Об экскурсии
Сеть замков Восточной Пруссии, часть территории которой ныне относится к Калининградской области, начала формироваться в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке. Орден продолжал строить каменные замки до 1410 года.
В общей сложности на территории нынешней Калининградской области было построено около сорока замков. В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена, Альбрехт Гогенцоллерн из династии Бранденбургских Гогенцоллернов перешёл в протестантизм, сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляризации прусских земель — основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену. Новообразованное герцогство Пруссия стало первым протестантским государством в Европе, продолжая оставаться в вассальной зависимости от католической Польши.
После того, как Орден прекратил своё существование, некоторые замки были разобраны за ненадобностью, другие же были приспособлены для использования в качестве казарм, жилых домов, тюрем и т. д. К первой половине XX века, в связи с возрождением интереса к прошлому, в некоторых замках были устроены музеи. Многие замки пострадали в ходе Второй мировой войны.
Сохранились 10 замков:
- Вальдау (Низовье) — используется под сельскохозяйственный колледж.
- Георгенбург — сохранился, ремонтируется силами церкви и волонтёров, создается музей Живой Истории.
- Инстербург — часть помещений используется под историческо-краеведческий центр, часть строений замка находится в руинированном состоянии.
- Лабиау — сохранился, но в сильно перестроенном виде. Ныне используется как музей.
- Лаукен — сохранился в сильно перестроенном виде, остались нетронутые орденские подвалы.
- Нойхаузен — используется для хозяйственных нужд.
- Прейсиш-Эйлау — здание было возведено в Пруссии в 1325 году при магистре Вернере фон Орзельне.
- Тапиау (Гвардейск) — используется как тюрьма.
- Таплакен (Талпаки) — часть строений замка используется под жильё, часть в руинах.
- Шаакен (Некрасово) — часть замка занимает краеведческий музей и музей средневековой инквизиции, часть заброшена. В нём останавливались царь Пётр I и будущая императрица Екатерина I.
Сохранились в виде руин 13 замков:
- Бальга
- Бранденбург
- Гердауэн
- Гросс-Вонсдорф
- Заалау
- Каймен
- Кёнигсберг
- Кройцбург
- Лохштедт
- Рагнит
- Тильзит
- Фишхаузен
- Фридланд
Не сохранились 16 замков:
- Алленбург
- Варген
- Велау
- Гермау
- Тимофеевка
- Лаптау
- Ленценберг
- Меденау
- Нойхауз
- Норкиттен
- Пиллкоппен
- Побетен
- Повунден
- Росситтен
- Рудау
- Тиренберг