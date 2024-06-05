Литовский вал – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Литовский вал» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
165 отзывов
Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
Начало: ТЦ «Акрополь», улица Проф. Баранова 34
Расписание: Ежедневно 10:00
Сегодня в 09:50
Завтра в 09:50
900 за человека
Огни ночного Калининграда
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
859 отзывов
Огни ночного Калининграда
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
от 900 за человека
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Автомобильная прогулка по фортам и крепостям Кенигсберга
Начало: Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Сегодня в 10:00
15 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Огни ночного Калининграда
    Понравилось,что быстро выходят на связь опереторы
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
    Экскурсия замечательная, экскурсовод Алина молодец, грамотная, эрудированная, спасибо! А вот с корабликом вышла непоняточка, вместо комфортабельного теплохода нас катали на лодочке Ветерок, впечатление было испорчено.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
    Нам очень понравилась экскурсия! Всегда начинаем знакомство с новым городом с Обзорной экскурсии, а потом уже сами исследуем запомнившиеся и
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    наиболее понравившиеся места! Экскурсавод Надежда - топ! Интересно рассказывала, зарядила на весь отпуск положительными впечатлениями! Спасибо! Едем с вами на следующие экскурсии!

  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе
    Полноценная экскурсия для гостей города. Очень понравилось, были с ребёнком 4 лет, не утомительно. Шикарные виды и прекрасные фото. Замечательный гид. Спасибо. (г. Салехард и г. Димитровград)
  • К
    Константинов
    14 октября 2023
    Крепость и форты Кёнигсберга - Калининграда
    Экскурсию проводил замечательный, очень грамотный экскурсовод Евгений Преловский,человек очень увлеченный историей!!! Прошли от Королевских ворот по Литовскому валу,побывали в форте N 11. Обращайтесь к Евгению,не пожалеете!!!!
  • Н
    Надежда
    6 августа 2023
    Крепость и форты Кёнигсберга - Калининграда
    Экскурсия прошла на отлично. Евгений показал себя как высококвалифицированный гид, знающий и любящий историю своего края.
  • О
    Оксана
    28 июля 2023
    Башни, бастионы и ворота Кёнигсберга
    Отличная, вовлеченная экскурсия! Узнали множество интересных подробностей об оборонительных сооружениях Калининграда, погрузились в историю края, да и просто насладились великолепными видами! Гиду Андрею - огромное спасибо, ведь его увлекательная подача и рассказы сделали часы экскурсии воистину незабываемыми)
  • Г
    Георгий
    15 мая 2023
    Башни, бастионы и ворота Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, много локаций, не всегда ординарных.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Литовский вал»

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  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Литовский вал" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 1024 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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