Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
Приглашаем в путешествие на северо-восток Калининградской области, где Наполеон и Александр I подписали Тильзитский мир.
Вы узнаете историю этих мест, погуляете по атмосферным улочкам и увидите артефакты прошлого: доходные дома, руины орденского замка и театр, возведенный в конце 19 века. А мы расскажем о торговом поселении Тильже, великой чуме и королеве Луизе.
Мы прогуляемся по Рыночной площади, отыщем музыкальные часы и насладимся их представлением. Пройдём через набережную вдоль Деймы, увидим дом одного из самых именитых уроженцев города и древние стены орденского замка Тапиау.
Советск сквозь столетия
«Несравненный», — так называли жители Тильзита свой город. Вы отыщете его отзвуки в современном Советске. Мы поговорим о тех временах, когда на этих берегах возвышались крепости рыцарей Тевтонского ордена, а потом раскинулось торговое поселение Тильже, ставшее в 16 веке настоящим городом. Обсудим непростую судьбу города, пережившего многое в своей истории: и Великую чуму, и оккупацию шведскими, а позднее французскими войсками, и обе мировые войны, и возрождение к жизни после 1945 года. ⠀ Прогуляемся по центральной улице Победы и её окрестностям, полюбуемся старыми доходными домами и их элементами — башнями, фронтонами, маскаронами и рельефами, резными дверьми. Вы поздороваетесь с лосем Густавом и познакомитесь с необычным памятником трамваю.
Мы обязательно дойдём до моста королевы Луизы, вспомним о Наполеоне и Александре I и поговорим о том, как заключали Тильзитский мирный договор. Заглянем в старейший парк «Якобсруэ», чтобы познакомиться с той самой Луизой, которую нежно называли королевой сердец. Вы узнаете о её роли в исторических событиях эпохи наполеоновских войн.
Организационные детали
Начнём экскурсию от вашего места проживания в Калининграде или в любой другой удобной точки города. Встреча за пределами Калининграда возможна только по предварительной договорённости
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
музей «Тильзитского мира» в Советске — 550 ₽ с чел. (с экскурсией — 1000 ₽ с чел.)
личные расходы на еду и напитки в дороге
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7442 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря.
Помимо читать дальшеуменьшить
исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству.
Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Очень интересная поездка как для гостей-новичков в Калининградской области, так и для тех, кто уже бывал здесь и немного разбирается в перипетиях сложной истории региона. Гид Юлия очень интересный рассказчик читать дальшеуменьшить
и собеседник, обладает глубокими разносторонними знаниями по истории области и современном её развитии. По моей просьбе маршрут поездки был изменён - вместо замка Тапиау посетили замок Рагнит в городе Неман. Благодаря Юлии мы смогли присоединиться к экскурсии с лицензионным гидом и осмотреть восстанавливаемый замок не только снаружи, но и изнутри. Затем прогулялись и осмотрели достопримечательности города Неман. В путешествии по городу Советску, прежнему Тильзиту, посетили не только популярные туристические локации, но и в пешей прогулке по городу осмотрели старые, восстанавливаемые и новые строения, а также чудесный городской парк и районы застройки времён начала прошлого века. Благодарю Юлию за замечательную поездку!
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С
Светлана
Нашим экскурсоводом был Игорь. Хочется отметить грамотную русскую речь, доступную подачу материала (не набор дат, событий и т. п.). Было очень интересно и познавательно. Понравилось то, что Игорь прекрасно понимает, читать дальшеуменьшить
какой набор информации способен усвоить слушатель, и именно этот объем предоставляет. Но, если есть вопросы, то полностью раскрывает вопрос до той глубины, который вам интересен. Виден опыт именно экскурсионной работы: человека, кто умеет и знает, как работать с посетителями. Однозначно рекомендую данного экскурсовода!
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Дмитрий
Огромная благодарность Анастасии и нашему гиду Наталье за отличную экскурсию! Ещё на этапе бронирования были учтены все наши пожелания организационного и технического характера (согласованы ранее недоступный, но более удобный нам читать дальшеуменьшить
резервный день, начало и окончание путешествия в другом городе, индивидуальные особенности маршрута, акценты на отдельных исторических периодах). Дополнительного комфорта добавил предоставленный командой новый автомобиль, но главное - блестящее знание материала и мастерская подача со стороны экскурсовода. Спасибо и до новых встреч!
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М
Мария
Великолепная экскурсия! Лучшая из тех, что была у нас в Калининграде! И это все благодаря экскурсоводу Игорю. Игорь супер рассказчик, знает историю края и историю каждой достопримечательности. Умеет находить и читать дальшеуменьшить
показывать интересное и необычное в, казалось бы, обычных вещах. Маршрут экскурсии оптимально продуман, мы успели посетить даже больше интересных мест, чем изначально было заявлено в описании. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!
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А
Алексей
Экскурсия Тильзитские доминанты очень интересная. Светлана много рассказывает про города и людей, которые когда-то там жили. Мы съездили в 3 города и каждом побывали в самых интересных местах. Видели замки, старые дома и мосты. Очень довольны! Рекомендуем съездить на эту экскурсию. Светлана - отличный экскурсовод!
PS отдельное спасибо за сыроварню. Поезду в Калининград и Советск вспоминаем до сих пор.
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Елизавета
Экскурсию для нас проводил Игорь, коллега Анастасии. Маршрут был организован очень удобно, Игорь знает очень много исторических фактов и полезной информации, показал нам такие мелкие детали, на которые мы бы точно не обратили внимания без него! В общем, получилось отлично прочувствовать дух ушедшей эпохи. Ещё бы все это отреставрировали!