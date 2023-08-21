Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
В этом туре вы отправитесь в далекий и таинственный Калининград! Средневековые рыцарские замки, форты, готическая атмосфера старинных кирх ждут Вас. Вы посетите балтийский берег, Танцующий лес, узнаете особенности обработки янтаря. В путешествии Вы прикоснетесь к истории, почувствуйте запах моря и просто очень хорошо отдохнете.
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Балтийский вояж. Экскурсионный тур на июньские праздники
Ближайшие даты:
10
июн

Что вас ожидает:

Дегустация на сыроварне
Дегустация на сыроварне
Продегустируем сыр и шоколад под бокал вина
Уникальный музей
Уникальный музей
Посетим Музей марципана, расположенный в историческом здании Бранденбургских ворот
Местное пиво
Местное пиво
Пообедаем и отведаем один из сортов пива из пивоварни ресторана
Танцующий лес
Танцующий лес
Погуляем по загадочному лесу, который выглядит как природная сказочная декорация
Янтарный край
Янтарный край
Увидим процесс обработки солнечного камня на небольшой частной янтарной фабрике
Самая западная точка страны
Самая западная точка страны
Посетим самый западный город, крупнейшую базу военно-морского флота в России — Балтийск

Программа тура по дням

1 день

Калининград гастрономический

13:00 Начало экскурсии у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату по предварительной заявке.

Экскурсия «Калининград гастрономический».

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

«Музей марципана» в Бранденбургских воротах — ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот — это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Обед в одном из старейших и лучших ресторанов Калининграда — «Пивовар».

Пивоварня ресторана вот уже 10 лет радует жителей и гостей города первоклассными сортами пенного напитка. Вы не только пообедаете, но и отведаете один из сортов пива, сваренного в пивоварне ресторана.

В меню: салат, суп, горячее, бокал пива (300 мл). Для детей пиво заменяется на квас, морс.

Из Калининграда вы отправитесь в музейный комплекс Замок Шаакен.

В замке снова слышен звон рыцарских мечей и ржание боевых коней, здесь снова звучит средневековая музыка.

Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.

Далее посещение сыроварни «Шаакендорф», которая разместилась в реконструированном здании замковой конюшни.

Здесь вы можете увидеть все плоды трудоемкого процесса производства сыра с возможностью его дегустации, также при сыроварне работает собственный магазин, где помимо сыра можно приобрести шоколад, конфеты и марципан ручной работы.

Во время дегустации сыра будет предложен бокал вина (детям вино заменяется на морс).

19:30 Окончание экскурсии у гостиницы «Калининград».

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2 день

Золотые дюны - архитектурные изыски и Светлогорск

09:00 Начало экскурсии у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).

Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря.

Встреча с подвижными дюнами Куршской косы — это незабываемое путешествие в мир настоящей пустыни на берегу Куршского залива.

В программе запланирован подъем на смотровую площадку дюны Эфа — одной из высочайших дюн Европы.

Со смотровой площадки дюны открывается вид на уникальный пейзаж, напоминающий пустыню Сахару: величественные песчаные дюны, уходящие вдаль между морем и заливом.

Также вас ждет прогулка по загадочному Танцующему лесу, который выглядит как природная сказочная декорация.

Обед по предварительной заявке(рыбное меню по умолчанию, мясное по предварительной заявке) в трактире «У Дороги» (за доп. плату).

Станция кольцевания «Фрингилла».

На старейшей в России станции кольцевания птиц, академики РАН расскажут о своей увлекательной работе, покажут процесс кольцевания птиц.

Переезд в Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами — в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью улочек, которые сохранились с первой половины XX века практически без изменений.

Прогулка по новому променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.

18:00 Окончание экскурсии у гостиницы «Калининград».

Золотые дюны - архитектурные изыски и СветлогорскЗолотые дюны - архитектурные изыски и СветлогорскЗолотые дюны - архитектурные изыски и СветлогорскЗолотые дюны - архитектурные изыски и СветлогорскЗолотые дюны - архитектурные изыски и СветлогорскЗолотые дюны - архитектурные изыски и СветлогорскЗолотые дюны - архитектурные изыски и Светлогорск
3 день

Золото Балтики

09:00 Начало экскурсии у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).

Вы отправитесь в Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Во время экскурсии по поселку вы побываете в старинном парке, в котором растут уникальные для области интродуценты, прогуляетесь по пляжу, получившему всемирный знак качества!

Также посещение магазинчиков, которые предлагают не только украшения из янтаря по самым приемлемым ценам, но и угощают дорогих покупателей янтарной настойкой.

На небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтареобрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

И конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам.

Переезд в Балтийск.

Комплексный обед в одном из ресторанов города (за доп. плату).

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России — Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

17:00 Возвращение в Калининград с заездом в аэропорт.

Золото БалтикиЗолото БалтикиЗолото БалтикиЗолото Балтики

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ПроживаниеСтоимость с человека в рублях

Отель «Вилла Гламур» 3*

Центр города

Завтраки включены, шведский стол

19100 двухместный стандарт взрослый

18600 двухместный полулюкс детский

27100 одноместный стандарт

Отель «Калининград» 3*

Центр города, место посадки

Завтраки не включены – 550 руб. /1 завтрак, оплата на месте, шведский стол

19500 двухместный стандарт взрослый

19000 двухместный стандарт детский

20900 двухместный студио взрослый

20400 двухместный студио детский

19200 трехместный студио взрослый

18700 трехместный студио детский

24900 одноместный стандарт

*Детский до 17 лет (включительно). Доп. ночи согласно основному прайсу.

Варианты проживания

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Гостиница «Калининград» расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы «Калининград» с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель «Вилла Гламур»

2 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд.

К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном.

В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн. Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.

На территории обустроена бесплатная частная парковка.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание (3 экскурсии)
  • Трансфер в аэропорт в 3 день
  • Транспортное обслуживание (3 дня)
  • Проживание в выбранном отеле (2 ночи)
  • Обед ресторане «Пивовар» +0,3 пива в первый день
  • Завтраки (если указаны)
  • Дегустация марципанов
  • Дегустация янтарной настойки 18+
  • Дегустация сыра и шоколада с бокалом вина в сыроварне «Шаакендорф»
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт - 1 500 рублей/машина
  • Обед в Балтийске - 550 руб. /чел
  • Обед на Куршской косе - 850 руб. /чел. (по умолчанию меню рыбное, мясное меню по предварительной заявке)
  • Личные траты
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда нужно заказывать обеды?

Все обеды заказываются заранее, не менее чем за сутки.

  • обед в Балтийске – 550 рублей;
  • обед на Куршской косе (рыбное меню по умолчанию, мясное меню по предварительной заявке) – 850 рублей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
21 авг 2023
Тур интересен как ознакомительный. Понятное дело, что за три дня всего не увидишь и не посмотришь. А посмотреть есть что! Тем не менее, как вводный тур по области очень рекомендую! Можно отметить для себя наиболее интересные места в Калининградской области, которые можно потом посетить целенаправленно. Или, наоборот, отметить те места, посещать которые вы уже не захотите.
П
28 июня 2023
Отличная поездка. Прекрасно организованный тур! Составители сумели показать ключевые места Калининграда и области так, что туда хочется вернуться!
Замечательный гид
П
25 июня 2023
Это незабываемое и волшебное путешествие. Организация на высшем уровне. Гиду Назаровой Виктории большое спасибо, низкий поклон ей и крепкого здоровья. Были три дня, но настолько интересно и насыщенно все нам рассказали, такое чувство, что побывали не три дня, а три месяца. Кормили в очень красивых ресторанах, еда вкусная. Автобус чистенький, водитель водил аккуратно, никого не забывали, за всеми следили и разводили, кто жил не у гостиницы Калининград (где место посадки). И с погодой нам очень повезло. Рекомендую! Не пожалеете!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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