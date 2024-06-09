Камчатка — мощнейшее место силы. Мы отправимся к удивительной локации — горе Верблюд с двумя вершинами, которые напоминают горбы. Преодолев несложный подъём, мы остановимся меж вершин и насладимся захватывающей дух красотой. А потом я проведу для вас простую, но действенную медитацию для достижения внутреннего баланса.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь к горе Верблюд (на машине и пешком)

По сухому руслу мы поедем к подножию действующего вулкана Авачинский. По дороге я расскажу о Камчатке, вулканах, океанах, медведях, рыбе и людях. Сделаем остановку, чтобы вы сфотографировались на поле каменных пирамид и по желанию построили свою.

Припаркуемся на стоянке, где есть удобства, и отправимся на гору Верблюд. Я проведу инструктаж по дыханию и работе с треккинговыми палками. Последние 200 м подъёма довольно круты, но не пугайтесь — не было случая, чтобы кто-то из путешественников не смог преодолеть их!

Медитация для гармонии с собой и миром

В так называемом седле между горбами Верблюда вы восстановите силы горячим чаем, шоколадными батончиками и печеньем. Сможете погулять, осмотреться и сделать фотографии. По желанию я сопровожу вас к вершинам горбов Верблюда.

А потом мы найдём укрытие от ветра и я проведу для вас мягкую медитативную практику, основанную на медитации Ошо Надабрама — практике гудения. Несмотря на свою простоту, медитация позволяет достичь состояния благости, баланса и единения с миром.

Завершив путешествие внутрь себя, мы спустимся обратно к машине, где вас будут ждать чай и камчатские бутерброды с рыбой и красной икрой.

Организационные детали