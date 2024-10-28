12 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Незабываемый сплав по реке Быстрая: рыбалка и фото медведей
Нас ждёт увлекательный сплав по реке Быстрая, рыбалка, наблюдение за медведями и купание в горячих источниках. Присоединяйтесь к нам
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
«Нас с вами ждёт насыщенный 15-километровый маршрут по реке Быстрая»
Расписание: ежедневно в 08:00
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
12 000₽ за человека
5 часов
Водная прогулка
Поднимаясь над землёй: вертолетная экскурсия на Камчатке
Увидеть множество вулканов и насладиться спа-процедурами в термальной реке
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
244 500₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу»
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 октября 2024Тур был хороший, гид веселый, уха вкусная, а мишка быстрый) Рекомендую, профессионалы своего дела🤗
- оольга8 октября 2024Обычно у всех этот сплав завершает путешествие по Камчатке, как вишенка на торте, а у меня получилось, что это было
- ННаталья2 октября 2024Столько эмоций мы с мужем получили впервые: красота природы, медведи, уха, икра, чай. Всем кто едет рекомендую обязательно брать плащ (моросит), теплую одежду, шапку, перчатки (погода в городе была солнечная, а на реке прохладно).
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Камчатке в ноябре 2024
Сейчас на Камчатке в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 244 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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