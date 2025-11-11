Мои заказы

По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск

Осмотреть замки Тевтонского ордена, перенестись в Средние века и попробовать сыр тильзитер
Приглашаем вас отправиться в прошлое — во времена отважных рыцарей, прекрасных дам и дворцовых интриг.

Мы побываем в Полесске (бывший Лабиау), осмотрим водный замок, посетим старую немецкую пивоварню Альберта Бланкенштейна и
читать дальше

школу Вальдвинкель.

В Советске узнаем историю подписания здесь Тильзитского мира между Наполеоном и Александром I, а ещё продегустируем знаменитый сыр тильзитер.

Доберёмся и до Черняховска, где увидим замок Георгенбург — один из трёх наиболее хорошо сохранившихся замков Калининградской области.

В туре будем любоваться средневековой архитектурой, погружаться в историю, гадать над тайнами и делать кадры с европейской атмосферой.

По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск
По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск
По старинным прусским городкам в мини-группе: Полесск, Советск, Неман, Гусев и Черняховск
Ближайшие даты:
13
ноя18
ноя20
ноя25
ноя27
ноя2
дек4
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

1. Что важно знать о туре?

Тур состоится при группе от 3 участников! Максимальное число участников в группе – 6. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

2. Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Элиза Спа» или «Хутор старого пасечника». Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное размещение, подселения нет.

*Фото отеля взяты с сайта travel.yandex.ru

Программа тура по дням

1 день

Полесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыра

В 10:00 встреча с гидом в центре Калининграда (место — по договорённости).

Первая остановка — Полесск (старое название — Лабиау), основанный в 1258 году Тевтонским орденом. Осмотрим водный замок Лабиау и, по желанию, зайдём в музей, расположенный в нём. Посетим старую немецкую пивоварню Альберта Бланкенштейна и школу Вальдвинкель, где узнаем об особенностях прусского образования.

Далее — переезд в Советск (бывший Тильзит). Обед в кафе (самостоятельно), прогулка по набережной и осмотр моста Королевы Луизы, связанного с подписанием Тильзитского мира. По желанию — посещение музея и пивоварни Тильзита.

В Немане увидим замок Рагнит с его руинами и подземельями, затем побываем на сыроварне «Тильзитер» и попробуем местный сыр.

Финальная точка — Краснознаменск (ранее Лазденен и Хазельберг). Покажем вам кирху, при желании вы сможете посетить музей.

Размещение в отеле «Элиза Спа» или «Хутор старого пасечника».

Полесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыраПолесск, Советск, Неман и Краснознаменск: замки, погружение в историю и дегустация сыра
2 день

Гусев и Черняховск: старинные улочки, замки Георгенбург и Инстербург

После завтрака в отеле и выселения из номеров продолжим путешествие.

Первый пункт — город Гусев (бывший Гумбиннен), некогда важный культурный и административный центр Восточной Пруссии. Здесь мы узнаем о сражении времён Первой мировой войны и осмотрим городские достопримечательности. По желанию — посещение краеведческого музея.

Затем направимся в Черняховск. Посетим замок Георгенбург — один из трёх наиболее хорошо сохранившихся замков Калининградской области. Узнаем о его истории, которая начинается с 1264 года. Также осмотрим замок Инстербург и разберёмся, почему он получил это название, хотя стоит на берегу реки Анграпа.

Обед в кафе (самостоятельный заказ). После поедем обратно в Калининград. Ориентировочное время возвращения — 19:00–20:00.

Рекомендуем продолжить путешествие на балтийском побережье — посетить Куршскую косу, Светлогорск, Зеленоградск и посёлок Янтарный.

Гусев и Черняховск: старинные улочки, замки Георгенбург и ИнстербургГусев и Черняховск: старинные улочки, замки Георгенбург и ИнстербургГусев и Черняховск: старинные улочки, замки Георгенбург и ИнстербургГусев и Черняховск: старинные улочки, замки Георгенбург и Инстербург

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, возможен формат гид-водитель
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в объекты посещения, кроме дополнительных музеев
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение - от 3000 ₽ в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
  • Входные билеты в дополнительные музеи, посещаемые по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 10:00 (точное место - по договорённости)
Завершение: Калининград, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Новый год в Калининграде с увлекательными экскурсиями, дегустациями и праздничной атмосферой
На автобусе
На микроавтобусе
5 дней
1 отзыв
Новый год в Калининграде с увлекательными экскурсиями, дегустациями и праздничной атмосферой
Отведать сыра, шоколада и хлеба по рыцарским рецептам и изучить самый западный город России
Начало: Калининград, гостиницы "Турист" (ул. Невского 53, ...
30 дек в 13:00
21 000 ₽ за человека
По следам Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Зеленоградск и окрестные замки
На машине
4 дня
-
10%
1 отзыв
По следам Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Зеленоградск и окрестные замки
Погулять по району Амалиенау, заглянуть на сыроварню и ощутить дыхание Средневековья
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
13 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
49 410 ₽54 900 ₽ за человека
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
На машине
4 дня
10 отзывов
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
13 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
46 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда