В мае – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «В мае» в Калининграде, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)
На велосипеде
4 дня
Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)
Проехать по побережью Балтики, залезть на маяк 19 века и увидеть потаённые и тихие уголки городов
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
1 мая в 14:00
30 мая в 14:00
34 900 за человека
Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
На велосипеде
4 дня
Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
Побывать в немецкой школе и на родине «Тильзитера» и проветрить голову
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 16:30...
16 мая в 14:00
20 июн в 14:00
34 900 за человека
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининградской области (всё включено)
На велосипеде
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининградской области (всё включено)
Прокатиться вдоль Балтики, по лесным дорогам и у границы с Польшей и побывать в немецкой школе
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
16 мая в 14:00
20 июн в 14:00
49 900 за человека
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
7 дней
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
8 мая в 08:00
15 мая в 08:00
136 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В мае»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)
  2. Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
  3. «Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининградской области (всё включено)
  4. На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Янтарный комбинат
  8. Замок Шаакен
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "В мае" можно забронировать 4 тура от 34 900 до 136 000.
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