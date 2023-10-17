1 день

Прибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный день. Экскурсия по желанию

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за дополнительную плату.

Заселение в гостиницу с 14:00.

Свободный день.

По желанию за дополнительную плату:

Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8 часов (2500 руб/чел).

10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского 53).

10:40 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).

Маршрут: г. Славск.

20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада, зазвучала молитва. А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы являют собой форпост православия на западных границах России.

Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни. Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников-страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями. В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.

Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем "Парк птиц".

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.