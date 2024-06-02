История рыцарства — неотъемлемая часть Калининграда, в прошлом Кёнигсберга. Практически в каждом городе нашей области можно найти настоящие орденские замки 13–14 веков. Мы покажем вам самые хорошо сохранившиеся из них — Вальдау и Тапиау. А также старинный город Гвардейск и его достопримечательности.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Точки нашего маршрута

Замок Вальдау

Замок Тапиау

Дом Ловиса Коринта

Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи

Памятник русским воинам четырёх войн

Ратуша Тапиау

1. Мы побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где в своё время останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей. Вальдау — одно из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей. В музее вы рассмотрите множество интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена и Королевства Пруссия.

2. Затем мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в Гвардейске. Вы узнаете о том, как этот средневековый замок превратился в тюрьму и какое будущее его ожидает.

3. Напоследок вас ждёт обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дома Ловиса Коринта, Православного храма святого пророка Иоанна Предтечи, памятника русским воинам четырёх войн, ратуши Тапиау.

Организационные детали

Обратите внимание, входные билеты в замки оплачиваются дополнительно:

Вальдау — 200 руб. /чел.

Тапиау — 350–500 руб. /чел.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.