Недалеко от Калуги находится удивительное место - «Полотняный завод».



Возможно, вы думаете, что там находится настоящий завод. Но нет. Это старинная усадьба Гончаровых, где проводились Пушкинские чтения и дворянские балы.



Вы узнаете историю этого места и насладитесь видами на реку Суходрев.



Вы увидите все, чем славилось имение во времена своего расцвета