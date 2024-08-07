Вас ожидает неповторимый вечерний Калининград в праздничном убранстве, в поселке Янтарном увидите самое крупное в мире месторождение янтаря, а Светлогорск очарует своей старинной архитектурой.
В завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия «Огни Калининграда»
Прибытие в Калининград на ж/д вокзал или аэропорт.
Трансфер в отель по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу Холидей инн 4* с 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Огни Калининграда», 3-4 часа.
15:00 Встреча в холле гостиницы Холидей инн 4* с экскурсоводом.
Сказочный праздник в сказочном городе! Что может быть лучше?
Вы увидите вечерний Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны на площади Победы, у визитной карточки города – Кафедрального собора.
Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы.
Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота, Кафедральный собор, могилу И. Канта у его стен, Рыбную деревню на островной части города, старые мосты над рекой Преголя, церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром, центральную площадь Победы, главные общественные здания города Кенигсберга-Калининграда.
Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка, парков, стадионов и прудов.
Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.
Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Национальный парк Куршская коса
Завтрак шведский стол.
*По желанию за доп. плату экскурсия в НП Куршская коса, 6-7 часов, 1700 руб. /чел.
10:00 Встреча в холле отеля Холидей инн 4* с экскурсоводом.
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Экскурсии в Светлогорск и поселок Янтарный
Завтрак шведский стол.
Освобождение номеров.
10:00 Встреча в холле отеля Холидей инн 4* с экскурсоводом.
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Вы познакомитесь с историей места.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве.
Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К морю вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.
18:00 Окончание экскурсии, возвращение в Калининград.
Заселение в замок Нессельбек 4*.
Свободное время.
Вкуснейшая кухня ресторана, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи – только самая малость того, что может дать "Нессельбек".
Спектакль в «Тильзит Театре»
Завтрак шведский стол.
Бесплатное посещение аквазоны замка с 07:00 до 11:00.
«Королевские встречи: их имена решали судьбы мира» + спектакль в «Тильзит Театре», 8-9 часов.
Маршрут: г. Советск.
12:00 Встреча в холле замка Нессельбек.
Летом 1807 г. Тильзит становится центром политической жизни Европы.
Город на берегу реки Неман – место встречи «царствующих особ» – императора Александра I, императора Наполеона и прусской королевы Луизы, вошёл в историю как «Тильзитский мир».
Тильзит – несравненный город.
Улицы старого города, набережная реки, дом, где остановился Александр I, мост «Королевы Луизы», памятник «Королеве всех сердец» познакомят вас с событиями начала 19 века.
Обед за доп. плату.
Экспозиция частного музея «Тильзитский мир» погрузит в эпоху «Наполеоновских войн», интерьеры и моду тех времен.
А путевая информация познакомит вас с достопримечательностями северо-востока Калининградской области.
18:00 Вечерний спектакль в знаменитом Тильзит-театре.
Возвращение в замок Нессельбек. Свободное время.
Завершение программы
Завтрак шведский стол.
Бесплатное посещение аквазоны замка с 07:00 до 11:00.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал по желанию за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Холидей Инн» 4* (2 ночи) и в замке Нессельбек 4* (2 ночи) в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|Отель «Холидей Инн» 4* + Замок Нессельбек 4*
|35 000
|58 000
|по запросу
Варианты проживания
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Замок Нессельбек 4
Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка. Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.
Роскошные номера и люксы отеля «Нессельбек» оборудованы кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и мини-баром. Работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах выделены гостиная и столовая зоны, установлена расслабляющая гидромассажная ванна.
Каждое утро в элегантном обеденном зале отеля «Нессельбек» гостям подают завтрак. На открытой арене ресторана Nesselbeck проводятся костюмированные турниры и конные фаер-шоу с мая по сентябрь. В сторожевой башне замка находится впечатляющий музей средневековых пыток.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 2 ночи в отеле «Холидей Инн» 4* и 2 ночи в замке Нессельбек 4
- Питание - 4 завтрака шведский стол
- Обратный трансфер из гостиницы в последний день
- Бесплатное пользование аква-зоной в замке Нессельбек с 07:00 - 11:00
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Трансферы (аэропорт - отель 2000 руб., ж/д вокзал - отель 1500 руб.)
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Экскурсия в Национальный парк Куршская коса - 1700 руб. /чел
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
|Отель/размещение
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|Холидей инн 4*
|Двуспальная кровать, раздельные кровати (вид на город)
|Одноместное размещение в двухместном номере
|По запросу
|Замок Нессельбек 4*
|Раздельные кровати, двуспальные кровати
|Одноместное размещение в двухместном номере
|По запросу
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.