За каждым поворотом Черняховска скрывается Инстербург — так город назывался ранее. Прошлое здесь повсюду: дома и скульптуры, улицы и фонтаны. Вы осмотрите остатки замка, представляя, каким он был в годы своего величия. Увидите прекрасно сохранившиеся кирхи. А также посмотрите фильмы, которые крутили в местном кинотеатре в начале прошлого века.

Описание экскурсии

Экскурсия по Черняховску

Город, который во многом сохранил довоенный облик. Ему есть чем покорить! Тут останавливался Наполеон Бонапарт и установлен единственный конный памятник Барклаю де Толли. Вы увидите замок Георгенбург, здание лютеранской кирхи и костел. Узнаете, что располагалось в местной школе в годы Первой мировой войны и причём тут царские особы.

Руины замка Инстербург

На остатках замка, который мы посетим, обучаются реставраторы. Вы узнаете, какая работа здесь проделывается, чтобы восстановить его облик. И увидите, как выглядел замок до этого.

Кинотеатр в стиле ретро

В здании кинотеатра представляли свои фильмы Марлен Дитрих и Любовь Орлова. Вы погрузитесь во времена расцвета чёрно-белого кинематографа. И в волшебной атмосфере зала посмотрите мировые премьеры того времени.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога до Черняховска и обратно — 1,5 часа в одну сторону

Экскурсия по городу — 2 часа

Перерыв на обед — 1 час

Экскурсия в замке Инстербург — 1 час

Кинотеатр — 1 час

Организационные детали