Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Очаровательный Гвардейск Вы погуляете по Рыночной площади, услышите о знаменитом уроженце города и увидите остатки орденского замка Тапиау. Заглянете в живописные парки 🌳 и рассмотрите памятник прекрасной Луизе. Мы расскажем, как складывалась история 📖 города и какие интересные события в нем происходили.
Советск сквозь столетия «Несравненный», — так называли жители Тильзита свой город 🏙️. Вы отыщете его отзвуки в современном Советске. Прогуляетесь 👣 по красивейшей улице Высокая, полюбуетесь доходными домами в стиле модерн, увидите памятник тильзитскому трамваю и поздороваетесь с лосем Густавом. А еще мы покажем «Тильзит театр», главным режиссером которого долгие годы был знаменитый Евгений Марчелли.
Организационные детали
По желанию мы можем добавить к основной программе город 🏙️ Неман и крафтовую сыроварню. Детали уточняйте в личном сообщении.
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта. Искусствовед и музейный сотрудник, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. И мы с удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.