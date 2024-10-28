28 отзывов

12 часов

Нас ждёт увлекательный сплав по реке Быстрая, рыбалка, наблюдение за медведями и купание в горячих источниках. Присоединяйтесь к нам

Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке

«Нас с вами ждёт насыщенный 15-километровый маршрут по реке Быстрая»