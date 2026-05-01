Перезагрузка в экоотеле на побережье Балтики и экскурсия по Янтарному
Расслабиться и отдохнуть от забот, исследовать Янтарный и пройти по плавучему променаду
Приглашаем вас в роскошный экоотель на побережье Балтики: здесь можно отдохнуть от городской суеты, шума и забот, расслабиться и забыть обо всех делах.
Хотите устроить романтическое свидание или даже сделать предложение читать дальшеуменьшить
своей второй половинке? За доплату и по предварительному бронированию для вас организуют столик на побережье с вкусными блюдами, шампанским и корзиной фруктов.
Также в отеле можно посетить банный комплекс, насладиться аромотерапией во время парения и окунуться в чан после сауны.
Ещё вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Янтарному — самому крупному месторождению «балтийского золота» в мире!
Описание тура
Организационные детали
Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Проживание. Будем жить в экоотеле GlamPoint вблизи посёлка Янтарный, 2-местное размещение в номере «жилой модуль с кондиционером». Отель находится на побережье Балтийского моря, недалеко располагается песчаный пляж.
Стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении, подселения нет. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта hotel.kaliningrad.ru
Питание. В стоимость включён завтрак. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Легковой автомобиль или минивэн.
Возраст участников. 6+.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
1 день
Экоотель на балтийском побережье
Встретимся в центре Калининграда и отправимся в экоотель рядом с посёлком Янтарный. Заселение с 15:00. Наш отель находится на побережье Балтики, а рядом расположен один из самых красивых пляжей с чистым песком. На территории комплекса можно заняться спортом, йогой и медитациями или просто погулять, а также заглянуть в ресторан с открытой террасой.
По предварительному бронированию и за доплату вы сможете:
посетить банный комплекс: надышаться ароматами липы и можжевельника и окунуться в прохладный чан после сауны;
устроить романтическое свидание или даже сделать предложение на смотровой площадке с видом на Балтику. Для вас накроют столик с вкуснейшими блюдами, шампанским и корзинкой свежих фруктов.
По запросу забронируем для вас дополнительные ночи в отеле GlamPoint.
2 день
Экскурсия по Янтарному
После завтрака выселимся с вещами и в 10:00 отправимся в посёлок Янтарный, где находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Мы погуляем по парку имени Мориса Беккера и по плавучему променаду: дороге сквозь дюны и затопленный карьер. А ещё здесь живут лебеди и утки. Посетим пляж, который удостоился престижной премии «Голубой флаг».
При желании заглянем на частное производство драгоценного камня и в Парк скульптур, где можно увидеть монументы из янтаря высотой до 3 метров. В 14:00 пообедаем в ресторане (заказ по меню самостоятельно).
После — трансфер в Калининград, а за доплату — в аэропорт, Светлогорск или Зеленоградск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
24 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
Завтрак
Трансфер из центра Калининграда в Янтарный и обратно
Посещение банного комплекса, организация праздничного ужина
Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 4500-8000 ₽
Доплата за номер с кондиционером и качелью - от 1000 ₽/чел., запрашивайте на конкретные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Калининграда, место и время по согласованию, за доплату возможен трансфер из аэропорта - рекомендуем выбрать рейс с прибытием до 14:00
Завершение: Калининград, после 16:00. За доплату организуем трансфер в Светлогорск или Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1363 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 читать дальшеуменьшить
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи.
Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!
Тур входит в следующие категории Калининграда
Похожие туры на «Перезагрузка в экоотеле на побережье Балтики и экскурсия по Янтарному»