Мои заказы

Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Зеленоградска

Насладиться морскими курортами, узнать о добыче солнечного камня и смастерить своё изделие
В этой экскурсии собраны самые интересные достопримечательности побережья.

Посёлок, где находится главное месторождение янтаря в мире, и зелёный курорт, живописная бухта, озёра и старый карьер, а для детей — парк развлечений среди леса.

Вы услышите историю и легенды этих мест, узнаете, как ищут и обрабатывают янтарь, а также изготовите свою поделку из застывшей смолы.
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Зеленоградска
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Зеленоградска
Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Зеленоградска

Описание экскурсии

Посёлок Янтарный, он же Пальмникен, он же Янтарный клондайк

Мы увидим кирху конца 19 века и прикоснёмся к дереву желаний, навестим площадь мастеров, пройдём среди вековых краснолистных буков по парку имени Мориса Беккера — я расскажу об этом легендарном янтарном короле и добыче солнечного камня.
Вы прогуляетесь по лучшему пляжу России, получившему награду «голубой флаг», заглянете в чистое озеро Янтарное и старый карьер Вальтер.
Вдоволь насладившись немецкой застройкой и узкими улочками поселка, мы отправимся к Филинской бухте.

Филинская бухта

Это лучшая фотолокация в области: со смотровой площадки, возвышающейся над волнами, вы сделаете шикарные фотографии.

Светлогорск: королевский курорт

Это настоящий город-парк: вы прогуляетесь по холмистым улочкам, петляющим среди размашистых сосен и старинных немецких вилл. Заглянете в переулок Гофмана и встретите его персонажей. Оцените архитектуру лютеранской кирхи и водонапорной башни в стиле модерн. А еще я проведу вас к современному театру эстрады «Янтарь холл», где вы сможете сами изготовить кулон из янтаря и получить за это диплом.

Пионерский и Сыроварня Шаакен Дорф

Проездом мы посетим бывший посёлок рыбаков и попытаем удачу в поисках янтаря.
В завершении — отправимся в средневековый замок Шаакен и посетим сыроварню Шаакен Дорф, где вы сможете продегустировать сыры и купить подарки.

Организационные детали

  • Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Зеленоградске и доставлю обратно после экскурсии. За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области.
  • Программа гибкая: мы можем что-то убрать из экскурсии, а где-то задержаться подольше

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Мастер-класс по изготовлению изделий: 900 ₽/чел.
  • Билеты в Парк янтарного периода: 250 ₽, оплата развлечений по желанию
  • Дегустация в сыроварне: 500 ₽
  • Обед
  • Если вы путешествуете с детьми, за доплату можно посетить Парк янтарного периода
  • Можем увеличить время экскурсии или включить другие локации (подробности в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3566 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным! С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и сделаю ваш отпуск максимально ярким и насыщенным, учитывая все ваши пожелания.

Входит в следующие категории Зеленоградска

Похожие экскурсии на «Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня из Зеленоградска»

Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Зеленоградска
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
от 17 610 ₽ за всё до 4 чел.
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры из Зеленоградска
На автобусе
9 часов
-
10%
23 отзыва
Групповая
От порта до курорта: Балтийск, Янтарный и Светлогорск с посещением мануфактуры из Зеленоградска
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
3100 ₽3444 ₽ за человека
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Завтра в 08:00
30 июл в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Солнечный берег: Светлогорск и Янтарный
На автобусе
8 часов
-
5%
645 отзывов
Групповая
Солнечный берег: Светлогорск и Янтарный
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Завтра в 09:15
30 июл в 10:30
1800 ₽1900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Зеленоградске
от 16 500 ₽ за экскурсию