Посёлок, где находится главное месторождение янтаря в мире, и зелёный курорт, живописная бухта, озёра и старый карьер, а для детей — парк развлечений среди леса.
Вы услышите историю и легенды этих мест, узнаете, как ищут и обрабатывают янтарь, а также изготовите свою поделку из застывшей смолы.
Описание экскурсии
Посёлок Янтарный, он же Пальмникен, он же Янтарный клондайк
Мы увидим кирху конца 19 века и прикоснёмся к дереву желаний, навестим площадь мастеров, пройдём среди вековых краснолистных буков по парку имени Мориса Беккера — я расскажу об этом легендарном янтарном короле и добыче солнечного камня.
Вы прогуляетесь по лучшему пляжу России, получившему награду «голубой флаг», заглянете в чистое озеро Янтарное и старый карьер Вальтер.
Вдоволь насладившись немецкой застройкой и узкими улочками поселка, мы отправимся к Филинской бухте.
Филинская бухта
Это лучшая фотолокация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии.
Светлогорск: королевский курорт
Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл. Заглянете в переулок Гофмана и встретите его персонажей. Оцените архитектуру лютеранской кирхи и водонапорной башни в стиле модерн. А еще я проведу вас к современному театру эстрады «Янтарь холл», где вы сможете сами изготовить кулон из янтаря и получить за это диплом.
Пионерский и Сыроварня Шаакен Дорф
Проездом мы посетим бывший посёлок рыбаков и попытаем удачу в поисках янтаря.
В завершении — отправимся в средневековый замок Шаакен и посетим сыроварню Шаакен Дорф, где вы сможете продегустировать сыры и купить подарки.
Организационные детали
- Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Зеленоградске и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
- Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше
Дополнительные расходы (по желанию)
- Мастер-класс по изготовлению изделий: 900 ₽/чел.
- Билеты в Парк янтарного периода: 250 ₽, оплата развлечений по желанию
- Дегустация в сыроварне: 500 ₽
- Обед
- Если вы путешествуете с детьми, за доплату можно посетить Парк янтарного периода
- Можем увеличить время экскурсии или включить другие локации (подробности в переписке)