Велопрогулка в нацпарке «Виштынецкий»

Ледниковые озёра, леса и охотничьи угодья - с пикником и трансфером из Калининграда
Приглашаем в путешествие по заповедным лесам Виштынецкого национального парка! Вы проедете мимо ледниковых озёр и холмов, перекусите в живописном месте, а гид расскажет о королевских охотничьих угодьях, которые когда-то располагались здесь. Маршрут рассчитан на целый день и позволяет насладиться природой в полной мере.
Описание экскурсии

Велопрогулка по заповедным лесам — тихие тропы, природа и пение птиц.

Ледниковые озёра — удивительные пейзажи и спокойная атмосфера.

Истории о королевских охотничьих угодьях — погружение в прошлое Виштынецкого парка.

Пикник на маршруте — еда, отдых и панорамные виды.

Примерный тайминг

6:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус
7:00 — выезд в Роминтенскую пущу
9:30 — начало велосипедной прогулки
13:30 — пикник
14:30 — продолжение веломаршрута
18:00 — выезд в Калининград
20:30 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
  • Общая протяжённость маршрута — 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км) 90% — без спусков и подъёмов (асфальт и грунт), 10% — небольшие холмы
  • Средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

