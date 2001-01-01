Начнем нашу экскурсию ⛳ с самого янтарного города мира Янтарный, который богат не только украшениями, но и историей 📖. Вы узнаете историю 📖 добычи янтаря, а также сможете посмотреть где его добывали раньше и конечно при желании всегда найдете здесь красивые 🤩 украшения, а также сможете посидеть в янтарной пирамиде. Прогуляемся по красивому дендропарку и увидим тюльпановое дерево 🌲.
С Янтарного мы проедем в Светлогорск, по пути посетив прекрасную вершину Филинской бухты, откуда открывается великолепный вид на море 🌊.
В Светлогорске мы узнаем этапы становления курорта, ознакомимся с местной архитектурой. Увидим уникальную водонапорную башню, Летный дом КВН, прогуляемся по новому променаду и узнаем как пользоваться солнечными часами.
Насладившись размеренным ритмом Светлогорска мы проследуем в бывший королевский светский курортный город 🏙️ Зеленоградск, посетив который сможем сравнить различия местных курортов, и конечно узнаем почему в городе так много кошек и почему камбала является символом города.
Что входит
услуги гида
трансфер
Что не входит
Не включено посещение музеев
арт пространств
канатная дорога
питание
Начало
🚩 гостиница Калининград
Место завершения
🏁 Калининград
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.