Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на авто-пешеходной экскурсии

Анастасия
Анастасия – представитель из Калининграда
Приглашаем в путешествие на северо-восток Калининградской области, где Наполеон и Александр I подписали Тильзитский мир.

Вы узнаете историю 📖 этих мест, погуляете по атмосферным улочкам и увидите артефакты прошлого: доходные дома, руины орденского замка и театр, возведенный в конце 19 века.

А мы расскажем о торговом поселении Тильже, великой чуме и королеве Луизе.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты

Что вас ожидает

Очаровательный Гвардейск
Вы погуляете по Рыночной площади, услышите о знаменитом уроженце города и увидите остатки орденского замка Тапиау. Заглянете в живописные парки 🌳 и рассмотрите памятник прекрасной Луизе. Мы расскажем, как складывалась история 📖 города и какие интересные события в нем происходили.

Советск сквозь столетия
«Несравненный», — так называли жители Тильзита свой город 🏙️. Вы отыщете его отзвуки в современном Советске. Прогуляетесь 👣 по красивейшей улице Высокая, полюбуетесь доходными домами в стиле модерн, увидите памятник тильзитскому трамваю и поздороваетесь с лосем Густавом. А еще мы покажем «Тильзит театр», главным режиссером которого долгие годы был знаменитый Евгений Марчелли.

Организационные детали

  • По желанию мы можем добавить к основной программе город 🏙️ Неман и крафтовую сыроварню. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты
Тильзитские доминанты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта. Искусствовед и музейный сотрудник, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. И мы с удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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