Приглашаем вас отправиться в прошлое — во времена отважных рыцарей, прекрасных дам и дворцовых интриг.Мы побываем в Полесске (бывший Лабиау), осмотрим водный замок, посетим старую немецкую пивоварню Альберта Бланкенштейна и

школу Вальдвинкель. В Советске узнаем историю подписания здесь Тильзитского мира между Наполеоном и Александром I, а ещё продегустируем знаменитый сыр тильзитер. Доберёмся и до Черняховска, где увидим замок Георгенбург — один из трёх наиболее хорошо сохранившихся замков Калининградской области. В туре будем любоваться средневековой архитектурой, погружаться в историю, гадать над тайнами и делать кадры с европейской атмосферой.

Описание тура

Организационные детали

1. Что важно знать о туре?

Тур состоится при группе от 3 участников! Максимальное число участников в группе – 6. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

2. Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.