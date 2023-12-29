Описание

Путешествие по космической истории Калуги Отправляемся в увлекательное путешествие, чтобы узнать, почему Калуга считается «колыбелью космонавтики». Начинаем наш маршрут с площади Мира, где встретим памятник Циолковскому, отцу космонавтики, с символической ракетой за его спиной. Мы исследуем дом, где Циолковский провел последние годы, и заглянем в школу, где он преподавал астрономию и физику. Следующий наша остановка — скульптура встречи Циолковского и Королева, открывающая ворота в историю космических исследований. Прогулка продолжится в парке Циолковского, где мы увидим памятник Гагарину. Мы также увидим знаменитый Музей космонавтики и впечатляющий купол планетария, олицетворяющий достижения космической эры. Звездное погружение в Планетарии Калуги Планетарий в Калуге — это место, где космос становится ближе. Здесь можно погрузиться в мир звезд и созвездий, наблюдать за лунными и солнечными затмениями, и узнать много нового о космических объектах. Захватывающее звездное шоу в планетарии порадует как взрослых, так и детей, предлагая уникальный опыт путешествия по космическим просторам. Планетарий, открывшийся в 1967 году, уже более полувека вдохновляет своих посетителей на изучение космоса и его тайн.