Об экскурсии

Сеть замков Восточной Пруссии, часть территории которой ныне относится к Калининградской области, начала формироваться в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке. Орден продолжал строить каменные замки до 1410 года.

В общей сложности на территории нынешней Калининградской области было построено около сорока замков. В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена, Альбрехт Гогенцоллерн из династии Бранденбургских Гогенцоллернов перешёл в протестантизм, сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляризации прусских земель — основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену. Новообразованное герцогство Пруссия стало первым протестантским государством в Европе, продолжая оставаться в вассальной зависимости от католической Польши.

После того, как Орден прекратил своё существование, некоторые замки были разобраны за ненадобностью, другие же были приспособлены для использования в качестве казарм, жилых домов, тюрем и т. д. К первой половине XX века, в связи с возрождением интереса к прошлому, в некоторых замках были устроены музеи. Многие замки пострадали в ходе Второй мировой войны.

Сохранились 10 замков:

Вальдау (Низовье) — используется под сельскохозяйственный колледж.

Георгенбург — сохранился, ремонтируется силами церкви и волонтёров, создается музей Живой Истории.

Инстербург — часть помещений используется под историческо-краеведческий центр, часть строений замка находится в руинированном состоянии.

Лабиау — сохранился, но в сильно перестроенном виде. Ныне используется как музей.

Лаукен — сохранился в сильно перестроенном виде, остались нетронутые орденские подвалы.

Нойхаузен — используется для хозяйственных нужд.

Прейсиш-Эйлау — здание было возведено в Пруссии в 1325 году при магистре Вернере фон Орзельне.

Тапиау (Гвардейск) — используется как тюрьма.

Таплакен (Талпаки) — часть строений замка используется под жильё, часть в руинах.

Шаакен (Некрасово) — часть замка занимает краеведческий музей и музей средневековой инквизиции, часть заброшена. В нём останавливались царь Пётр I и будущая императрица Екатерина I.

Сохранились в виде руин 13 замков:

Бальга

Бранденбург

Гердауэн

Гросс-Вонсдорф

Заалау

Каймен

Кёнигсберг

Кройцбург

Лохштедт

Рагнит

Тильзит

Фишхаузен

Фридланд

Не сохранились 16 замков: