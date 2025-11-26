Встречаемся в самом западном регионе страны, где Новый год празднуют позже всей остальной России, и отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду — городу с особенной судьбой, прусскому поселению и столице Восточной Пруссии в прошлом. За 3 часа вы увидите, как пересекаются эпохи и стираются границы времён. Мы пройдём мимо старинного Кафедрального собора, который удалось сохранить благодаря расположенной рядом могиле философа Иммануила Канта. Увидим городские ворота 19 века, ещё недавно служившие реальными проездами.

Заглянем в Музей марципана: вы не только узнаете, как готовят этот десерт, но и осмотрите миниатюрные архитектурные копии Калининграда, выполненные из сладкой массы. Вас также ждёт дегустация.

После обеда, примерно в 16:30, едем в Зеленоградск — курорт с европейской атмосферой. Зимой он особенно хорош: витрины залиты мягким светом, а новогодняя иллюминация считается здесь даже красивее, чем в Калининграде. Прогуляемся, пофотографируемся, а в завершение вечера вы примете участие в мини-празднике с шампанским, мандаринкой, бенгальскими огнями и новогодними угощениями прямо у ёлки на главной площади.

В 19:00–19:30 вас доставят обратно в отель. По желанию можно присоединиться к праздничному ужину в ресторане отеля «Риверсайд» (начало в 21:00) или выбрать другие банкетные площадки города: «Резиденция королей», РК «Планета» и др. Бронирование и стоимость — по запросу.