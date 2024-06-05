И Ирина Огни ночного Калининграда Понравилось,что быстро выходят на связь опереторы

Н Наталья Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе Экскурсия замечательная, экскурсовод Алина молодец, грамотная, эрудированная, спасибо! А вот с корабликом вышла непоняточка, вместо комфортабельного теплохода нас катали на лодочке Ветерок, впечатление было испорчено.

Е Елена Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе читать дальше наиболее понравившиеся места! Экскурсавод Надежда - топ! Интересно рассказывала, зарядила на весь отпуск положительными впечатлениями! Спасибо! Едем с вами на следующие экскурсии! Нам очень понравилась экскурсия! Всегда начинаем знакомство с новым городом с Обзорной экскурсии, а потом уже сами исследуем запомнившиеся и

Е Екатерина Обзорная по Калининграду + прогулка на теплоходе Полноценная экскурсия для гостей города. Очень понравилось, были с ребёнком 4 лет, не утомительно. Шикарные виды и прекрасные фото. Замечательный гид. Спасибо. (г. Салехард и г. Димитровград)

К Константинов Крепость и форты Кёнигсберга - Калининграда Экскурсию проводил замечательный, очень грамотный экскурсовод Евгений Преловский,человек очень увлеченный историей!!! Прошли от Королевских ворот по Литовскому валу,побывали в форте N 11. Обращайтесь к Евгению,не пожалеете!!!!

Н Надежда Крепость и форты Кёнигсберга - Калининграда Экскурсия прошла на отлично. Евгений показал себя как высококвалифицированный гид, знающий и любящий историю своего края.

О Оксана Башни, бастионы и ворота Кёнигсберга Отличная, вовлеченная экскурсия! Узнали множество интересных подробностей об оборонительных сооружениях Калининграда, погрузились в историю края, да и просто насладились великолепными видами! Гиду Андрею - огромное спасибо, ведь его увлекательная подача и рассказы сделали часы экскурсии воистину незабываемыми)