Вы прокатитесь по безлюдным деревням и ухоженным прусским аллеям.
После пикника на природе маршрут продолжится пешеходной экскурсией по Черняховску — самому европейскому городу России.
Узкие улочки, звонкая брусчатка и классическая прусская архитектура перенесут вас в прошлое и позволят почувствовать атмосферу города, который хранит воспоминания многих поколений.
После пикника на природе маршрут продолжится пешеходной экскурсией по Черняховску — самому европейскому городу России.
Узкие улочки, звонкая брусчатка и классическая прусская архитектура перенесут вас в прошлое и позволят почувствовать атмосферу города, который хранит воспоминания многих поколений.
Описание экскурсии
Велопрогулка по тихим деревням и ухоженным аллеям — 55 км маршрута по асфальту и грунту без резких спусков и подъёмов.
Пикник на природе — перекус и отдых в живописной точке маршрута.
Прогулка по Черняховску — уютные улочки, прусская архитектура, старинная брусчатка и атмосферные площади.
Примерный тайминг
8:30 — сбор участников, брифинг по маршруту, посадка в автобус
9:00 — выезд в Железнодорожный
10:30 — начало велосипедной прогулки
13:30 — пикник
14:30 — продолжение веломаршрута
17:00 — пешеходная экскурсия по Черняховску
19:00 — выезд в Калининград
20:30 — прибытие в город
Организационные детали
- Поедем на удобных велосипедах Riverside 900 с силиконовыми сиденьями и анатомическими ручками
- Доступно для новичков: комфортные дистанции, нет крутых спусков и подъёмов, трасса — асфальт и хороший грунт. Протяжённость маршрута — 55 км
- Средняя скорость продвижения 10 км/ч, предусмотрены регулярные остановки на отдых
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе, аренда велосипедов, пикник (1 куриная/свиная отбивная или 2 куриные котлеты, овощи, яйцо, лимонник, хлеб, сок)
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 68 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Велопрогулка вдоль границы с Польшей и экскурсия по Черняховску»
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
29 мая в 15:00
30 мая в 08:00
2945 ₽
3100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из аэропорта - в Калининград: душевный трансфер с фотографом
Добраться до города в приятной компании, погулять по острову Канта и получить классные снимки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Встреча в аэропорту и увлекательная экскурсия по Калининграду. Узнайте о городе и его истории, посетите ключевые места. Комфорт и информативность
Начало: Аэропорт Калининград
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
7900 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта до Калининграда + обзорная экскурсия
Доехать до нужного места с комфортом и познавательными историями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 750 ₽
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
12 500 ₽ за человека