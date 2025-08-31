Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
31 авг в 08:00
29 900 ₽ за человека
-
10%
Насыщенный тур в Калининград: дегустации, необычные маршруты, органный концерт и рыцарский турнир
Поучиться готовить прусские блюда, посетить заброшенную больницу 19 века и Янтарный карьер
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
41 400 ₽
46 000 ₽ за человека
-
10%
Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск
Увидеть замки Вальдау и Тапиау, побывать на заброшенном аэродроме и узнать о тайных организациях
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
2 сен в 14:00
9 сен в 14:00
35 190 ₽
39 100 ₽ за человека
