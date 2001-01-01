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Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск

Максим
Максим – Гид из Калининграда
Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 750 ₽ за экскурсию

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Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск

Что вы увидите

  • Янтарный карьер
  • Кирху Пальмникен
  • Филинская бухта
  • Дендропарк Янтарного
  • Водонапорная башня Раушен
  • Солнечные часы
  • немецкие виллы
  • Водонапорная башня Зеленоградск
  • Курхаус Кранца
  • Балтийское море

Что нас ожидает:

  • Начнем нашу экскурсию ⛳ с самого янтарного города мира Янтарный, который богат не только украшениями, но и историей 📖. Вы узнаете историю 📖 добычи янтаря, а также сможете посмотреть где его добывали раньше и конечно при желании всегда найдете здесь красивые 🤩 украшения, а также сможете посидеть в янтарной пирамиде. Прогуляемся по красивому дендропарку и увидим тюльпановое дерево 🌲.
  • С Янтарного мы проедем в Светлогорск, по пути посетив прекрасную вершину Филинской бухты, откуда открывается великолепный вид на море 🌊.
  • В Светлогорске мы узнаем этапы становления курорта, ознакомимся с местной архитектурой. Увидим уникальную водонапорную башню, Летный дом КВН, прогуляемся по новому променаду и узнаем как пользоваться солнечными часами.
  • Насладившись размеренным ритмом Светлогорска мы проследуем в бывший королевский светский курортный город 🏙️ Зеленоградск, посетив который сможем сравнить различия местных курортов, и конечно узнаем почему в городе так много кошек и почему камбала является символом города.
Что входит
  • услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • Не включено посещение музеев
  • арт пространств
  • канатная дорога
  • питание
Начало
🚩 гостиница Калининград
Место завершения
🏁 Калининград
Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Янтарные курорты Балтики: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим
Максим
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Максим проводит ещё 3 экскурсии

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