1 день

Калининград гастрономический

13:00 Начало экскурсии у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту за доп. плату по предварительной заявке.

Экскурсия «Калининград гастрономический».

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

«Музей марципана» в Бранденбургских воротах — ароматная точка на туристической карте города.

Музей расположен в историческом здании Бранденбургских ворот — это единственные из семи ворот Калининграда до сих пор выполняющие свою транспортную функцию.

Также вас ждет мини-дегустация полезного лакомства.

Обед в одном из старейших и лучших ресторанов Калининграда — «Пивовар».

Пивоварня ресторана вот уже 10 лет радует жителей и гостей города первоклассными сортами пенного напитка. Вы не только пообедаете, но и отведаете один из сортов пива , сваренного в пивоварне ресторана.

В меню: салат, суп, горячее, бокал пива (300 мл). Для детей пиво заменяется на квас, морс.

Из Калининграда вы отправитесь в музейный комплекс Замок Шаакен.

В замке снова слышен звон рыцарских мечей и ржание боевых коней, здесь снова звучит средневековая музыка.

Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям и музей средневековых осадных орудий.

Далее посещение сыроварни «Шаакендорф», которая разместилась в реконструированном здании замковой конюшни.

Здесь вы можете увидеть все плоды трудоемкого процесса производства сыра с возможностью его дегустации, также при сыроварне работает собственный магазин, где помимо сыра можно приобрести шоколад, конфеты и марципан ручной работы.

Во время дегустации сыра будет предложен бокал вина (детям вино заменяется на морс).

19:30 Окончание экскурсии у гостиницы «Калининград».