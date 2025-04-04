3 дня
Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты
Послушать органный концерт, посчитать кошек в Зеленоградске и поискать янтарь на Куршской косе
Начало: Калининград, у гостиницы «Турист», 12:00
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
19 500₽ за человека
3 дня
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
17 мар в 09:30
20 мар в 09:30
62 000₽ за всё до 4 чел.
8 дней
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зеленоградский променад»
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