Неспешный рафтинг пройдёт среди камчатских пейзажей и позволит прикоснуться к дикой природе. Вы забросите удочки, попробуете уху с костра и, возможно, увидите медведей на рыбалке. А после насыщенного путешествия отдохнёте в термальных источниках. Лёгкий маршрут подходит даже детям — порогов и нагрузок нет.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:45–8:00 — сбор группы. Отправляемся с заранее согласованной точки в Петропавловске-Камчатском или Елизово

8:00 — выезд к реке Быстрой. В пути — остановка в посёлке Сокоч. Заглянем в кафе «Пирожковый рай»: местная продукция уже стала легендарной (покупки по желанию)

10:00 — прибытие к месту старта. На берегу накроем завтрак: чай, кофе, колбаса, рыба, сыр, овощи и сладкое. Познакомимся, проведём инструктаж и сформируем экипажи. Все путешественники получат экипировку (жилеты и сапоги)

10:30–12:00 — начало сплава и наблюдение за медведями. Река петляет вдоль Срединного хребта. В сезон нереста на её берегах можно увидеть взрослых медведей и медвежат — особенно утром, когда они выходят к воде на промысел

12:00–15:00 — обед и рыбалка с берега. Разводим костёр и варим уху. Если повезёт — проводим мастер-класс по приготовлению икры-пятиминутки — можно участвовать, можно просто наблюдать

15:00–16:00 — завершающий участок сплава, продвигаемся к Малкинским термам

16:00–17:00 — купание в диких горячих источниках

17:00–19:00 — возвращение в Петропавловск-Камчатский

Как проходит сплав:

По спокойному участку без порогов

Рафты вмещают до 10 человек

Физическая нагрузка минимальна — грести не нужно, работает команда сопровождения

Сплав подходит для детей от 5 лет

Питание включено: завтрак (чай, кофе, закуски) и горячий обед на костре. Питьевую воду можно набирать прямо из реки

Организационные детали