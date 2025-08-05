Косолапые истории: сплав по реке Быстрой на Камчатке
Пройти по спокойной реке, искупаться в горячих источниках - и, если повезёт, увидеть медведей
Неспешный рафтинг пройдёт среди камчатских пейзажей и позволит прикоснуться к дикой природе. Вы забросите удочки, попробуете уху с костра и, возможно, увидите медведей на рыбалке. А после насыщенного путешествия отдохнёте в термальных источниках. Лёгкий маршрут подходит даже детям — порогов и нагрузок нет.
7:45–8:00 — сбор группы. Отправляемся с заранее согласованной точки в Петропавловске-Камчатском или Елизово
8:00 — выезд к реке Быстрой. В пути — остановка в посёлке Сокоч. Заглянем в кафе «Пирожковый рай»: местная продукция уже стала легендарной (покупки по желанию)
10:00 — прибытие к месту старта. На берегу накроем завтрак: чай, кофе, колбаса, рыба, сыр, овощи и сладкое. Познакомимся, проведём инструктаж и сформируем экипажи. Все путешественники получат экипировку (жилеты и сапоги)
10:30–12:00 — начало сплава и наблюдение за медведями. Река петляет вдоль Срединного хребта. В сезон нереста на её берегах можно увидеть взрослых медведей и медвежат — особенно утром, когда они выходят к воде на промысел
12:00–15:00 — обед и рыбалка с берега. Разводим костёр и варим уху. Если повезёт — проводим мастер-класс по приготовлению икры-пятиминутки — можно участвовать, можно просто наблюдать
15:00–16:00 — завершающий участок сплава, продвигаемся к Малкинским термам
16:00–17:00 — купание в диких горячих источниках
17:00–19:00 — возвращение в Петропавловск-Камчатский
Как проходит сплав:
По спокойному участку без порогов
Рафты вмещают до 10 человек
Физическая нагрузка минимальна — грести не нужно, работает команда сопровождения
Сплав подходит для детей от 5 лет
Питание включено: завтрак (чай, кофе, закуски) и горячий обед на костре. Питьевую воду можно набирать прямо из реки
Организационные детали
К месту старта мы доберёмся на микроавтобусах на 12 или 19 человек, водители подождут нас на финише
Путешествие не требует специальной физической подготовки
Перед поездкой мы расскажем о прогнозе погоды и требованиям к экипировке. Всем участникам предоставим сапоги и спасательные жилеты
Команда сопровождения обеспечена средствами защиты от хищников
Возможна организация трансфера из поселка Паратунка за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Фамилион» или остановка 34 км. в Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Есть место на планете, где многообразие видов и ритмов природы порождает мир за пределами нашего воображения. Здесь стихии сходятся не для того чтобы уничтожить жизнь, а чтобы сформировать и закалить читать дальшеуменьшить
ее. Земля захватывающей красоты и жестоких крайностей, где начинается Россия, где нетронутый мир природы венчают огнедышащие вулканы. Территория в 270 тысяч малопригодных для жизни квадратных километров, ставшая домом лишь для 300 тысяч жителей. Я буду рад показать вам её. Отправляйтесь в путешествие на Камчатку, и мир для вас перестанет быть прежним.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Благодаря профессионалам своего дела, сплав оказался максимально комфортным и безопасным! Ребята отлично знают реку и ее обитателей) во время сплава нам поведали о берегах и о жителях, очень интересные рассказчики! Термальные источники тоже понравились, все организовано и четко спланировано. И конечно нам повезло очень вкусно покушать! Рыбу готовят просто мастерски! Лучше наверно мы и не ели!
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М
Марина
Все замечательно! Сплав приятный, рыбалка с уловом. Не зря такое название, так как мы дважды видели медведя во время сплава. Единственное, может горячий источник заменить на какой-то другой. Но это уже на любителей таких забав.
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