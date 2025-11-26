Но в этом путешествии вас ждёт гораздо
Тур подходит для всех возрастов и физических уровней.
Одежда по погоде обязательна
Тур проводится аккредитованным гидом-экскурсоводом.
Возможна организация индивидуального трансфера из аэропорта.
Программа тура по дням
Калининград, дегустация марципана, Зеленоградск и Новый год
Встречаемся в самом западном регионе страны, где Новый год празднуют позже всей остальной России, и отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду — городу с особенной судьбой, прусскому поселению и столице Восточной Пруссии в прошлом. За 3 часа вы увидите, как пересекаются эпохи и стираются границы времён. Мы пройдём мимо старинного Кафедрального собора, который удалось сохранить благодаря расположенной рядом могиле философа Иммануила Канта. Увидим городские ворота 19 века, ещё недавно служившие реальными проездами.
Заглянем в Музей марципана: вы не только узнаете, как готовят этот десерт, но и осмотрите миниатюрные архитектурные копии Калининграда, выполненные из сладкой массы. Вас также ждёт дегустация.
После обеда, примерно в 16:30, едем в Зеленоградск — курорт с европейской атмосферой. Зимой он особенно хорош: витрины залиты мягким светом, а новогодняя иллюминация считается здесь даже красивее, чем в Калининграде. Прогуляемся, пофотографируемся, а в завершение вечера вы примете участие в мини-празднике с шампанским, мандаринкой, бенгальскими огнями и новогодними угощениями прямо у ёлки на главной площади.
В 19:00–19:30 вас доставят обратно в отель. По желанию можно присоединиться к праздничному ужину в ресторане отеля «Риверсайд» (начало в 21:00) или выбрать другие банкетные площадки города: «Резиденция королей», РК «Планета» и др. Бронирование и стоимость — по запросу.
Отдых без расписания
1 января — свободный день. Он идеально подойдёт тем, кто полноценно отметил новогоднюю ночь и теперь хочет расслабиться без планов и ранних подъёмов. Это время для себя: неспешных прогулок или отдыха в номере.
Куршская коса и зимняя Балтика
В 10:00 от отеля вас заберёт автобус — направляемся в Национальный парк «Куршская коса» — природный феномен, признанный объектом мирового значения. Зимний бор на косе тих и величественен. Покрытые снегом сосны и ели создают удивительную атмосферу, а свежий воздух бодрит. Мы прогуляемся по Танцующему лесу — месту с аномально изогнутыми стволами деревьев, и поднимемся на дюну Эфа, с которой откроются панорамные виды на Куршский залив и Балтийское море. Тем, кто доберётся до вершины, в награду достанется согревающий горячительный напиток.
С 14:00 до 15:00 вас ждёт обед в уютном трактире «У дороги» (по умолчанию рыбное меню, по запросу — мясное). Вернёмся в отель к 17:00.
Светлогорск, замок и сырная дегустация
В 10:00 начнётся заключительная экскурсия. Сегодня исследуем Светлогорск — курортный город на берегу моря. Вы прогуляетесь по променаду, вдохнёте прохладу зимнего воздуха и увидите множество зданий с немецкой архитектурой. Новогоднее настроение дополнят глинтвейн и украшенные витрины.
Следующая остановка — музейный комплекс «Замок Шаакен». Здесь вас встретит хозяйка с хреновухой и закуской, а вы пройдёте по залам орденской крепости и заглянете в подземелья с экспозицией орудий средневековых пыток. Атмосфера замка с новогодним декором станет отличным фоном для необычных фотографий.
После — переезд на сыроварню «Шаакендорф», которая расположена в отреставрированной замковой конюшне. Здесь вы увидите весь процесс создания сыра, попробуете его на дегустации с бокалом вина, а в фирменном магазине сможете приобрести продукты местного производства: шоколад, марципан, конфеты. Возвращение в Калининград с заездом в аэропорт к 17:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в отеле «Гламур» 3*
|31 300 ₽
|1-местное проживание в отеле «Гламур» 3*
|46 500 ₽
|Детский билет при 2-местном проживании в отеле «Гламур» 3*
|30 300 ₽
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное сопровождение
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты по маршруту
- Дегустация в «Шаакендорфе»
- Подарок с горячительным напитком на Куршской косе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Ужины и обед вне программы
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - 2500 ₽/машина
- Новогодний банкет - ориентировочно 17 000 ₽/чел
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от выбранного отеля и номера
- Клуб-отель «Риверсайд» 3
- 39 000 ₽ - 2-местный стандарт взрослый
- 38 000 ₽ - 2-местный стандарт детский
- 56 000 ₽ - 1-местный
- 38 200 ₽ - 3-местный комфорт взрослый (доп. место раскладушка!)
- 37 200 ₽ - 3-местный комфорт детский
- Отель «Подмосковье» 2+
- 32 200 ₽ - 2-местный стандарт взрослый
- 31 200 ₽ - 2-местный стандарт детский
- 44 900 ₽ - 1-местный
- 30 600 ₽ - 3-местный стандарт взрослый
- 29 600 ₽ - 3-местный стандарт детский
- Отель «Гламур» 3
- 31 300 ₽ - 2-местный стандарт взрослый
- 30 300 ₽ - 2-местный стандарт детский
- 46 500 ₽ - 1-местный