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Косолапые истории: сплав по реке Быстрой на Камчатке

Пройти по спокойной реке, искупаться в горячих источниках - и, если повезёт, увидеть медведей
Неспешный рафтинг пройдёт среди камчатских пейзажей и позволит прикоснуться к дикой природе. Вы забросите удочки, попробуете уху с костра и, возможно, увидите медведей на рыбалке. А после насыщенного путешествия отдохнёте в термальных источниках. Лёгкий маршрут подходит даже детям — порогов и нагрузок нет.
4.5
2 отзыва
Косолапые истории: сплав по реке Быстрой на Камчатке
Косолапые истории: сплав по реке Быстрой на Камчатке
Косолапые истории: сплав по реке Быстрой на Камчатке

Описание экскурсии

7:45–8:00 — сбор группы. Отправляемся с заранее согласованной точки в Петропавловске-Камчатском или Елизово

8:00 — выезд к реке Быстрой. В пути — остановка в посёлке Сокоч. Заглянем в кафе «Пирожковый рай»: местная продукция уже стала легендарной (покупки по желанию)

10:00 — прибытие к месту старта. На берегу накроем завтрак: чай, кофе, колбаса, рыба, сыр, овощи и сладкое. Познакомимся, проведём инструктаж и сформируем экипажи. Все путешественники получат экипировку (жилеты и сапоги)

10:30–12:00 — начало сплава и наблюдение за медведями. Река петляет вдоль Срединного хребта. В сезон нереста на её берегах можно увидеть взрослых медведей и медвежат — особенно утром, когда они выходят к воде на промысел

12:00–15:00 — обед и рыбалка с берега. Разводим костёр и варим уху. Если повезёт — проводим мастер-класс по приготовлению икры-пятиминутки — можно участвовать, можно просто наблюдать

15:00–16:00 — завершающий участок сплава, продвигаемся к Малкинским термам

16:00–17:00 — купание в диких горячих источниках

17:00–19:00 — возвращение в Петропавловск-Камчатский

Как проходит сплав:

  • По спокойному участку без порогов
  • Рафты вмещают до 10 человек
  • Физическая нагрузка минимальна — грести не нужно, работает команда сопровождения
  • Сплав подходит для детей от 5 лет
  • Питание включено: завтрак (чай, кофе, закуски) и горячий обед на костре. Питьевую воду можно набирать прямо из реки

Организационные детали

  • К месту старта мы доберёмся на микроавтобусах на 12 или 19 человек, водители подождут нас на финише
  • Путешествие не требует специальной физической подготовки
  • Перед поездкой мы расскажем о прогнозе погоды и требованиям к экипировке. Всем участникам предоставим сапоги и спасательные жилеты
  • Команда сопровождения обеспечена средствами защиты от хищников
  • Возможна организация трансфера из поселка Паратунка за дополнительную плату

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Фамилион» или остановка 34 км. в Елизово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий
Григорий — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Есть место на планете, где многообразие видов и ритмов природы порождает мир за пределами нашего воображения. Здесь стихии сходятся не для того чтобы уничтожить жизнь, а чтобы сформировать и закалить
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ее. Земля захватывающей красоты и жестоких крайностей, где начинается Россия, где нетронутый мир природы венчают огнедышащие вулканы. Территория в 270 тысяч малопригодных для жизни квадратных километров, ставшая домом лишь для 300 тысяч жителей. Я буду рад показать вам её. Отправляйтесь в путешествие на Камчатку, и мир для вас перестанет быть прежним.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
2
1
Екатерина
Благодаря профессионалам своего дела, сплав оказался максимально комфортным и безопасным! Ребята отлично знают реку и ее обитателей) во время сплава нам поведали о берегах и о жителях, очень интересные рассказчики!
Термальные источники тоже понравились, все организовано и четко спланировано.
И конечно нам повезло очень вкусно покушать! Рыбу готовят просто мастерски! Лучше наверно мы и не ели!
Благодаря профессионалам своего дела, сплав оказался максимально комфортным и безопасным! Ребята отлично знают реку и ее
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М
Все замечательно! Сплав приятный, рыбалка с уловом. Не зря такое название, так как мы дважды видели медведя во время сплава.
Единственное, может горячий источник заменить на какой-то другой. Но это уже на любителей таких забав.
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