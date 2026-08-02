Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Приглашаем в путешествие на северо-восток Калининградской области, где Наполеон и Александр I подписали Тильзитский мир. Вы узнаете историю этих мест, погуляете по атмосферным улочкам и увидите артефакты прошлого: доходные дома, руины орденского замка и театр, возведенный в конце 19 века. А мы расскажем о торговом поселении Тильже, великой чуме и королеве Луизе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Очаровательный Гвардейск

Мы прогуляемся по Рыночной площади, отыщем музыкальные часы и насладимся их представлением. Пройдём через набережную вдоль Деймы, увидим дом одного из самых именитых уроженцев города и древние стены орденского замка Тапиау.

Советск сквозь столетия

«Несравненный», — так называли жители Тильзита свой город. Вы отыщете его отзвуки в современном Советске. Мы поговорим о тех временах, когда на этих берегах возвышались крепости рыцарей Тевтонского ордена, а потом раскинулось торговое поселение Тильже, ставшее в 16 веке настоящим городом. Обсудим непростую судьбу города, пережившего многое в своей истории: и Великую чуму, и оккупацию шведскими, а позднее французскими войсками, и обе мировые войны, и возрождение к жизни после 1945 года.

⠀

Прогуляемся по центральной улице Победы и её окрестностям, полюбуемся старыми доходными домами и их элементами — башнями, фронтонами, маскаронами и рельефами, резными дверьми. Вы поздороваетесь с лосем Густавом и познакомитесь с необычным памятником трамваю.

Мы обязательно дойдём до моста королевы Луизы, вспомним о Наполеоне и Александре I и поговорим о том, как заключали Тильзитский мирный договор. Заглянем в старейший парк «Якобсруэ», чтобы познакомиться с той самой Луизой, которую нежно называли королевой сердец. Вы узнаете о её роли в исторических событиях эпохи наполеоновских войн.

Организационные детали

Начнём экскурсию от вашего места проживания в Калининграде или в любой другой удобной точки города. Встреча за пределами Калининграда возможна только по предварительной договорённости

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)