10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
5 фев в 09:00
7 фев в 09:00
от 4000₽ за человека
2 часа
Билеты
«Трамвай времени»: мини-органный концерт + VR
Начало: Г. Калининград, ул. Канта, 1
«Органный концерт… Вам забронированы лучшие места в партере самого величественного органного зала России»
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
Завтра в 14:00
1 фев в 14:00
2200₽ за билет
5 часов
Групповая
По Калининграду на автобусе + органный концерт в Кафедральном соборе
Увидеть главные достопримечательности, поговорить о Канте и побывать в Музее марципана
Начало: У гостиницы «Калининград»
«В соборе побываете в музее Канта и на органном концерте»
Расписание: в пятницу в 12:45
Завтра в 12:45
7 фев в 12:45
1800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 января 2025Гид Олеся прекрасно провела экскурсию. Все понравилось. Рекомендую. Бронировать и приобретать экскурсии на Трипстере одно удовольствие!!!! Все надежно, маршрут и
- ООльга28 декабря 2024Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳 Мы с
- ВВалерий13 декабря 2024Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать)) Я был на экскурсии 2 сентября. Ребята, экскурсия -
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музыкальные»
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