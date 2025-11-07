По Калининграду и области на автобусе: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Куршская коса
Увидеть топовые достопримечательности, узнать легенды Танцующего леса и побывать в древнем замке
Начало: Калининград, 13:30
«Вы узнаете легенды о Танцующем лесе, увидите высокие песчаные дюны и услышите историю школы планеризма, существовавшей здесь в прошлом»
7 ноя в 13:30
11 ноя в 13:30
24 000 ₽ за человека
Легенды Пруссии. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 27 960 ₽ за человека
Легенды Пруссии с октября по апрель. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
«Узнайте старинные легенды Калининградской области в пятидневном туре в её самые интересные уголки»
6 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
от 24 540 ₽ за человека
