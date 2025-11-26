Мои заказы

В Калининград на Новый год: Куршская коса, прибрежные курорты и дегустации

Узнать всё о марципане, погулять по Танцующему лесу, Светлогорску и Зеленоградску и побывать в замке
Отметить Новый год в самом западном регионе России, где праздничный отсчёт начинается на час позже всей страны, — уже само по себе интересный опыт.

Но в этом путешествии вас ждёт гораздо
читать дальше

больше: прогулки по старинным улочкам Калининграда, на которых прусская архитектура соседствует с советским наследием, тёплая встреча и ароматный марципан в музее, уединённые пейзажи заснеженной Куршской косы с видом на Балтику, мистический Танцующий лес и подъём на дюну Эфа с согревающим угощением на вершине.

А в финале — курортный Светлогорск, средневековый замок, где хозяйка встретит нас хреновухой и закуской, и местная сыроварня с дегустацией под бокал вина. Всё это — с комфортом, радушной атмосферой и настоящим ощущением праздника.

Описание тура

Организационные детали

Тур подходит для всех возрастов и физических уровней.
Одежда по погоде обязательна
Тур проводится аккредитованным гидом-экскурсоводом.
Возможна организация индивидуального трансфера из аэропорта.

Программа тура по дням

1 день

Калининград, дегустация марципана, Зеленоградск и Новый год

Встречаемся в самом западном регионе страны, где Новый год празднуют позже всей остальной России, и отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду — городу с особенной судьбой, прусскому поселению и столице Восточной Пруссии в прошлом. За 3 часа вы увидите, как пересекаются эпохи и стираются границы времён. Мы пройдём мимо старинного Кафедрального собора, который удалось сохранить благодаря расположенной рядом могиле философа Иммануила Канта. Увидим городские ворота 19 века, ещё недавно служившие реальными проездами.

Заглянем в Музей марципана: вы не только узнаете, как готовят этот десерт, но и осмотрите миниатюрные архитектурные копии Калининграда, выполненные из сладкой массы. Вас также ждёт дегустация.

После обеда, примерно в 16:30, едем в Зеленоградск — курорт с европейской атмосферой. Зимой он особенно хорош: витрины залиты мягким светом, а новогодняя иллюминация считается здесь даже красивее, чем в Калининграде. Прогуляемся, пофотографируемся, а в завершение вечера вы примете участие в мини-празднике с шампанским, мандаринкой, бенгальскими огнями и новогодними угощениями прямо у ёлки на главной площади.

В 19:00–19:30 вас доставят обратно в отель. По желанию можно присоединиться к праздничному ужину в ресторане отеля «Риверсайд» (начало в 21:00) или выбрать другие банкетные площадки города: «Резиденция королей», РК «Планета» и др. Бронирование и стоимость — по запросу.

2 день

Отдых без расписания

1 января — свободный день. Он идеально подойдёт тем, кто полноценно отметил новогоднюю ночь и теперь хочет расслабиться без планов и ранних подъёмов. Это время для себя: неспешных прогулок или отдыха в номере.

3 день

Куршская коса и зимняя Балтика

В 10:00 от отеля вас заберёт автобус — направляемся в Национальный парк «Куршская коса» — природный феномен, признанный объектом мирового значения. Зимний бор на косе тих и величественен. Покрытые снегом сосны и ели создают удивительную атмосферу, а свежий воздух бодрит. Мы прогуляемся по Танцующему лесу — месту с аномально изогнутыми стволами деревьев, и поднимемся на дюну Эфа, с которой откроются панорамные виды на Куршский залив и Балтийское море. Тем, кто доберётся до вершины, в награду достанется согревающий горячительный напиток.

С 14:00 до 15:00 вас ждёт обед в уютном трактире «У дороги» (по умолчанию рыбное меню, по запросу — мясное). Вернёмся в отель к 17:00.

4 день

Светлогорск, замок и сырная дегустация

В 10:00 начнётся заключительная экскурсия. Сегодня исследуем Светлогорск — курортный город на берегу моря. Вы прогуляетесь по променаду, вдохнёте прохладу зимнего воздуха и увидите множество зданий с немецкой архитектурой. Новогоднее настроение дополнят глинтвейн и украшенные витрины.

Следующая остановка — музейный комплекс «Замок Шаакен». Здесь вас встретит хозяйка с хреновухой и закуской, а вы пройдёте по залам орденской крепости и заглянете в подземелья с экспозицией орудий средневековых пыток. Атмосфера замка с новогодним декором станет отличным фоном для необычных фотографий.

После — переезд на сыроварню «Шаакендорф», которая расположена в отреставрированной замковой конюшне. Здесь вы увидите весь процесс создания сыра, попробуете его на дегустации с бокалом вина, а в фирменном магазине сможете приобрести продукты местного производства: шоколад, марципан, конфеты. Возвращение в Калининград с заездом в аэропорт к 17:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в отеле «Гламур» 3*31 300 ₽
1-местное проживание в отеле «Гламур» 3*46 500 ₽
Детский билет при 2-местном проживании в отеле «Гламур» 3*30 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты по маршруту
  • Дегустация в «Шаакендорфе»
  • Подарок с горячительным напитком на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Ужины и обед вне программы
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - 2500 ₽/машина
  • Новогодний банкет - ориентировочно 17 000 ₽/чел
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от выбранного отеля и номера
  • Клуб-отель «Риверсайд» 3
  • 39 000 ₽ - 2-местный стандарт взрослый
  • 38 000 ₽ - 2-местный стандарт детский
  • 56 000 ₽ - 1-местный
  • 38 200 ₽ - 3-местный комфорт взрослый (доп. место раскладушка!)
  • 37 200 ₽ - 3-местный комфорт детский
  • Отель «Подмосковье» 2+
  • 32 200 ₽ - 2-местный стандарт взрослый
  • 31 200 ₽ - 2-местный стандарт детский
  • 44 900 ₽ - 1-местный
  • 30 600 ₽ - 3-местный стандарт взрослый
  • 29 600 ₽ - 3-местный стандарт детский
  • Отель «Гламур» 3
  • 31 300 ₽ - 2-местный стандарт взрослый
  • 30 300 ₽ - 2-местный стандарт детский
  • 46 500 ₽ - 1-местный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, отель проживания, 12:45
Завершение: Калининград, у отеля проживания, с заездом в аэропорт в 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Данил, я рад предложить вам весь спектр услуг по приёму и обслуживанию индивидуальных туристов и групп в Калининграде и области. Мы работаем уже более 20 лет: проводим ежедневные экскурсии по основным достопримечательностям Янтарного края, а также необычные и эксклюзивные туры по различным направлениям и маршрутам. Наши путешествия — это интересно, весело и вкусно!

Тур входит в следующие категории Калининграда

