Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску

Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
История рыцарства — неотъемлемая часть Калининграда, в прошлом Кёнигсберга. Практически в каждом городе нашей области можно найти настоящие орденские замки 13–14 веков. Мы покажем вам самые хорошо сохранившиеся из них — Вальдау и Тапиау. А также старинный город Гвардейск и его достопримечательности.
4.71
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Точки нашего маршрута

  • Замок Вальдау
  • Замок Тапиау
  • Дом Ловиса Коринта
  • Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи
  • Памятник русским воинам четырёх войн
  • Ратуша Тапиау

1. Мы побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где в своё время останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей. Вальдау — одно из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей. В музее вы рассмотрите множество интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена и Королевства Пруссия.

2. Затем мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в Гвардейске. Вы узнаете о том, как этот средневековый замок превратился в тюрьму и какое будущее его ожидает.

3. Напоследок вас ждёт обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дома Ловиса Коринта, Православного храма святого пророка Иоанна Предтечи, памятника русским воинам четырёх войн, ратуши Тапиау.

Организационные детали

Обратите внимание, входные билеты в замки оплачиваются дополнительно:

  • Вальдау — 200 руб. /чел.
  • Тапиау — 350–500 руб. /чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

во вторник, четверг и субботу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 400 ₽
Дети до 18 лет1 300 ₽
Пенсионеры1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску (Павел)Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску (Павел)Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску (Павел)Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску (Павел)Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску (Юлия)Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску (Юлия)Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску (Юлия)
Ю
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
Павел
28 мая 2024
Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные с историей Калининграда/Кёнигсберга. Замки сейчас только начали приводить в порядок.
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В Вальдау - отличная коллекция артефактов, связанных с историей местности и замка. В Тапиау - впечатляющая коллекция оружия и демонстрация того, как и почему именно так был устроен средневековый замок-крепость. Всё было очень легко и ненавязчиво. Рекомендую.

Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без усталиВсё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали
В
21 мая 2024
Ездила с экскурсоводом Вячеславом, группа была из 6 человек, что очень порадовало. Экскурсия не в спешке, тоже этот момент понравился. Сам экскурсовод рассказывает классно, было приятно слушать, рекомендую.
М
21 мая 2024
Экскурсия классная. Для первого раза в полне отлично посетить сразу два замка и обзорную экскурсию по Гвардейску. Экскурсия подойдет для тех у кого мало времени посещать все самостоятельно. Автомобиль был чистым, группа небольшая. Экскурсовод Вячеслав приветливый и добрый мужчина, с интересом все нам рассказал.
Б
19 мая 2024
Хочется возвращаться снова и снова. Приветливые менеджеры и отличный экскурсовод Евгений.
Л
19 мая 2024
Благодарю за экскурсию, все прошло лучше, чем я ожидала.
М
19 мая 2024
Отличная экскурсия с гидом Ирина, которая прекрасно знает историю, очень интересный рассказчик и прекрасный собеседник. Спасибо
Ю
16 мая 2024
Не понимаю с какой целью привозить туристов в то место, где ещё ничего не отремонтировано. Замок весь стоит в строительных лесах, на его территории всё разрыто/перекрыто. Экскурсовод очень нужно и долго рассказывает, не интересно. Жуткая экскурсия
Не понимаю с какой целью привозить туристов в то место, где ещё ничего не отремонтировано. ЗамокНе понимаю с какой целью привозить туристов в то место, где ещё ничего не отремонтировано. ЗамокНе понимаю с какой целью привозить туристов в то место, где ещё ничего не отремонтировано. Замок
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия.
Спасибо, что выразили свое мнение об этой экскурсии. Да, сам замок ещё подвергается реставрационным работам снаружи. И это процесс
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не быстрый, но он доступен к посещению и официально функционирует. Внутри его прекрасная экспозиция и гостям нравится о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы. Разумеется, это вносит неких дискомфорт, но, к сожалению, не все от нас зависит.
На Куршской, например, идёт ремонт дорог, масштабный, и гости все равно хотят ехать)
В любом случае, благодаря Вашему отзыву, мы подумаем и примем все необходимые меры для улучшения маршрута.

М
10 мая 2024
Экскурсия понравилась, спасибо)
Е
10 мая 2024
Экскурсия интересная, но за немаленькие деньги можно и не проводить активные строительные работы во время экскурсии возле людей. Стоишь в пыли, в шуме. В остальном понравилось
Г
7 мая 2024
Материал структурирован на ура, на все вопросы ответили, все лучшие места показали, спасибо)
В
5 мая 2024
Гид Ирина лучшая, поехал бы с ней еще на экскурсии. Маршрут продуман на отлично, замки топ. Рекомендую экскурсию и гида)
Н
5 мая 2024
Эрудированный гид Ирина, классный микроавтобус, путешествие по замкам и шикарная погода, что может быть лучше?)
И
5 мая 2024
Классная экскурсия, мне понравилось. Гид Ирина профессионал своего дела, спасибо ей за экскурсию)
Н
5 мая 2024
Рекомендую, давно искала экскурсии по замка)

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