Открывая тайны Калининграда: от рыцарей до секретов разведки, Балтийск, Зеленоградск и Гвардейск

Увидеть замки Вальдау и Тапиау, побывать на заброшенном аэродроме и узнать о тайных организациях
Сколько загадок таит в себе Калининградская область! Отгадать все, пожалуй, нереально, но мы постараемся приоткрыть завесу: откуда в Калининграде взялись мистические символы Третьего рейха, что скрывали разведывательные и диверсионные школы
и какие тайные организации действовали здесь.

Вы увидите здание бывшей тюрьмы гестапо, услышите о загадочной «Лаборатории 13» и осмотрите ангары аэродрома «Нойтиф».

А ещё посетите замки Вальдау и Тапиау, рассмотрите руины крепости Пиллау и погрузитесь в историю рыцарства.

В завершение тура погуляете по городу-курорту Зеленоградску, погладите его милых пушистых обитателей и надышитесь морским воздухом.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: одежду по погоде и хорошее настроение, а ещё по возможности перекусы с собой на экскурсии.

У вас всегда будет связь с организатором по экстренному телефону.

Программа тура по дням

1 день

Кёнигсберг разведывательный: тайны спецслужб и мистические объекты

Мы начнём экскурсию в 14:00. Вы познакомитесь с малоизвестной стороной истории Кёнигсберга, связанной с разведывательными и диверсионными школами, тайными организациями.

Первой остановкой станет историко-культурный центр «Королевский центр», после чего мы направимся на улицу Гагарина. Здесь находится загадочная пирамида, которую называют мистическим символом рейха.

Проедем по улице Артиллерийской, где располагались военные гарнизоны. Узнаем об истории школ «Абвера» и «Гестапо», действовавших в этих местах, и проследуем в район Марауненхоф по улице Тельмана.

Вы увидите площадь Победы и Северный вокзал, а также здание бывшей тюрьмы гестапо. Посетим бастион Астрономический, в прошлом — Кёнигсбергскую обсерваторию, а затем заглянем в мастерскую Хомлинов.

Побываем на острове Канта, где вы услышите о загадочной «Лаборатории 13» и её тайнах. По желанию и за дополнительную плату можно будет посетить музей-бункер генерала Отто Ляша — место, где принимались последние решения перед капитуляцией Кёнигсберга.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

2 день

Погружение в прошлое: замок Вальдау, кирха Халигенвальде, экскурсия по Гвардейску и замок Тапиау

Выезжаем в 12:00. Первой остановкой станет замок и кирха Нойхаузен — бывшая летняя резиденция курфюрста Георга Вильгельма. Затем мы отправимся в замок Вальдау 13 века.

Можем посетить музей «Старь» — интерактивное пространство, известное как музей «Трёх эпох». Входной билет оплачивается дополнительно.

Сделаем остановку у кирхи Халигенвальде, после чего переедем в Гвардейск — бывший Тапиау. Здесь пройдёт обзорная экскурсия по историческому центру города, включая рыночную площадь, здание ратуши с оригинальными кукольными фигурками, улицу Данцигерштрассе, дом художника Ловиса Коринта, водонапорную башню и другие памятники.

Завершающим аккордом станет внешний осмотр орденского замка Тапиау 13 века — одного из старейших сооружений региона. Желающие смогут посетить его внутренние помещения за дополнительную плату.

Продолжительность экскурсии около 6 часов.

3 день

Балтийск, Балтийская коса, руины крепости Пиллау, ангары аэродрома «Нойтиф» и экскурсия по пивоварням за доплату

Экскурсия начнётся в 10:00. Мы проедем по маршруту Калининград — Балтийск — Балтийская коса — Калининград.

В Балтийске (Пиллау) пройдёмся по набережной, увидим маяк архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, Свято-Георгиевский морской собор и Елизаветинский форт. С Северного мола откроется вид на морскую гавань и Балтийскую косу.

Далее — паромная переправа на Балтийскую косу. Мы осмотрим руины крепости Пиллау, ангары аэродрома «Нойтиф» — бывшей базы Люфтваффе. Желающие смогут посетить музей Вислинской косы «Старый Люнет» (за доплату). Затем будет свободное время. Возвращение в Калининград — к 17:00.

Важно: при плохой погоде паром отменяется, в этом случае — замена на экскурсию в посёлок Янтарный.

В 18:00 по желанию — автобусная экскурсия по местам пивоварения. Мы увидим руины Королевского замка, пивоварню «Понарт», антикварный магазин, мини-пивоварню ресторана «Брецель» и «Резиденцию Королей» с дегустацией.

Завершим вечер в замке-пивоварне «Нессельбек» в Орловке: экскурсия, музей инквизиции, дегустация. В сезон — рыцарское и огненное шоу.

Продолжительность — 4 часа.

4 день

Прогулка по Зеленоградску: променад, коты; замок Шаакен и сыроварня «Шаакен Дорф»

В 12:00 поедем в Зеленоградск. Во время прогулки по городу вы узнаете об истории Кранца — от викингов до современности, прогуляетесь по променаду и городскому парку, увидите кирху Святого Адальберта, памятник котам и бювет с минеральной водой.

Затем посетим замок Шаакен, одно из древнейших укреплений региона. Входные билеты оплачиваются на месте.

Финальной остановкой станет семейная сыроварня «Шаакен Дорф» в посёлке Некрасово. Здесь можно попробовать и приобрести сыры и шоколад собственного производства. По желанию предлагается дегустация: 6 видов сыра, 4 вида шоколада и бокал вина — за доплату.

Продолжительность экскурсии около 6 часов.

5 день

Отъезд

Выезд из отеля до 14:00. Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт — за доплату.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Экосбор для въезда на Куршскую косу
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация сыра, шоколада и вина (по желанию) - 400 ₽
  • Дополнительная экскурсия «Пивной Кенигсберг» - 2950 ₽ (взрослый), 2850 ₽ (детский)
  • Стоимость тура при размещении в отеле «Золотая Бухта»:
  • 36 100 ₽ - 2-местный номер
  • 35 600 ₽ - 2-местный номер (ребёнок)
  • 48 500 ₽ - 1-местный номер
  • 33 300 ₽ - 3-местный номер
  • 32 800 ₽ - 3-местный номер (ребёнок)
  • Стоимость размещения в других отелях по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калининград»), 14:00
Завершение: Центр Калининграда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Данил, я рад предложить вам весь спектр услуг по приёму и обслуживанию индивидуальных туристов и групп в Калининграде и области. Мы работаем уже более 20 лет: проводим ежедневные экскурсии по основным достопримечательностям Янтарного края, а также необычные и эксклюзивные туры по различным направлениям и маршрутам. Наши путешествия — это интересно, весело и вкусно!
