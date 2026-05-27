Приглашаем в путешествие по заповедным лесам Виштынецкого национального парка! Вы проедете мимо ледниковых озёр и холмов, перекусите в живописном месте, а гид расскажет о королевских охотничьих угодьях, которые когда-то располагались здесь. Маршрут рассчитан на целый день и позволяет насладиться природой в полной мере.
Описание экскурсии
Велопрогулка по заповедным лесам — тихие тропы, природа и пение птиц.
Ледниковые озёра — удивительные пейзажи и спокойная атмосфера.
Истории о королевских охотничьих угодьях — погружение в прошлое Виштынецкого парка.
Пикник на маршруте — еда, отдых и панорамные виды.
Примерный тайминг
6:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус
7:00 — выезд в Роминтенскую пущу
9:30 — начало велосипедной прогулки
13:30 — пикник
14:30 — продолжение веломаршрута
18:00 — выезд в Калининград
20:30 — прибытие в город
Организационные детали
- Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
- Общая протяжённость маршрута — 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км) 90% — без спусков и подъёмов (асфальт и грунт), 10% — небольшие холмы
- Средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
