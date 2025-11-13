Мы начнём экскурсию в 14:00. Вы познакомитесь с малоизвестной стороной истории Кёнигсберга, связанной с разведывательными и диверсионными школами, тайными организациями.

Первой остановкой станет историко-культурный центр «Королевский центр», после чего мы направимся на улицу Гагарина. Здесь находится загадочная пирамида, которую называют мистическим символом рейха.

Проедем по улице Артиллерийской, где располагались военные гарнизоны. Узнаем об истории школ «Абвера» и «Гестапо», действовавших в этих местах, и проследуем в район Марауненхоф по улице Тельмана.

Вы увидите площадь Победы и Северный вокзал, а также здание бывшей тюрьмы гестапо. Посетим бастион Астрономический, в прошлом — Кёнигсбергскую обсерваторию, а затем заглянем в мастерскую Хомлинов.

Побываем на острове Канта, где вы услышите о загадочной «Лаборатории 13» и её тайнах. По желанию и за дополнительную плату можно будет посетить музей-бункер генерала Отто Ляша — место, где принимались последние решения перед капитуляцией Кёнигсберга.

Продолжительность экскурсии 3 часа.