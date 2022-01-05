Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску

Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете

Индивидуально
для 4 чел.
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете в самом западном городе России – Балтийске, в мировом центре добычи солнечного камня – Янтарном, а также в уютном курортном Светлогорске.
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску

Что вы можете увидеть 🤩

  • Балтийск:
  • Шведская крепость
  • Военная гавань
  • Маяк
  • Памятник Петру Первому
  • Набережная
  • Музей истории Балтийского флота
  • Памятник Елизавете
  • Янтарный:
  • Смотровая площадка карьера
  • Шлосс отель
  • Парк Беккера
  • Церковь с янтарной иконой
  • Площадь «Город мастеров»
  • Музей Янтарного комбината
  • Светлогорск:
  • Башня водолечебницы
  • Лиственничный сквер
  • Дом Геринга
  • Янтарь Холл
  • Старинные виллы начала XX века
  • Морской променад
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Балтийск

Наше путешествие на комфортабельном автомобиле начнется с посещения самого западного города России — Балтийска. Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, Шведскую крепость, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк, построенный еще в середине XIX века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета, чем занимался в Пиллау (так назывался до войны этот город) русский царь Петр Первый и почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского.
Я поведаю вам удивительную историю об отважном пирате Бенджамине Рауле, основавшем здесь, в Пиллау, бранденбургский военно-морской флот, и открою тайну, где находится форт Гросс-Фридрихсбург или, как его еще величали Прусский Золотой Берег. И еще много, о чем вы узнаете, если побываете на этой экскурсии.

Янтарный

Из Балтийска мы отправимся в еще один замечательный приморский городок. Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывания в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Вы посетите здание крепостного замка Пальмникен XIV века, в подвалах которого до сих пор стоит камера пыток для тех, кто ворует драгоценный камень.
Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и увидим дворец янтарного магната Мориса Беккера (бывший замок прусского короля), расположенный в самом живописном парке Калининградской области на берегу моря и в котором представлены самые редкие деревья и кустарники из разных уголков нашей планеты.

Светлогорск

Завершим наше путешествие увлекательной прогулкой по очаровательному курортному городку Светлогорску, утопающему в зелени, где каждый домик — произведение искусства.
Вы увидите главный символ города — водонапорную башню водолечебницы, созданную выдающимся немецким архитектором Отто Вальтер Кукком в начале XX века, увидите лиственничный сквер со знаменитой скульптурой кенигсбергского скульптора Брахерта «Несущая воду», я покажу вам Охотничий домик, в котором появился органный зал Макарова, мецената, который за свои деньги установил этот уникальный инструмент.
Мы прогуляемся по широкому променаду вдоль моря, с прячущейся в раковине русалкой и гигантскими мозаичными солнечными часами «Зодиак». И конечно же, вы увидите знаменитый «Янтарь-Холл» выстроенный на берегу Балтийского моря. Это современный многофункциональный культурный центр, с потрясающим концертным залом, где проходят выступления знаменитых артистов, спектакли ведущих театров страны, международные фестивали, конкурсы, включая полюбившийся «Голосящий КиВиН». Здесь под одной крышей расположены деловой центр, кафе, рестораны, магазины, а также филиал Музея Мирового океана.
Кроме того, на этой экскурсии по дороге в Балтийск мы сможем посетить знаменитый фирменный магазин рыбколхоза «За Родину», чтобы купить рыбные деликатесы по номинальной цене, а в Янтарном на «Площади мастеров» выбрать себе понравившиеся украшения из солнечного камня.
Поехали?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер.
Что не входит
  • Билеты в музеи и на смотровую площадку янтарного комбината
  • Оплата парома (при желании переправиться через пролив на Балтийскую косу).
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, по договоренности

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