По желанию почувствуете дыхание Балтийского бриза
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения содержания тура.
Программа тура по дням
Размещение в отеле, вечерняя экскурсия по Калининграду
После прибытия в Калининград вы разместитесь в гостинице (с 15:00) и отдохнёте. Вечером отправимся в захватывающее путешествие по городу в красивой подсветке. Экскурсия начнётся в 17:30 и продлится около 3-4 часов.
В программе — знакомство с архитектурными жемчужинами Кёнигсберга: прогулка по району вилл Амалиенау, осмотр исторических зданий биржи и оборонительных укреплений, Королевских ворот и величественного Кафедрального собора. Также запланировано посещение Рыбной деревни и забавная фотосессия с бронзовыми фигурками хомлинов.
В свете вечерней иллюминации город приобретает волшебное звучание: старинные фасады, архитектурные детали и современные здания предстают почти в сказочном образе. После экскурсии рекомендуем заглянуть в ресторан и попробовать местную кухню.
Экскурсия в прошлое Восточной Пруссии (Гвардейск и Черняховск)
Поедем изучать историю Восточной Пруссии. Осмотрим сохранившиеся памятники 14 века, включая кирхи Арнау и Хайлигенвальде. Старинные города Инстербург и Тапиау встретят улочками с немецкой брусчаткой, колоритными домами, костёлом Святого Бруно и Виллой Брандес. Посетим замок Инстербург и погрузимся в легенды Тапиау.
Экскурсия на выбор: Янтарный и Светлогорск или Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня вы сами выбираете экскурсию (за доплату):
1 вариант. Сначала побываем в Янтарном — посёлке, хранящем около 90% мировых запасов «солнечного камня». Здесь вы понаблюдаете за процессом обработки янтаря на мануфактуре и узнаете, как отличить подлинный экземпляр от подделки. Мы прогуляемся по «Городу Мастеров», аллеям парка Беккера и выйдем к знаменитому пляжу с белым песком, вошедшему в список самых экологически чистых в мире. Затем посетим уютный Светлогорск, где сохранились старинные немецкие виллы, а воздух наполнен ароматами сосен и морского бриза. Вы узнаете, почему этот курорт пользовался популярностью ещё в начале 20 века.
2 вариант. Направимся к Куршской косе. Это самая протяжённая песчаная полоса в мире, образованная силами ветра и моря. Вы услышите легенды Танцующего леса, увидите самую высокую дюну Европы и узнаете историю планерной школы. Также будет возможность купить местные деликатесы и украшения из янтаря. Далее погуляем по очаровательному Зеленоградску и посмотрим на старинные постройки, оригинальные витрины, бювет с минеральной водой «Королева Луиза» и даже светофор для хвостатых жителей.
Форты Кёнигсберга
В этот день отправимся к фортам Кёнигсберга. В программе экскурсии — посещение двух оборонительных фортов, где вы сможете пройти по настоящему крепостному тоннелю, осмотреть казематы и артиллерийские позиции. А также проверить достоверность легенд о тайных ходах и его предполагаемых сокровищах.
Продолжительность экскурсии около 5 часов, закончится в 14:30-15:00 в центре Калининграда. Вы можете самостоятельно поехать в аэропорт или продлить отдых в городе за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отеле «Шерлок» (за 1 чел.)
|30 800 ₽
|1-местное проживание в отеле «Калининград»
|39 700 ₽
|2-местное проживание в Radisson Blu Hotel (за 1 чел.)
|46 000 ₽
|1-местное стандарт в Marton Palace
|38 000 ₽
|1-местное проживание в Radisson Blu Hotel
|73 500 ₽
|2-местное бизнес в Marton Palace (за 1 чел.)
|32 500 ₽
|2-местное проживание в отеле «Академическая» (за 1 чел.)
|28 000 ₽
|1-местное проживание в отеле «Академическая»
|34 000 ₽
|1-местное проживание в отеле «Шерлок»
|34 500 ₽
|2-местное проживание в отеле «Турист» (за 1 чел.)
|32 000 ₽
|2-местное проживание в отеле «Калининград» (за 1 чел.)
|36 500 ₽
|1-местное проживание в отеле «Турист»
|37 500 ₽
|1-местное проживание в Holiday Inn
|67 000 ₽
|2-местное проживание в Holiday Inn (за 1 чел.)
|43 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака (зависит от отеля)
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Трансфер (встреча/проводы) - 1500 ₽
- Обеды и ужины
- Завтраки в отеле «Калининград» - 650 ₽ с чел. за 1 приём
- Скидка за размещение на дополнительном месте - 1000-2000 ₽ (зависит от отеля)