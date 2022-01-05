Обзорная экскурсия по Калининграду

Старые районы Калининграда - это кусочек «русской» Германии

Индивидуально
для 4 чел.
Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии.

На прогулке вы познакомитесь с архитектурой начала 20 века, узнаете интересные истории и отдохнете от городской суеты в тиши чудесных улочек.

Мы посмотрим и поговорим о главных символах города-крепости — памятники культуры, башни, бастионы, Бранденбургские ворота, Хуфен парк и много другое.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду

Что вы можете увидеть 🤩

  • Памятники культуры
  • Форт № 5 и № 11 по желанию
  • Внутренне кольцо укреп района Кёнигсберга
  • Бранденбургские ворота
  • Фридрихсбургские ворота
  • Фридландские ворота
  • Башня Дона
  • Башня Врангеля
  • Бастион Грольман
  • Бастион Купфертайх
  • Казарма Кронпринц
  • Здание Земельного суда
  • 1-й вокзал в Кёнигсберге
  • Здание главной почтовой дирекции Кёнигсберга
  • Район Хуфен и Хуфенскую гимназию
  • Хуфен парк
  • Северо-Восточная ремесленная выставка 1895-1896 годов
  • Район Амалиенау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обзорная экскурсия (автомобильная) по старинным улочкам Калининграда (Кёнигсберга)
Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии. На прогулке вы познакомитесь с архитектурой начала 20 века, узнаете интересные истории и отдохнете от городской суеты в тиши чудесных улочек. Мы посмотрим и поговорим о главных символах города-крепости. Памятники культуры, башни, бастионы, Бранденбургские ворота, Хуфен парк и много многое другое.
Организационные детали
  • Продолжительность экскурсии 4 часа.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музей Кафедрального собора — 250 рублей с человека
  • Музей янтаря — 350 рублей с человека
  • Форт № 5 —200 рублей с человека или форт №11 —300 рублей с человека
  • Фридландские ворота
  • Бункер Отто фон Ляша
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится
Когда: С понедельника по воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С понедельника по воскресенье в 7:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🖼Музеи☀️Однодневные туры🔭Обзорные🏰Дворцы, замки и особнякиВоенныеДля школьников

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Обзорная экскурсия по городу Калининграду «История Кёнигсберга»
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
6 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Калининграду «История Кёнигсберга»
👣 Пешеходная
🚗 На машине
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду
По договоренности
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
В группе
до 30 чел.
4.6
1401
750
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
🚌 На автобусе
Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
кроме вторника
Калининград. Обзорная экскурсия
Индивидуально
до 7 чел.
4.9
69
4 700
за 1-7 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Экскурсия по городу фортов, крепостей, бастионов и великого Канта
10 янв
11 янв
13 янв
ещё...
Обзорная экскурсия по Калининграду
Индивидуально
для 6 чел.
3ч 30м
6 000
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по необыкновенному Калининграду на легковом автомобиле
Ежедневно, по договоренности
Обзорная экскурсия на авто по старому Кенигсбергу с личным гидом
Индивидуально
для 2 чел.
4.8
133
2ч 15м
5 700
за 1-2 чел.
Обзорная экскурсия на авто по старому Кенигсбергу с личным гидом
Пешком невозможно увидеть все главное в Калининграде, поэтому именно автомобильный тур отлично подойдет для туристов,
7 янв
8 янв
9 янв
ещё...
Калининград - русская Европа
Индивидуально
для 4 чел.
5
4
4 500
за 1-4 чел.
Калининград - русская Европа
🚗 На машине
Приглашаю вас в экскурсию на автомобиле по Калининграду
6 янв
8 янв
9 янв
ещё...
Каждый день с 09:00 до 15:00
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
В группе
до 15 чел.
5
122
935
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Калининград на одном дыхании»
👣 Пешеходная
Когда-то Калининград носил имя Кёнигсберг и входил в состав Германии
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
Ежедневно
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Индивидуально
для 4 чел.
9 000
за 1-4 чел.
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
👣 Пешеходная
🚗 На машине
Вас ждет насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Калининграда (Кёнигсберга)
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Калининграду
Индивидуально
для 6 чел.
4.5
76
4 000
за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Калининград - удивительный город, в котором немецкая архитектура гармонично сочетается с постройками советского времени
8 янв
9 янв
10 янв
ещё...
ежедневно с 8:00
Уютный район вилл Амалиенау
Индивидуально
для 5 чел.
3 000
за 1-5 чел.
Уютный район вилл Амалиенау
👣 Пешеходная
Это один и самых уютных, зеленых и сохранившихся районов Калининграда
По договоренности
Калининград в первый раз: экскурсия в мини-группе
В группе
до 18 чел.
4.6
14
1 300
за 1 чел.
Калининград в первый раз: экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
Рассмотреть контрасты города и познакомиться с его историей на обзорной автобусной экскурсии
7 янв
8 янв
10 янв
ещё...
Калининград. Начало - обзорное путешествие в мини-группе
В группе
до 18 чел.
4.5
27
1 300
за 1 чел.
Калининград. Начало - обзорное путешествие в мини-группе
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Калининград - старинный город вблизи моря, который полон удивительных сюрпризов
5 янв
7 янв
10 янв
ещё...
понедельник, среда, пятница - 14:00, 15:00.

Максим А. проводит ещё 3 экскурсии

Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Индивидуально
для 4 чел.
11 500
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
👣 Пешеходная
🚗 На машине
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Куршская коса во всей красе
Индивидуально
для 4 чел.
10 799
за 1-4 чел.
Куршская коса во всей красе
🚗 На машине
Обзорная экскурсия по уникальной Куршской косе
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Замки Восточной Пруссии
Индивидуально
для 4 чел.
10 900
за 1-4 чел.
Замки Восточной Пруссии
👣 Пешеходная
🚗 На машине
Вас ждет историческая экскурсия по Замкам Восточной Пруссии
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ