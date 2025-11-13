Мои заказы

Портал в Средневековье: Правдинск, Гусев и Черняховск, Роминтенская пуща и Выштинецкое озеро

Исследовать рыцарские замки, полюбоваться вековым соснами и елями и погрузиться в прошлое
Отправляемся назад на несколько веков, когда городки на Балтике носили европейские имена, по их мощёным улочкам стучали каблучки прекрасных дам, а в старинных замках жили рыцари.

За 2 дня успеем посетить
сразу несколько мест: в Правдинске узнаем о проходившем здесь сражении с наполеоновской армией, в Озёрске увидим ГЭС, действующую с 1880 года.

В Гусеве побеседуем о событиях Первой мировой войны, оставивших след в истории города, а в Черняховске вас ждёт экскурсия в замки Георгенбург и Инстербург с непростой, но интересной судьбой.

А ещё полюбуемся лесами в Роминтенской пуще и древним Выштинецким озером — жить будем на турбазе или в гостевом доме неподалёку от водоёма.

Портал в Средневековье: Правдинск, Гусев и Черняховск, Роминтенская пуща и Выштинецкое озеро
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек15
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 6 лет.

Проживание. 2-местное размещение в гостевом доме или на турбазе у Выштинецкого озера с удобствами в номере. Например, на турбазе «Виштынец» или аналогичной. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном проживании.

За доплату возможно 1-местное размещение, подселения нет.

*Фото турбазы взяты с сайта 101hotels.com

Программа тура по дням

1 день

Правдинск, Железнодорожный, Озёрск, Роминтенская пуща и Виштынецкое озеро

В 10:00 встречаемся в Калининграде (точное место уточняется индивидуально) и выезжаем в Правдинск, ранее известный как Фридланд. Здесь мы узнаем о сражении русской и наполеоновской армий 1807 года.

Далее — переезд в Железнодорожный, город с атмосферой Средневековья. По желанию можно заехать в «Ушкуй» — реконструированное прусское поселение с мастерскими (вход оплачивается отдельно).

После обеда в кафе (самостоятельно) отправимся в Озёрск — город с действующей ГЭС 1880 года и первым в Восточной Пруссии электрическим фонарём.

Двигаемся вдоль польской границы в сторону Роминтенской пущи — одного из самых живописных мест региона. Здесь сохранились древние леса с вековыми соснами, елями, дубами и липами. В Краснолесье, по желанию, возможна экскурсия в Выштынецкий эколого-исторический музей (за доплату).

Затем — остановка у железнодорожного моста в Токаревке, высотой 25 метров. Его величественный облик напоминает древнеримские акведуки.

Завершим день в гостевом доме или на турбазе «Виштынец», рядом с одноимённым ледниковым озером, возникшим около 15 000 лет назад.

Правдинск, Железнодорожный, Озёрск, Роминтенская пуща и Виштынецкое озероПравдинск, Железнодорожный, Озёрск, Роминтенская пуща и Виштынецкое озероПравдинск, Железнодорожный, Озёрск, Роминтенская пуща и Виштынецкое озероПравдинск, Железнодорожный, Озёрск, Роминтенская пуща и Виштынецкое озероПравдинск, Железнодорожный, Озёрск, Роминтенская пуща и Виштынецкое озеро
2 день

Гусев, замки Черняховска и возвращение в Калининград

После завтрака выезжаем в обратный путь.

Первой остановкой станет город Гусев (бывший Гумбиннен) — промышленный центр с интересным прошлым. Гид расскажет о событиях Первой мировой войны, связанных с Гумбинненским сражением.

После обеда в кафе (оплата на месте) направимся в Черняховск, где нас ждёт знакомство с тевтонскими замками. Осмотрим Георгенбург, основанный в 13 веке рыцарем Хартманом фон Грумбахом, и Инстербург — сооружение с непростой судьбой, пережившее пожары и разрушения, но сохранившее своё древнее основание.

Вернёмся в Калининград. Советуем продлить отдых и отправиться в прибрежные города: Зеленоградск, Светлогорск или Янтарный.

Гусев, замки Черняховска и возвращение в КалининградГусев, замки Черняховска и возвращение в КалининградГусев, замки Черняховска и возвращение в КалининградГусев, замки Черняховска и возвращение в КалининградГусев, замки Черняховска и возвращение в КалининградГусев, замки Черняховска и возвращение в КалининградГусев, замки Черняховска и возвращение в Калининград

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты на объекты экскурсий, кроме билетов в музеи, посещаемые по желанию
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение - от 3000 ₽ (в зависимости от отеля и сезона, подселения нет)
  • Входные билеты в музеи, посещаемые по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 10:00
Завершение: Калининград, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

