Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Очаровательный Гвардейск

Вы погуляете по Рыночной площади, услышите о знаменитом уроженце города и увидите остатки орденского замка Тапиау. Заглянете в живописные парки 🌳 и рассмотрите памятник прекрасной Луизе. Мы расскажем, как складывалась история 📖 города и какие интересные события в нем происходили.

Советск сквозь столетия

«Несравненный», — так называли жители Тильзита свой город 🏙️. Вы отыщете его отзвуки в современном Советске. Прогуляетесь 👣 по красивейшей улице Высокая, полюбуетесь доходными домами в стиле модерн, увидите памятник тильзитскому трамваю и поздороваетесь с лосем Густавом. А еще мы покажем «Тильзит театр», главным режиссером которого долгие годы был знаменитый Евгений Марчелли.

Организационные детали