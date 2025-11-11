Мы побываем в Полесске (бывший Лабиау), осмотрим водный замок, посетим старую немецкую пивоварню Альберта Бланкенштейна и
Описание тура
Организационные детали
1. Что важно знать о туре?
Тур состоится при группе от 3 участников! Максимальное число участников в группе – 6. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
2. Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Элиза Спа» или «Хутор старого пасечника». Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное размещение, подселения нет.
*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru
Программа тура по дням
Полесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыра
В 10:00 встреча с гидом в центре Калининграда (место — по договорённости).
Первая остановка — Полесск (старое название — Лабиау), основанный в 1258 году Тевтонским орденом. Осмотрим водный замок Лабиау и, по желанию, зайдём в музей, расположенный в нём. Посетим старую немецкую пивоварню Альберта Бланкенштейна и школу Вальдвинкель, где узнаем об особенностях прусского образования.
Далее — переезд в Советск (бывший Тильзит). Обед в кафе (самостоятельно), прогулка по набережной и осмотр моста Королевы Луизы, связанного с подписанием Тильзитского мира. По желанию — посещение музея и пивоварни Тильзита.
В Немане увидим замок Рагнит с его руинами и подземельями, затем побываем на сыроварне «Тильзитер» и попробуем местный сыр.
Финальная точка — Краснознаменск (ранее Лазденен и Хазельберг). Покажем вам кирху, при желании вы сможете посетить музей.
Размещение в отеле «Элиза Спа» или «Хутор старого пасечника».
Гусев и Черняховск: старинные улочки, замки Георгенбург и Инстербург
После завтрака в отеле и выселения из номеров продолжим путешествие.
Первый пункт — город Гусев (бывший Гумбиннен), некогда важный культурный и административный центр Восточной Пруссии. Здесь мы узнаем о сражении времён Первой мировой войны и осмотрим городские достопримечательности. По желанию — посещение краеведческого музея.
Затем направимся в Черняховск. Посетим замок Георгенбург — один из трёх наиболее хорошо сохранившихся замков Калининградской области. Узнаем о его истории, которая начинается с 1264 года. Также осмотрим замок Инстербург и разберёмся, почему он получил это название, хотя стоит на берегу реки Анграпа.
Обед в кафе (самостоятельный заказ). После поедем обратно в Калининград. Ориентировочное время возвращения — 19:00–20:00.
Рекомендуем продолжить путешествие на балтийском побережье — посетить Куршскую косу, Светлогорск, Зеленоградск и посёлок Янтарный.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, возможен формат гид-водитель
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в объекты посещения, кроме дополнительных музеев
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение - от 3000 ₽ в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
- Входные билеты в дополнительные музеи, посещаемые по желанию