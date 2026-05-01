Встретимся в центре Калининграда и отправимся в экоотель рядом с посёлком Янтарный. Заселение с 15:00. Наш отель находится на побережье Балтики, а рядом расположен один из самых красивых пляжей с чистым песком. На территории комплекса можно заняться спортом, йогой и медитациями или просто погулять, а также заглянуть в ресторан с открытой террасой.

По предварительному бронированию и за доплату вы сможете:

посетить банный комплекс: надышаться ароматами липы и можжевельника и окунуться в прохладный чан после сауны;

устроить романтическое свидание или даже сделать предложение на смотровой площадке с видом на Балтику. Для вас накроют столик с вкуснейшими блюдами, шампанским и корзинкой свежих фруктов.

По запросу забронируем для вас дополнительные ночи в отеле GlamPoint.