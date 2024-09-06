3 дня
Калининградский микс: индивидуальное экспресс-путешествие
Познакомиться с современностью и историей города и окрестностей, полюбоваться архитектурой и морем
Начало: Калининград, 9:00
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
48 000₽ за всё до 4 чел.
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
55 012₽ за человека
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
16 445₽ за человека
7 дней
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
8 мая в 08:00
15 мая в 08:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга6 сентября 2024Спасибо большое нашему гиду Андрею за увлекательшейшее путешествие по Калининграду, Зеленоградску и Куршской косе. Узнали много увлекательных историй об этом
- ННаталья8 мая 2024Большое спасибо нашим гидам Андрею и Александру за проведенные три дня в чудеснейших городах Калининградской области. Нам проводили экскурсии в
- ННаталья29 февраля 2024Понравилось все:организация маршрута:были не только в туристических местах,а также в интересных местах,где не всегда можно побывать,если не знаешь города. Андрей
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 9 мая»
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