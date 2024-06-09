Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Камчатка — мощнейшее место силы. Мы отправимся к удивительной локации — горе Верблюд с двумя вершинами, которые напоминают горбы. Преодолев несложный подъём, мы остановимся меж вершин и насладимся захватывающей дух красотой. А потом я проведу для вас простую, но действенную медитацию для достижения внутреннего баланса.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь к горе Верблюд (на машине и пешком)
По сухому руслу мы поедем к подножию действующего вулкана Авачинский. По дороге я расскажу о Камчатке, вулканах, океанах, медведях, рыбе и людях. Сделаем остановку, чтобы вы сфотографировались на поле каменных пирамид и по желанию построили свою.
Припаркуемся на стоянке, где есть удобства, и отправимся на гору Верблюд. Я проведу инструктаж по дыханию и работе с треккинговыми палками. Последние 200 м подъёма довольно круты, но не пугайтесь — не было случая, чтобы кто-то из путешественников не смог преодолеть их!
Медитация для гармонии с собой и миром
В так называемом седле между горбами Верблюда вы восстановите силы горячим чаем, шоколадными батончиками и печеньем. Сможете погулять, осмотреться и сделать фотографии. По желанию я сопровожу вас к вершинам горбов Верблюда.
А потом мы найдём укрытие от ветра и я проведу для вас мягкую медитативную практику, основанную на медитации Ошо Надабрама — практике гудения. Несмотря на свою простоту, медитация позволяет достичь состояния благости, баланса и единения с миром.
Завершив путешествие внутрь себя, мы спустимся обратно к машине, где вас будут ждать чай и камчатские бутерброды с рыбой и красной икрой.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе микроавтобусе MMC Delica, перекус, инвентарь для подъёма и медитации
Если вы не едите рыбу и икру, сообщите мне заранее — придумаю другой перекус для вас
Присутствие детей на практике не является препятствием, однако ответственность за их поведение лежит на родителях
В случае плохой погоды я предложу перенести/отменить экскурсию
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид на Камчатке
Привет, я Андрей! Я инструктор по йоге, медитативным и телесно-ориентированным практикам с большим стажем, пармастер, массажист. Вырос на Камчатке и искренне люблю свой край. Я опытный путешественник, в моём послужном читать дальше
списке около 30 стран, гора Эльбрус (5642), перевал Дролма Ла (5660), несколько вулканов Камчатки. Уже несколько лет я провожу экскурсии по интересным природным местам Камчатки, предлагая гостям свои знания и опыт.