Вас ждет историческая экскурсия по Замкам Восточной Пруссии

Вас ждет историческая экскурсия по Замкам Восточной Пруссии.

Это возможность увидеть своими глазами наследие Тевтонского ордена.

Средневековую рыцарскую архитектуру, которая рассредоточена по всей Калининградской области.
Замки Восточной Пруссии
Замки Восточной Пруссии
Замки Восточной Пруссии
Замки Восточной Пруссии
Замки Восточной Пруссии
Замки Восточной Пруссии
Замки Восточной Пруссии

Что вы увидите 🤩

  • Замки Тапиау
  • Шаакен
  • Шаакен Дорф сыроварня
  • Вальдау
  • Кирхи

Об экскурсии

Сеть замков Восточной Пруссии, часть территории которой ныне относится к Калининградской области, начала формироваться в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке. Орден продолжал строить каменные замки до 1410 года.
В общей сложности на территории нынешней Калининградской области было построено около сорока замков. В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена, Альбрехт Гогенцоллерн из династии Бранденбургских Гогенцоллернов перешёл в протестантизм, сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляризации прусских земель — основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену. Новообразованное герцогство Пруссия стало первым протестантским государством в Европе, продолжая оставаться в вассальной зависимости от католической Польши.
После того, как Орден прекратил своё существование, некоторые замки были разобраны за ненадобностью, другие же были приспособлены для использования в качестве казарм, жилых домов, тюрем и т. д. К первой половине XX века, в связи с возрождением интереса к прошлому, в некоторых замках были устроены музеи. Многие замки пострадали в ходе Второй мировой войны.

Сохранились 10 замков:

  • Вальдау (Низовье) — используется под сельскохозяйственный колледж.
  • Георгенбург — сохранился, ремонтируется силами церкви и волонтёров, создается музей Живой Истории.
  • Инстербург — часть помещений используется под историческо-краеведческий центр, часть строений замка находится в руинированном состоянии.
  • Лабиау — сохранился, но в сильно перестроенном виде. Ныне используется как музей.
  • Лаукен — сохранился в сильно перестроенном виде, остались нетронутые орденские подвалы.
  • Нойхаузен — используется для хозяйственных нужд.
  • Прейсиш-Эйлау — здание было возведено в Пруссии в 1325 году при магистре Вернере фон Орзельне.
  • Тапиау (Гвардейск) — используется как тюрьма.
  • Таплакен (Талпаки) — часть строений замка используется под жильё, часть в руинах.
  • Шаакен (Некрасово) — часть замка занимает краеведческий музей и музей средневековой инквизиции, часть заброшена. В нём останавливались царь Пётр I и будущая императрица Екатерина I.

Сохранились в виде руин 13 замков:

  • Бальга
  • Бранденбург
  • Гердауэн
  • Гросс-Вонсдорф
  • Заалау
  • Каймен
  • Кёнигсберг
  • Кройцбург
  • Лохштедт
  • Рагнит
  • Тильзит
  • Фишхаузен
  • Фридланд

Не сохранились 16 замков:

  • Алленбург
  • Варген
  • Велау
  • Гермау
  • Тимофеевка
  • Лаптау
  • Ленценберг
  • Меденау
  • Нойхауз
  • Норкиттен
  • Пиллкоппен
  • Побетен
  • Повунден
  • Росситтен
  • Рудау
  • Тиренберг

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
8 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музей
  • Сувениры
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье

Максим А.
Максим А.
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