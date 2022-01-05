Что вы можете увидеть 🤩

Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии.



На прогулке вы познакомитесь с архитектурой начала 20 века, узнаете интересные истории и отдохнете от городской суеты в тиши чудесных улочек.



Мы посмотрим и поговорим о главных символах города-крепости — памятники культуры, башни, бастионы, Бранденбургские ворота, Хуфен парк и много другое.