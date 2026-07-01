В этой экскурсии собраны самые интересные достопримечательности побережья. Посёлок, где находится главное месторождение янтаря в мире, и зелёный курорт, живописная бухта, озёра и старый карьер, а для детей — парк развлечений среди леса. Вы услышите историю и легенды этих мест, узнаете, как ищут и обрабатывают янтарь, а также изготовите свою поделку из застывшей смолы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Посёлок Янтарный, он же Пальмникен, он же Янтарный клондайк

Мы увидим кирху конца 19 века и прикоснёмся к дереву желаний, навестим площадь мастеров, пройдём среди вековых краснолистных буков по парку имени Мориса Беккера — я расскажу об этом легендарном янтарном короле и добыче солнечного камня.

Вы прогуляетесь по лучшему пляжу России, получившему награду «голубой флаг», заглянете в чистое озеро Янтарное и старый карьер Вальтер.

Вдоволь насладившись немецкой застройкой и узкими улочками поселка, мы отправимся к Филинской бухте.

Филинская бухта

Это лучшая фотолокация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии.

Светлогорск: королевский курорт

Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл. Заглянете в переулок Гофмана и встретите его персонажей. Оцените архитектуру лютеранской кирхи и водонапорной башни в стиле модерн. А еще я проведу вас к современному театру эстрады «Янтарь холл», где вы сможете сами изготовить кулон из янтаря и получить за это диплом.

Пионерский и Сыроварня Шаакен Дорф

Проездом мы посетим бывший посёлок рыбаков и попытаем удачу в поисках янтаря.

В завершении — отправимся в средневековый замок Шаакен и посетим сыроварню Шаакен Дорф, где вы сможете продегустировать сыры и купить подарки.

Организационные детали

Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Зеленоградске и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.

Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше

Дополнительные расходы (по желанию)