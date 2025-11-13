Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: одежду по погоде и хорошее настроение, а ещё по возможности перекусы с собой на экскурсии.
У вас всегда будет связь с организатором по экстренному телефону.
Программа тура по дням
Кёнигсберг разведывательный: тайны спецслужб и мистические объекты
Мы начнём экскурсию в 14:00. Вы познакомитесь с малоизвестной стороной истории Кёнигсберга, связанной с разведывательными и диверсионными школами, тайными организациями.
Первой остановкой станет историко-культурный центр «Королевский центр», после чего мы направимся на улицу Гагарина. Здесь находится загадочная пирамида, которую называют мистическим символом рейха.
Проедем по улице Артиллерийской, где располагались военные гарнизоны. Узнаем об истории школ «Абвера» и «Гестапо», действовавших в этих местах, и проследуем в район Марауненхоф по улице Тельмана.
Вы увидите площадь Победы и Северный вокзал, а также здание бывшей тюрьмы гестапо. Посетим бастион Астрономический, в прошлом — Кёнигсбергскую обсерваторию, а затем заглянем в мастерскую Хомлинов.
Побываем на острове Канта, где вы услышите о загадочной «Лаборатории 13» и её тайнах. По желанию и за дополнительную плату можно будет посетить музей-бункер генерала Отто Ляша — место, где принимались последние решения перед капитуляцией Кёнигсберга.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Погружение в прошлое: замок Вальдау, кирха Халигенвальде, экскурсия по Гвардейску и замок Тапиау
Выезжаем в 12:00. Первой остановкой станет замок и кирха Нойхаузен — бывшая летняя резиденция курфюрста Георга Вильгельма. Затем мы отправимся в замок Вальдау 13 века.
Можем посетить музей «Старь» — интерактивное пространство, известное как музей «Трёх эпох». Входной билет оплачивается дополнительно.
Сделаем остановку у кирхи Халигенвальде, после чего переедем в Гвардейск — бывший Тапиау. Здесь пройдёт обзорная экскурсия по историческому центру города, включая рыночную площадь, здание ратуши с оригинальными кукольными фигурками, улицу Данцигерштрассе, дом художника Ловиса Коринта, водонапорную башню и другие памятники.
Завершающим аккордом станет внешний осмотр орденского замка Тапиау 13 века — одного из старейших сооружений региона. Желающие смогут посетить его внутренние помещения за дополнительную плату.
Продолжительность экскурсии около 6 часов.
Балтийск, Балтийская коса, руины крепости Пиллау, ангары аэродрома «Нойтиф» и экскурсия по пивоварням за доплату
Экскурсия начнётся в 10:00. Мы проедем по маршруту Калининград — Балтийск — Балтийская коса — Калининград.
В Балтийске (Пиллау) пройдёмся по набережной, увидим маяк архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, Свято-Георгиевский морской собор и Елизаветинский форт. С Северного мола откроется вид на морскую гавань и Балтийскую косу.
Далее — паромная переправа на Балтийскую косу. Мы осмотрим руины крепости Пиллау, ангары аэродрома «Нойтиф» — бывшей базы Люфтваффе. Желающие смогут посетить музей Вислинской косы «Старый Люнет» (за доплату). Затем будет свободное время. Возвращение в Калининград — к 17:00.
Важно: при плохой погоде паром отменяется, в этом случае — замена на экскурсию в посёлок Янтарный.
В 18:00 по желанию — автобусная экскурсия по местам пивоварения. Мы увидим руины Королевского замка, пивоварню «Понарт», антикварный магазин, мини-пивоварню ресторана «Брецель» и «Резиденцию Королей» с дегустацией.
Завершим вечер в замке-пивоварне «Нессельбек» в Орловке: экскурсия, музей инквизиции, дегустация. В сезон — рыцарское и огненное шоу.
Продолжительность — 4 часа.
Прогулка по Зеленоградску: променад, коты; замок Шаакен и сыроварня «Шаакен Дорф»
В 12:00 поедем в Зеленоградск. Во время прогулки по городу вы узнаете об истории Кранца — от викингов до современности, прогуляетесь по променаду и городскому парку, увидите кирху Святого Адальберта, памятник котам и бювет с минеральной водой.
Затем посетим замок Шаакен, одно из древнейших укреплений региона. Входные билеты оплачиваются на месте.
Финальной остановкой станет семейная сыроварня «Шаакен Дорф» в посёлке Некрасово. Здесь можно попробовать и приобрести сыры и шоколад собственного производства. По желанию предлагается дегустация: 6 видов сыра, 4 вида шоколада и бокал вина — за доплату.
Продолжительность экскурсии около 6 часов.
Отъезд
Выезд из отеля до 14:00. Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт — за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Экосбор для въезда на Куршскую косу
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация сыра, шоколада и вина (по желанию) - 400 ₽
- Дополнительная экскурсия «Пивной Кенигсберг» - 2950 ₽ (взрослый), 2850 ₽ (детский)
- Стоимость тура при размещении в отеле «Золотая Бухта»:
- 36 100 ₽ - 2-местный номер
- 35 600 ₽ - 2-местный номер (ребёнок)
- 48 500 ₽ - 1-местный номер
- 33 300 ₽ - 3-местный номер
- 32 800 ₽ - 3-местный номер (ребёнок)
- Стоимость размещения в других отелях по запросу