Туры по заброшенным местам Калининграда

Найдено 3 тура в категории «Заброшенные места» в Калининграде, цены от 29 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
На машине
3 дня
1 отзыв
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
31 авг в 08:00
29 900 ₽ за человека
Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
На машине
3 дня
-
10%
Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
Поучиться готовить прусские блюда, посетить заброшенную больницу 19 века и Янтарный карьер
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
41 400 ₽46 000 ₽ за человека
Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск
На автобусе
5 дней
-
10%
Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск
Увидеть замки Вальдау и Тапиау, побывать на заброшенном аэродроме и узнать о тайных организациях
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
2 сен в 14:00
9 сен в 14:00
35 190 ₽39 100 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 тура от 29 900 до 41 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Наши туры позволят вам познакомиться с заброшенными местами Калининграда. Вы увидите необычные и интересные места, познакомитесь с историей и культурой региона. Вы получите незабываемые впечатления и приключения увидев забытые и неизвестные достопримечательности