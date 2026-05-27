Вы прокатитесь по безлюдным деревням и ухоженным прусским аллеям. После пикника на природе маршрут продолжится пешеходной экскурсией по Черняховску — самому европейскому городу России. Узкие улочки, звонкая брусчатка и классическая прусская архитектура перенесут вас в прошлое и позволят почувствовать атмосферу города, который хранит воспоминания многих поколений.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Велопрогулка по тихим деревням и ухоженным аллеям — 55 км маршрута по асфальту и грунту без резких спусков и подъёмов.

Пикник на природе — перекус и отдых в живописной точке маршрута.

Прогулка по Черняховску — уютные улочки, прусская архитектура, старинная брусчатка и атмосферные площади.

Примерный тайминг

8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус

9:00 — выезд в Железнодорожный

10:30 — начало велосипедной прогулки

13:30 — пикник

14:30 — продолжение веломаршрута

17:00 — пешеходная экскурсия по Черняховску

19:00 — выезд в Калининград

20:30 — прибытие в город

Организационные детали