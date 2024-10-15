За каждым поворотом Черняховска скрывается Инстербург — так город назывался ранее. Прошлое здесь повсюду: дома и скульптуры, улицы и фонтаны. Вы осмотрите остатки замка, представляя, каким он был в годы своего величия. Увидите прекрасно сохранившиеся кирхи. А также посмотрите фильмы, которые крутили в местном кинотеатре в начале прошлого века.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Экскурсия по Черняховску
Город, который во многом сохранил довоенный облик. Ему есть чем покорить! Тут останавливался Наполеон Бонапарт и установлен единственный конный памятник Барклаю де Толли. Вы увидите замок Георгенбург, здание лютеранской кирхи и костел. Узнаете, что располагалось в местной школе в годы Первой мировой войны и причём тут царские особы.
Руины замка Инстербург
На остатках замка, который мы посетим, обучаются реставраторы. Вы узнаете, какая работа здесь проделывается, чтобы восстановить его облик. И увидите, как выглядел замок до этого.
Кинотеатр в стиле ретро
В здании кинотеатра представляли свои фильмы Марлен Дитрих и Любовь Орлова. Вы погрузитесь во времена расцвета чёрно-белого кинематографа. И в волшебной атмосфере зала посмотрите мировые премьеры того времени.
Примерный тайминг экскурсии
- Дорога до Черняховска и обратно — 1,5 часа в одну сторону
- Экскурсия по городу — 2 часа
- Перерыв на обед — 1 час
- Экскурсия в замке Инстербург — 1 час
- Кинотеатр — 1 час
Организационные детали
- Экскурсия проходить на автобусе туристического класса Mercedes
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Обед входит в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 163 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
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