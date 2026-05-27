Велопрогулка вдоль границы с Польшей и экскурсия по Черняховску

С трансфером из Калининграда и пикником на природе
Вы прокатитесь по безлюдным деревням и ухоженным прусским аллеям.

После пикника на природе маршрут продолжится пешеходной экскурсией по Черняховску — самому европейскому городу России.

Узкие улочки, звонкая брусчатка и классическая прусская архитектура перенесут вас в прошлое и позволят почувствовать атмосферу города, который хранит воспоминания многих поколений.
Описание экскурсии

Велопрогулка по тихим деревням и ухоженным аллеям — 55 км маршрута по асфальту и грунту без резких спусков и подъёмов.

Пикник на природе — перекус и отдых в живописной точке маршрута.

Прогулка по Черняховску — уютные улочки, прусская архитектура, старинная брусчатка и атмосферные площади.

Примерный тайминг

8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус
9:00 — выезд в Железнодорожный
10:30 — начало велосипедной прогулки
13:30 — пикник
14:30 — продолжение веломаршрута
17:00 — пешеходная экскурсия по Черняховску
19:00 — выезд в Калининград
20:30 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
  • Доступно для новичков: комфортные дистанции, нет крутых спусков и подъёмов, трасса — асфальт и хороший грунт. Протяжённость маршрута — 55 км
  • Средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

