Об экскурсии
Начнем экскурсию осмотром космической Калуги, посетим главные достопримечательности города
Затем переедем в музей-усадьбу Гончаровых «Полотняный завод». Увидим Спасские ворота, монументальную башню Конного двора XVIII века. Парковые ворота, здание ткацких палат
Побываем возле плотины с каменной кладкой VIII века, откуда открывается прекрасный вид на реку Суходрев и пруды бывшего Нижнего (водного) парка
Посетим часовню Спасских ворот, постоим у храма Спаса-Преображения Господня. Увидим всё, чем славилось имение Гончаровых во времена своего расцвета