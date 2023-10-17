В Тридевятом царстве
У вас будет несколько свободных дней, когда вы сами сможете выбрать, что вас вдохновляет больше: самостоятельно и неспеша обследовать каждый уголочек Калининграда, либо отправиться с нами на увлекательные экскурсии.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград, размещение в гостинице. Свободный день. Экскурсия по желанию
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за дополнительную плату.
Заселение в гостиницу с 14:00.
Свободный день.
По желанию за дополнительную плату:
Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8 часов (2500 руб/чел).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского 53).
10:40 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
Маршрут: г. Славск.
20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада, зазвучала молитва. А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы являют собой форпост православия на западных границах России.
Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни. Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников-страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями. В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.
Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем "Парк птиц".
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсии в пос. Янтарный и г. Светлогорск
Экскурсия «Янтарный Берег», 8 часов.
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля. Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь, попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Вы побываете на янтарном производстве. Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах. Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь-холл».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шоппинг, магазины янтаря.
Обед за доп. плату.
Экскурсия «Калининград - город-крепость»
Экскурсия «Калининград — город-крепость», 4-5 часов.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:10 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм», форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III».
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.
Посещение трёхмерной панорамы "Кёнигсберг-45. Последний штурм" в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года.
Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий. Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.
А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города — форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства.
Экскурсия «Кирха - Замки - Сыроварня»
Экскурсия «Кирха — Замки — Сыроварня», 5 часов.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Кирха Нойхаузен, руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки. Мы обязательно осмотрим внутри средневековую церковь — кирху Нойхаузен в г. Гурьевске (1292 г.), где услышим настоящий орган.
Затем посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным дополнением станет для Вас сыроварня "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан. При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
Экскурсия «В Балтийск, на самый запад России»
Экскурсия «В Балтийск, на самый запад России», 6-7 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
Маршрут: Балтийск.
Эта экскурсии в город Балтийск — ранее закрытую для свободного доступа базу Балтийского флота. Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.
Увидите гавань — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала и рядом с паромной переправой.
Посетите самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.
Свободное время на прогулку или посещение Музея Балтийского флота, от 450 руб/чел.
Свободный день. Экскурсии в Черняховск и по Калининграду по желанию
Свободный день.
По желанию за доп. плату:
Экскурсия в Инстербург — г. Черняховск, 6-7 часов, 2500 руб/чел.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка-крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской кирхи 1883 г. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.
В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697 года. В напоминание об эпохе наполеоновских войн- памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 года.
Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1-й Русской Императорской армии. И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город.
В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.
Обед за доп. плату.
По желанию за доп. плату:
Экскурсия «Сумерки Кенигсберга с музеем Фридландские ворота и ужином в баварском ресторане», 4-5 часов, 3200 руб/чел.
15:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
15:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Во время вечерней экскурсии по Калининграду вы прикоснетесь к истории города, совершите виртуальную прогулку по Кёнигсбергу в стенах Фридландских ворот, посетите Музей Марципана, где продегустируете лакомство королей – марципан.
Вы перенесетесь в Кёнигсберг начала 20 века, посетив районы немецких вилл Хуфен и Амалиенау, и завершите вечер в ресторане, отведав фирменное пиво и традиционные немецкие закуски.
Свободный день. Экскурсия по Калининграду за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату:
Экскурсия по Калининграду, 5-6 часов, 1800 руб/чел.
12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Завершение программы
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день.
По желанию за доплату трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон» 3*
Завтраки оплачиваются на месте – 300 руб.
Район немецких вилл и Верхнего озера.
|15800
|24000
|15500
Гостиница «Академическая» 3*
Завтраки оплачиваются на месте – 400 руб.
|16000
|22000
|15700
Гостиница «Калининград» 3*
Завтраки оплачиваются на месте – 500 руб.
Центр города
Стандарт 24000
Студия 27000
|36 000
|25 500
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтрак входит в стоимость тура.
Район немецких вилл и Верхнего озера, до Музея
янтаря 10 минут.
25000
35000
24000
Отель «Мартон палас» 4*
Завтрак входит в стоимость тура.
|28000
|37000
|26000
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиниц «Калининград» и «Турист», сбор в холле гостиниц.
Туристы, проживающие в отеле «Робинзон», «Академическая», «Вилла Надежда», добираются самостоятельно на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист», ул. А. Невского, 53.
Гости, проживающие в гостинице «Мартон палас» добираются самостоятельно на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Отель «Мартон палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 7 ночей в выбранной гостинице
- Входные билеты
- Экологические сборы
- Завтраки при проживании на “Вилле Надежда” и в “Мартон паласе”
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Завтраки на месте наличными в отелях “Робинзон” 300 руб., “Академическая” 400 руб., “Калининград” 500 руб.
- Обеды во время экскурсий
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом “Робинзон”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(стандарт)
Двуспальные кровати,
+ диван (полулюкс)
Гостиница “Академическая” Раздельные кровати Одноместный номер Раздельные кровати
Гостевой дом
“Вилла Надежда”
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка)
Гостиница “Калининград”
Раздельные кровати
(студия)
Одноместный стандарт
Раздельные кровати, двуспальная кровать+ диван
(студия)
Отель “Мартон палас”
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер бизнес)
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиниц «Калининград» и «Турист», сбор в холле гостиниц.
Туристы, проживающие в отеле «Робинзон», «Академическая», «Вилла Надежда», добираются самостоятельно на посадку в экскурсионный автобус к отелю «Турист», ул. А. Невского, 53.
Гости, проживающие в гостинице «Мартон палас» добираются самостоятельно на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр., 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.