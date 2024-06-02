Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
История рыцарства — неотъемлемая часть Калининграда, в прошлом Кёнигсберга. Практически в каждом городе нашей области можно найти настоящие орденские замки 13–14 веков. Мы покажем вам самые хорошо сохранившиеся из них — Вальдау и Тапиау. А также старинный город Гвардейск и его достопримечательности.
4.71
17 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Точки нашего маршрута
Замок Вальдау
Замок Тапиау
Дом Ловиса Коринта
Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи
Памятник русским воинам четырёх войн
Ратуша Тапиау
1. Мы побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где в своё время останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей. Вальдау — одно из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей. В музее вы рассмотрите множество интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена и Королевства Пруссия.
2. Затем мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в Гвардейске. Вы узнаете о том, как этот средневековый замок превратился в тюрьму и какое будущее его ожидает.
3. Напоследок вас ждёт обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дома Ловиса Коринта, Православного храма святого пророка Иоанна Предтечи, памятника русским воинам четырёх войн, ратуши Тапиау.
Организационные детали
Обратите внимание, входные билеты в замки оплачиваются дополнительно:
Вальдау — 200 руб. /чел.
Тапиау — 350–500 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 30752 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
2 июня 2024
Экскурсия очень понравилась, гид заинтересовала настолько, что решили почитать дополнительно литературу по теме. Все организовано с душой и на позитиве к экскурсантам. Спасибо
Павел
28 мая 2024
Всё очень профессионально организовано. Удобный микроавтобус с кондиционером. Прекрасный рассказ от гида Вячеслава, который без устали сообщал различные факты, связанные с историей Калининграда/Кёнигсберга. Замки сейчас только начали приводить в порядок. читать дальше
В Вальдау - отличная коллекция артефактов, связанных с историей местности и замка. В Тапиау - впечатляющая коллекция оружия и демонстрация того, как и почему именно так был устроен средневековый замок-крепость. Всё было очень легко и ненавязчиво. Рекомендую.
В
Валентина
21 мая 2024
Ездила с экскурсоводом Вячеславом, группа была из 6 человек, что очень порадовало. Экскурсия не в спешке, тоже этот момент понравился. Сам экскурсовод рассказывает классно, было приятно слушать, рекомендую.
М
Милена
21 мая 2024
Экскурсия классная. Для первого раза в полне отлично посетить сразу два замка и обзорную экскурсию по Гвардейску. Экскурсия подойдет для тех у кого мало времени посещать все самостоятельно. Автомобиль был чистым, группа небольшая. Экскурсовод Вячеслав приветливый и добрый мужчина, с интересом все нам рассказал.
Б
Богдан
19 мая 2024
Хочется возвращаться снова и снова. Приветливые менеджеры и отличный экскурсовод Евгений.
Л
Людмила
19 мая 2024
Благодарю за экскурсию, все прошло лучше, чем я ожидала.
М
Марк
19 мая 2024
Отличная экскурсия с гидом Ирина, которая прекрасно знает историю, очень интересный рассказчик и прекрасный собеседник. Спасибо
Ю
Юлия
16 мая 2024
Не понимаю с какой целью привозить туристов в то место, где ещё ничего не отремонтировано. Замок весь стоит в строительных лесах, на его территории всё разрыто/перекрыто. Экскурсовод очень нужно и долго рассказывает, не интересно. Жуткая экскурсия
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия. Спасибо, что выразили свое мнение об этой экскурсии. Да, сам замок ещё подвергается реставрационным работам снаружи. И это процесс читать дальше
не быстрый, но он доступен к посещению и официально функционирует. Внутри его прекрасная экспозиция и гостям нравится о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы. Разумеется, это вносит неких дискомфорт, но, к сожалению, не все от нас зависит. На Куршской, например, идёт ремонт дорог, масштабный, и гости все равно хотят ехать) В любом случае, благодаря Вашему отзыву, мы подумаем и примем все необходимые меры для улучшения маршрута.
М
Мария
10 мая 2024
Экскурсия понравилась, спасибо)
Е
Екатерина
10 мая 2024
Экскурсия интересная, но за немаленькие деньги можно и не проводить активные строительные работы во время экскурсии возле людей. Стоишь в пыли, в шуме. В остальном понравилось
Г
Григорий
7 мая 2024
Материал структурирован на ура, на все вопросы ответили, все лучшие места показали, спасибо)
В
Василий
5 мая 2024
Гид Ирина лучшая, поехал бы с ней еще на экскурсии. Маршрут продуман на отлично, замки топ. Рекомендую экскурсию и гида)
Н
Надежда
5 мая 2024
Эрудированный гид Ирина, классный микроавтобус, путешествие по замкам и шикарная погода, что может быть лучше?)
И
Иван
5 мая 2024
Классная экскурсия, мне понравилось. Гид Ирина профессионал своего дела, спасибо ей за экскурсию)
Н
Наталья
5 мая 2024
Рекомендую, давно искала экскурсии по замка)
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