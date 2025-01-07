Музыкальные – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Калининграде, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
На машине
618 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
5 фев в 09:00
7 фев в 09:00
от 4000 за человека
«Трамвай времени»: мини-органный концерт + VR
168 отзывов
2 часа
Билеты
«Трамвай времени»: мини-органный концерт + VR
Начало: Г. Калининград, ул. Канта, 1
«Органный концерт… Вам забронированы лучшие места в партере самого величественного органного зала России»
Расписание: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 14:00
Завтра в 14:00
1 фев в 14:00
2200 за билет
По Калининграду на автобусе + органный концерт в Кафедральном соборе
На автобусе
5 часов
Групповая
По Калининграду на автобусе + органный концерт в Кафедральном соборе
Увидеть главные достопримечательности, поговорить о Канте и побывать в Музее марципана
Начало: У гостиницы «Калининград»
«В соборе побываете в музее Канта и на органном концерте»
Расписание: в пятницу в 12:45
Завтра в 12:45
7 фев в 12:45
1800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 января 2025
    Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
    Гид Олеся прекрасно провела экскурсию. Все понравилось. Рекомендую. Бронировать и приобретать экскурсии на Трипстере одно удовольствие!!!! Все надежно, маршрут и
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    цена всегда остаются такими, как заявлено, если конечно вы сами не захотите внести коррективы. Экскурсоводы все профессионалы своего дела и очень приятные во всех отношениях люди.

  • О
    Ольга
    28 декабря 2024
    Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
    Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳 Мы с
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    мужем остались в восторге от знаний Олеси, от ее структурированности, очень насыщенная и интересная получилась экскурсия ❤️‍🔥 Мы проехали по Куршской косе, посетили и разные интересные места на ней - которых сами 100% бы не нашли, и к морю спускались, и на высоту поднимались на дюну 😍 И в Зеленоградске побывали. Но больше всего понравилось то, что Олеся много знает, отвечала на все наши вопросы, рассказала много интересного о Калининграде и в целом о становлении этих краев. На минивэне супер комфортно и удобно! Большое спасибо, ждём еще следующую! 🤩❤️‍🔥

    Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳Спасибо большое Олесе за такую замечательную экскурсию! 🤩 Это было лучшее, что можно было придумать на день рождения 🥳
  • В
    Валерий
    13 декабря 2024
    Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
    Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать)) Я был на экскурсии 2 сентября. Ребята, экскурсия -
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    просто супер! Невероятно красивые места. Гид Олеся - офигенная подача информации, очень интересно, не нудно, легко и весело)) В Зеленоградске у вас будет всего около часа-полутора времени. Но кому не хватит времени - можете остаться в Зеленоградске после окончания экскурсии и: 1) поехать обратно на электричке в Калининград, ходят довольно регулярно, можете чекнуть расписание электричек (но народу в них много едет, имейте ввиду, что и стоя можете обратно поехать) 2) или же вообще остаться с ночевкой в этом прекрасном месте (я бы с кайфом остался, но расписание не позволяло, а так крайне рекомендую хотя бы ночевку провести, чтобы поужинать вкусно в Зеленоградске, да и погулять спокойно подольше полюбоваться) Экскурсия топовая, крайне рекомендую) спасибо большое!

    Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))Всё не было времени оставить отзыв, но как же хотелось это сделать))

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Музыкальные»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
  2. «Трамвай времени»: мини-органный концерт + VR
  3. По Калининграду на автобусе + органный концерт в Кафедральном соборе
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Остров Канта
  2. Самое главное
  3. Куршская Коса
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Амалиенау
  9. Высота Мюллера
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в январе 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 4000. Туристы уже оставили гидам 786 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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