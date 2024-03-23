Зимний тур в гостеприимный Калининград

Групповой тур в Калининграде
4.7
3 отзыва
Погрузитесь в удивительный мир самой западной части России.

Вас ждут незабываемые прогулки по городам, побываете на местах добычи янтаря и вдоволь налюбуетесь удивительными пейзажами зимней Калининградской области.
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Зимний тур в гостеприимный Калининград
Ближайшие даты:
14
янв
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янв
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янв
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фев
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фев
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даты

Что вас ожидает:

История Куршской косы
История Куршской косы
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
Красота Калининграда
Красота Калининграда
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного места
Очарование балтийских городов
Очарование балтийских городов
Посетим Балтийск, на пляжах которого можно найти кусочки янтаря или очаровательный своей архитектурой город Светлогорск
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Тени старых городов
Тени старых городов
Нас ждут старинные города Правдинск (Фридланд) и Гвардейск (Тапиау)

Программа тура по дням

1 день

Воскресенье. Янтарный - Светлогорск

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.

В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).

Длительность экскурсии 6 часов.

Воскресенье. Янтарный - СветлогорскВоскресенье. Янтарный - СветлогорскВоскресенье. Янтарный - СветлогорскВоскресенье. Янтарный - СветлогорскВоскресенье. Янтарный - СветлогорскВоскресенье. Янтарный - Светлогорск
2 день

Понедельник. Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.

Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.

Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.

Длительность экскурсии 3 часа.

Понедельник. Обзорная экскурсия по КалининградуПонедельник. Обзорная экскурсия по КалининградуПонедельник. Обзорная экскурсия по КалининградуПонедельник. Обзорная экскурсия по Калининграду
3 день

Вторник. Тени старых городов

Начало экскурсии в 13:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.

Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».

Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.

При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).

Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.

Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.

И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля. пос. Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.

Длительность экскурсии 6 часов.

Вторник. Тени старых городовВторник. Тени старых городовВторник. Тени старых городовВторник. Тени старых городов
4 день

Среда. Куршская коса

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

г. Зеленоградск — пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.

Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.

Прогулка по променаду и парку.

Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.

По окончании возвращение в Калининград 19:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Среда. Куршская косаСреда. Куршская косаСреда. Куршская косаСреда. Куршская коса
5 день

Четверг. Свободный день. Отъезд

Четверг свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.

Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Четверг. Свободный день. ОтъездЧетверг. Свободный день. ОтъездЧетверг. Свободный день. ОтъездЧетверг. Свободный день. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеЗавтракиСтоимость тура

Отель "Золотая Бухта"

(2,1 км до места посадки)

450 руб.
по желанию
на месте

январь — март 2024

23500 двухместный взрослый

23200 двухместный детский

29500 одноместный стандарт

20800 трехместное размещение

20200 трехместное размещение детский

Отель "Калининград" 3*

(центр)

место посадки

500 руб. /на месте

шведский стол

январь — март 2024

26000 двухместная студия взрослый

25500 двухместная студия детский

33800 одноместный

22900 трехместная студия взрослый,

22400 трехместная студия детский

33000 двухместная студия бизнес взр с завтраком

32500 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

43200 одноместный бизнес с завтраком

27700 трехместная студия бизнес взр с завтраком

27200 трехместная студия бизнес дет с завтраком

Отель «Шерлок»

(Центр)

1.5 км. от места посадки

4 завтрака

январь — март 2024

28100 двухместный взрослый

27400 двухместный детский

30700 одноместный

24200 трехместное раз-ние взрослый

23600 трехместная раз-ние детский

Отель «Гламур»

(3 км до места посадки, исторический район)

2 завтрака

январь — март 2024

25500 двухместный взрослый

25000 двухместный детский

40200 одноместное в двухместном

Отель «Берлин»

(2,5 км. от места посадки)

500 руб.

по желанию на месте

январь — март 2024

27800 двухместный взрослый

27200 двухместный детский

41000 одноместный

25100 трехместное раз-ние взрослый

24500 трехместная раз-ние детский

*Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи возможны согласно основного прайса.

Варианты проживания

Отель «Шерлок»

4 ночи

Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.

Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»Отель «Шерлок»

Гостиница «Калининград»

4 ночи

Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

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Отель «Золотая Бухта»

4 ночи

Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.

В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.

Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»

Отель «Гламур»

4 ночи

Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. Номера в Вилла Гламур оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром.

Во время пребывания здесь воспользуйтесь такими услугами, как круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и хранение багажа. К услугам гостей Вилла Гламур также бассейн и бесплатный завтрак.

Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»

Отель «Берлин»

4 ночи

Гостиница «Берлин» предлагает гостям номера, оборудованные кондиционером и письменным столом. Гости в любой момент могут выйти в Сеть благодаря бесплатному Wi-Fi.

Отель предоставляет такие услуги, как обслуживание номеров, чтобы сделать пребывание здесь еще более приятным. Также к услугам гостей ресторан.

Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в выбранном отеле
  • Завтраки (если указаны)
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча / проводы:в аэропорту – 1 500 руб. /машинана ж/д вокзале – 800 руб. /машина
  • В аэропорту – 1 500 руб. /машина
  • На ж/д вокзале – 800 руб. /машина
  • Входные билеты по программе доплата на месте – 350 взр. + 250 руб. дет
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
23 мар 2024
Тур понравился, много мест в Калининградской области дышат средневековьем. Особенно выделю Зеленоградск, кошачий рай!
Исторически интересный край.
С
19 мар 2024
Доброго времени суток! ☀️🌸
Поездка прошла отлично! Насыщенные дни экскурсиями, видами и пейзажами, архитектурой! Отель отличный! Все прошло успешно, без запинок и разногласий!
Спасибо вам за вашу работу! Оставили мне огромное количество положительных эмоций!
В
18 фев 2024
Всё чётко организовано, пунктуально, комфортабельно. Отдельное спасибо Павлу за обзорную экскурсию!
Пишу второй раз, так как первый отзыв слетел, поэтому кратко.
В экскурсии на косу не хватило свободного времени и конкретно в ней, я бы сменила экскурсовода.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Виктория!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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