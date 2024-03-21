2 день

Свободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. Янтарный

Свободный день в Калининграде.

Возможность самостоятельного посещения единственных в стране Музея Янтаря и Музея Мирового Океана, Калининградского зоопарка и т. д.

*по желанию за доп. плату экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов, 2000 руб. /чел.

09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского, 53)

09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места.

Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.

*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска – Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX – начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».

К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.