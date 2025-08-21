Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Верблюд и вулкан Авачинский
Погрузитесь в гармонию с природой на Камчатке! Личная экскурсия к горе Верблюд, медитация с инструктором йоги и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от 35 100 ₽
39 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ММария21 августа 2025Очень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым очень интересно общаться, что делает путь еще интереснее. И теперь мы знаем весёлый метод спуска 😄
А еще помимо красивых видов мы увидели прекрасных евражек
- ААлександра26 августа 2024Замечательная поездка с Андреем!
Верблюд - одна из самых легкодоступных вершин, чудесные виды и природа, пеший маршрут для тех, кому тяжело
- УУльяна15 августа 2024Вот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересно. В процессе медитации к
- ММария15 октября 2023Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.
