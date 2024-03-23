Вас ждут незабываемые прогулки по городам, побываете на местах добычи янтаря и вдоволь налюбуетесь удивительными пейзажами зимней Калининградской области.
янв
янв
янв
фев
фев
фев
фев
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Воскресенье. Янтарный - Светлогорск
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.
В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).
Длительность экскурсии 6 часов.
Понедельник. Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало экскурсии в 14:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс.
Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.
Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.
Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа.
Вторник. Тени старых городов
Начало экскурсии в 13:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Правдинск (Фридланд): уникальный уголок России, в котором переплелось средневековье с историей наполеоновских войн.
Место, которое можно назвать живой иллюстрацией к строкам романа великого русского писателя Льва Толстого «Война и Мир».
Вы увидите, то что недоступно массовому туристу: великолепно сохранившийся городок с красивейшей архитектурой, узкими средневековыми улочками, крепостной стеной времён средневековья.
При наличии хороших погодных условий, у вас будет возможность обозреть весь город и окрестности с колокольни старинной кирхи (XIV вв).
Гвардейск (Тапиау): Вас ждет прогулка по отреставрированному центру старинного немецкого города.
Также в списке осматриваемых достопримечательностей орденский замка Тапиау, заложенный у стен города в 1280 году.
И по сей день возвышается его громада над берегом Прегеля. пос. Низовье (Вальдау) экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.
Длительность экскурсии 6 часов.
Среда. Куршская коса
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.
Обязательно состоится прогулка по пляжу.
г. Зеленоградск — пешеходная прогулка по городу, в прошлом королевскому курорту Кранцу.
Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней.
Прогулка по променаду и парку.
Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.
По окончании возвращение в Калининград 19:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Четверг. Свободный день. Отъезд
Четверг свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.
Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск — Янтарный заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг (стоимость тура не меняется).
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.
Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!
Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.
Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.
Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Завтраки
|Стоимость тура
Отель "Золотая Бухта"
(2,1 км до места посадки)
|450 руб.
по желанию
на месте
январь — март 2024
23500 двухместный взрослый
23200 двухместный детский
29500 одноместный стандарт
20800 трехместное размещение
20200 трехместное размещение детский
Отель "Калининград" 3*
(центр)
место посадки
500 руб. /на месте
шведский стол
январь — март 2024
26000 двухместная студия взрослый
25500 двухместная студия детский
33800 одноместный
22900 трехместная студия взрослый,
22400 трехместная студия детский
33000 двухместная студия бизнес взр с завтраком
32500 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
43200 одноместный бизнес с завтраком
27700 трехместная студия бизнес взр с завтраком
27200 трехместная студия бизнес дет с завтраком
Отель «Шерлок»
(Центр)
1.5 км. от места посадки
|4 завтрака
январь — март 2024
28100 двухместный взрослый
27400 двухместный детский
30700 одноместный
24200 трехместное раз-ние взрослый
23600 трехместная раз-ние детский
Отель «Гламур»
(3 км до места посадки, исторический район)
|2 завтрака
январь — март 2024
25500 двухместный взрослый
25000 двухместный детский
40200 одноместное в двухместном
Отель «Берлин»
(2,5 км. от места посадки)
500 руб.
по желанию на месте
январь — март 2024
27800 двухместный взрослый
27200 двухместный детский
41000 одноместный
25100 трехместное раз-ние взрослый
24500 трехместная раз-ние детский
*Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи возможны согласно основного прайса.
Варианты проживания
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Гламур»
Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. Номера в Вилла Гламур оборудованы кондиционером, холодильником и мини-баром.
Во время пребывания здесь воспользуйтесь такими услугами, как круглосуточная стойка регистрации, обслуживание номеров и хранение багажа. К услугам гостей Вилла Гламур также бассейн и бесплатный завтрак.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» предлагает гостям номера, оборудованные кондиционером и письменным столом. Гости в любой момент могут выйти в Сеть благодаря бесплатному Wi-Fi.
Отель предоставляет такие услуги, как обслуживание номеров, чтобы сделать пребывание здесь еще более приятным. Также к услугам гостей ресторан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле
- Завтраки (если указаны)
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Встреча / проводы:в аэропорту – 1 500 руб. /машинана ж/д вокзале – 800 руб. /машина
- В аэропорту – 1 500 руб. /машина
- На ж/д вокзале – 800 руб. /машина
- Входные билеты по программе доплата на месте – 350 взр. + 250 руб. дет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Исторически интересный край.
Поездка прошла отлично! Насыщенные дни экскурсиями, видами и пейзажами, архитектурой! Отель отличный! Все прошло успешно, без запинок и разногласий!
Спасибо вам за вашу работу! Оставили мне огромное количество положительных эмоций!
Пишу второй раз, так как первый отзыв слетел, поэтому кратко.
В экскурсии на косу не хватило свободного времени и конкретно в ней, я бы сменила экскурсовода.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!