Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»

Недалеко от Калуги находится удивительное место - «Полотняный завод»

Недалеко от Калуги находится удивительное место - «Полотняный завод».

Возможно, вы думаете, что там находится настоящий завод. Но нет. Это старинная усадьба Гончаровых, где проводились Пушкинские чтения и дворянские балы.

Вы узнаете историю этого места и насладитесь видами на реку Суходрев.

Вы увидите все, чем славилось имение во времена своего расцвета
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»
Обзорная экскурсия и поездка в музей-усадьбу «Полотняный завод»

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Мира
  • Памятник Циолковскому
  • Государственный музей истории Космонавтики
  • Памятник Гагарину
  • Ракету «Восток»
  • Дом Золотаревых
  • Кафедральный собор калужской епархии
  • Музей-усадьба Гончаровых «Полотняный завод»

Об экскурсии

Начнем экскурсию осмотром космической Калуги, посетим главные достопримечательности города
Затем переедем в музей-усадьбу Гончаровых «Полотняный завод». Увидим Спасские ворота, монументальную башню Конного двора XVIII века. Парковые ворота, здание ткацких палат
Побываем возле плотины с каменной кладкой VIII века, откуда открывается прекрасный вид на реку Суходрев и пруды бывшего Нижнего (водного) парка
Посетим часовню Спасских ворот, постоим у храма Спаса-Преображения Господня. Увидим всё, чем славилось имение Гончаровых во времена своего расцвета

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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