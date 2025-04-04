Зеленоградский променад – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Зеленоградский променад» в Калининграде, цены от 19 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты
На автобусе
3 дня
Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты
Послушать органный концерт, посчитать кошек в Зеленоградске и поискать янтарь на Куршской косе
Начало: Калининград, у гостиницы «Турист», 12:00
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
19 500 за человека
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
На машине
3 дня
Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
Осмотреть немецкую архитектуру, средневековые кирхи и замки и съездить к морю
Начало: Калининград, 9:30, точное место - по договорённост...
17 мар в 09:30
20 мар в 09:30
62 000 за всё до 4 чел.
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
На автобусе
8 дней
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зеленоградский променад»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты
  2. Своей компанией на западный край России: Калининград, побережье Балтики, наследие Тевтонского ордена
  3. Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Высота Эфа
  6. Янтарный комбинат
  7. Остров Канта
  8. Балтийское море
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Зеленоградский променад" можно забронировать 3 тура от 19 500 до 62 000.
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