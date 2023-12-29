Планетарий в Калуге — место, где космос становится ближе.
Здесь мы окунемся в мир звезд и созвездий, наблюдая за лунными и солнечными затмениями, и познаем множество фактов о космических объектах.
Здесь мы окунемся в мир звезд и созвездий, наблюдая за лунными и солнечными затмениями, и познаем множество фактов о космических объектах.
Ближайшие даты:
29
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30
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Что вас ожидает:
- Площадь Мира
- Памятник Циолковскому
- Скульптура встречи Циолковского и Королева
- Памятник Гагарину
- Планетарий и др
Описание
Путешествие по космической истории Калуги Отправляемся в увлекательное путешествие, чтобы узнать, почему Калуга считается «колыбелью космонавтики». Начинаем наш маршрут с площади Мира, где встретим памятник Циолковскому, отцу космонавтики, с символической ракетой за его спиной. Мы исследуем дом, где Циолковский провел последние годы, и заглянем в школу, где он преподавал астрономию и физику. Следующий наша остановка — скульптура встречи Циолковского и Королева, открывающая ворота в историю космических исследований. Прогулка продолжится в парке Циолковского, где мы увидим памятник Гагарину. Мы также увидим знаменитый Музей космонавтики и впечатляющий купол планетария, олицетворяющий достижения космической эры. Звездное погружение в Планетарии Калуги Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе. Здесь можно погрузиться в мир звезд и созвездий, наблюдать за лунными и солнечными затмениями, и узнать много нового о космических объектах. Захватывающее звездное шоу в планетарии порадует как взрослых, так и детей, предлагая уникальный опыт путешествия по космическим просторам. Планетарий, открывшийся в 1967 году, уже более полувека вдохновляет своих посетителей на изучение космоса и его тайн.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание по городу
- Что не входит
- Посещение планетария проходит в рамках групповых сеансов (30 мин)
- Входные билеты в планетарий оплачиваются дополнительно: 400 руб. взрослый, 200 руб. школьники, 50 руб. дошкольники
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Посещение планетария проходит в рамках групповых сеансов (30 мин)
- Входные билеты в планетарий оплачиваются дополнительно: 400 руб. взрослый, 200 руб. школьники, 50 руб. дошкольники
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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