Кёнигсберга.
Не упустите возможность прикоснуться к мистической стороне Калининграда и его легендам о подземном Кёнигсберге!
Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
  • входные билеты на форт №3.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 ул. Октябрьская 8/ ул. Октябрьская 57
Место завершения
🏁 ул. Октябрьская 57
Тайны подземного Кёнигсберга
Тайны подземного Кёнигсберга
Тайны подземного Кёнигсберга
Тайны подземного Кёнигсберга

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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65 отзывов оставили туристы

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