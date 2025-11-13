В 10:00 встречаемся в Калининграде (точное место уточняется индивидуально) и выезжаем в Правдинск, ранее известный как Фридланд. Здесь мы узнаем о сражении русской и наполеоновской армий 1807 года.

Далее — переезд в Железнодорожный, город с атмосферой Средневековья. По желанию можно заехать в «Ушкуй» — реконструированное прусское поселение с мастерскими (вход оплачивается отдельно).

После обеда в кафе (самостоятельно) отправимся в Озёрск — город с действующей ГЭС 1880 года и первым в Восточной Пруссии электрическим фонарём.

Двигаемся вдоль польской границы в сторону Роминтенской пущи — одного из самых живописных мест региона. Здесь сохранились древние леса с вековыми соснами, елями, дубами и липами. В Краснолесье, по желанию, возможна экскурсия в Выштынецкий эколого-исторический музей (за доплату).

Затем — остановка у железнодорожного моста в Токаревке, высотой 25 метров. Его величественный облик напоминает древнеримские акведуки.

Завершим день в гостевом доме или на турбазе «Виштынец», рядом с одноимённым ледниковым озером, возникшим около 15 000 лет назад.