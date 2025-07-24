Эстетика старой Европы: Калининград и территория бывшей Восточной Пруссии

Заглянуть в подземелья фортов, пройти по Тапиау и Инстербургу, выбрать экскурсию на свой вкус
Вы увидите Калининград в вечернем сиянии огней и прогуляетесь по его историческим кварталам. Пройдёте по тёмным коридорам фортов Калининграда и коридорам замков Тапиау и Инстербурга.

По желанию почувствуете дыхание Балтийского бриза
на пляжах Светлогорска и Янтарного и узнаете тайны «солнечного камня».

Прогуляетесь по тропам живописной и чарующей Куршской косы, а в Зеленоградске посмотрите на старинные постройки и оригинальные витрины.

Это путешествие сочетает эстетику старой Европы, ароматы соснового воздуха и атмосферу морского курорта, чтобы вдохновиться, перезагрузиться и привезти домой целую коллекцию ярких впечатлений.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения содержания тура.

Программа тура по дням

1 день

Размещение в отеле, вечерняя экскурсия по Калининграду

После прибытия в Калининград вы разместитесь в гостинице (с 15:00) и отдохнёте. Вечером отправимся в захватывающее путешествие по городу в красивой подсветке. Экскурсия начнётся в 17:30 и продлится около 3-4 часов.

В программе — знакомство с архитектурными жемчужинами Кёнигсберга: прогулка по району вилл Амалиенау, осмотр исторических зданий биржи и оборонительных укреплений, Королевских ворот и величественного Кафедрального собора. Также запланировано посещение Рыбной деревни и забавная фотосессия с бронзовыми фигурками хомлинов.

В свете вечерней иллюминации город приобретает волшебное звучание: старинные фасады, архитектурные детали и современные здания предстают почти в сказочном образе. После экскурсии рекомендуем заглянуть в ресторан и попробовать местную кухню.

2 день

Экскурсия в прошлое Восточной Пруссии (Гвардейск и Черняховск)

Поедем изучать историю Восточной Пруссии. Осмотрим сохранившиеся памятники 14 века, включая кирхи Арнау и Хайлигенвальде. Старинные города Инстербург и Тапиау встретят улочками с немецкой брусчаткой, колоритными домами, костёлом Святого Бруно и Виллой Брандес. Посетим замок Инстербург и погрузимся в легенды Тапиау.

3 день

Экскурсия на выбор: Янтарный и Светлогорск или Куршская коса и Зеленоградск

Сегодня вы сами выбираете экскурсию (за доплату):

1 вариант. Сначала побываем в Янтарном — посёлке, хранящем около 90% мировых запасов «солнечного камня». Здесь вы понаблюдаете за процессом обработки янтаря на мануфактуре и узнаете, как отличить подлинный экземпляр от подделки. Мы прогуляемся по «Городу Мастеров», аллеям парка Беккера и выйдем к знаменитому пляжу с белым песком, вошедшему в список самых экологически чистых в мире. Затем посетим уютный Светлогорск, где сохранились старинные немецкие виллы, а воздух наполнен ароматами сосен и морского бриза. Вы узнаете, почему этот курорт пользовался популярностью ещё в начале 20 века.

2 вариант. Направимся к Куршской косе. Это самая протяжённая песчаная полоса в мире, образованная силами ветра и моря. Вы услышите легенды Танцующего леса, увидите самую высокую дюну Европы и узнаете историю планерной школы. Также будет возможность купить местные деликатесы и украшения из янтаря. Далее погуляем по очаровательному Зеленоградску и посмотрим на старинные постройки, оригинальные витрины, бювет с минеральной водой «Королева Луиза» и даже светофор для хвостатых жителей.

4 день

Форты Кёнигсберга

В этот день отправимся к фортам Кёнигсберга. В программе экскурсии — посещение двух оборонительных фортов, где вы сможете пройти по настоящему крепостному тоннелю, осмотреть казематы и артиллерийские позиции. А также проверить достоверность легенд о тайных ходах и его предполагаемых сокровищах.

Продолжительность экскурсии около 5 часов, закончится в 14:30-15:00 в центре Калининграда. Вы можете самостоятельно поехать в аэропорт или продлить отдых в городе за доплату.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в отеле «Шерлок» (за 1 чел.)30 800 ₽
1-местное проживание в отеле «Калининград»39 700 ₽
2-местное проживание в Radisson Blu Hotel (за 1 чел.)46 000 ₽
1-местное стандарт в Marton Palace38 000 ₽
1-местное проживание в Radisson Blu Hotel73 500 ₽
2-местное бизнес в Marton Palace (за 1 чел.)32 500 ₽
2-местное проживание в отеле «Академическая» (за 1 чел.)28 000 ₽
1-местное проживание в отеле «Академическая»34 000 ₽
1-местное проживание в отеле «Шерлок»34 500 ₽
2-местное проживание в отеле «Турист» (за 1 чел.)32 000 ₽
2-местное проживание в отеле «Калининград» (за 1 чел.)36 500 ₽
1-местное проживание в отеле «Турист»37 500 ₽
1-местное проживание в Holiday Inn67 000 ₽
2-местное проживание в Holiday Inn (за 1 чел.)43 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака (зависит от отеля)
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Трансфер (встреча/проводы) - 1500 ₽
  • Обеды и ужины
  • Завтраки в отеле «Калининград» - 650 ₽ с чел. за 1 приём
  • Скидка за размещение на дополнительном месте - 1000-2000 ₽ (зависит от отеля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, центр города, 17:30
Завершение: Центр Калининграда, 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 28 туристов
Организуем ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей страны! Наша команда имеет многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надёжные автобусы на маршрутах и только
аккредитованные местные экскурсоводы. Мы внимательно следим за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываем в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Берём на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остаётся только прилететь и наслаждаться отдыхом.

Основано на 1 отзыве
Всё получилось здорово. На каждую поездку у нас были заранее забронированы места, и каждая была действительно увлекательной. Екатерина еще помогла с оформлением лишней ночи, за что отдельное спасибо. Остались только приятные воспоминания.
