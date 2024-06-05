1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 09:50
Завтра в 09:50
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
от 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Понравилось,что быстро выходят на связь опереторы
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия замечательная, экскурсовод Алина молодец, грамотная, эрудированная, спасибо! А вот с корабликом вышла непоняточка, вместо комфортабельного теплохода нас катали на лодочке Ветерок, впечатление было испорчено.
- ЕЕлена27 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Всегда начинаем знакомство с новым городом с Обзорной экскурсии, а потом уже сами исследуем запомнившиеся и
- ЕЕкатерина24 мая 2024Полноценная экскурсия для гостей города. Очень понравилось, были с ребёнком 4 лет, не утомительно. Шикарные виды и прекрасные фото. Замечательный гид. Спасибо. (г. Салехард и г. Димитровград)
- ККонстантинов14 октября 2023Крепость и форты Кёнигсберга - КалининградаЭкскурсию проводил замечательный, очень грамотный экскурсовод Евгений Преловский,человек очень увлеченный историей!!! Прошли от Королевских ворот по Литовскому валу,побывали в форте N 11. Обращайтесь к Евгению,не пожалеете!!!!
- ННадежда6 августа 2023Крепость и форты Кёнигсберга - КалининградаЭкскурсия прошла на отлично. Евгений показал себя как высококвалифицированный гид, знающий и любящий историю своего края.
- ООксана28 июля 2023Башни, бастионы и ворота КёнигсбергаОтличная, вовлеченная экскурсия! Узнали множество интересных подробностей об оборонительных сооружениях Калининграда, погрузились в историю края, да и просто насладились великолепными видами! Гиду Андрею - огромное спасибо, ведь его увлекательная подача и рассказы сделали часы экскурсии воистину незабываемыми)
- ГГеоргий15 мая 2023Башни, бастионы и ворота КёнигсбергаОчень интересная экскурсия, много локаций, не всегда ординарных.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Литовский вал»
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