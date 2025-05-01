4 дня
Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)
Проехать по побережью Балтики, залезть на маяк 19 века и увидеть потаённые и тихие уголки городов
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
1 мая в 14:00
30 мая в 14:00
34 900₽ за человека
4 дня
Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
Побывать в немецкой школе и на родине «Тильзитера» и проветрить голову
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 16:30...
16 мая в 14:00
20 июн в 14:00
34 900₽ за человека
6 дней
«Я буду долго гнать велосипед»: велотур по Калининградской области (всё включено)
Прокатиться вдоль Балтики, по лесным дорогам и у границы с Польшей и побывать в немецкой школе
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
16 мая в 14:00
20 июн в 14:00
49 900₽ за человека
7 дней
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
8 мая в 08:00
15 мая в 08:00
136 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «В мае»
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