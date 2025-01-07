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просто супер! Невероятно красивые места. Гид Олеся - офигенная подача информации, очень интересно, не нудно, легко и весело)) В Зеленоградске у вас будет всего около часа-полутора времени. Но кому не хватит времени - можете остаться в Зеленоградске после окончания экскурсии и: 1) поехать обратно на электричке в Калининград, ходят довольно регулярно, можете чекнуть расписание электричек (но народу в них много едет, имейте ввиду, что и стоя можете обратно поехать) 2) или же вообще остаться с ночевкой в этом прекрасном месте (я бы с кайфом остался, но расписание не позволяло, а так крайне рекомендую хотя бы ночевку провести, чтобы поужинать вкусно в Зеленоградске, да и погулять спокойно подольше полюбоваться) Экскурсия топовая, крайне рекомендую) спасибо большое!