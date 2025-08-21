Мои заказы

Медитации – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Медитации» на Камчатке, цены от 35 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к себе на Камчатке: йога, поющие чаши и Тихий океан
Погрузитесь в мир гармонии и покоя на берегу Тихого океана. Индивидуальная экскурсия с йогой и поющими чашами ждет вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Верблюд и вулкан Авачинский
Погрузитесь в гармонию с природой на Камчатке! Личная экскурсия к горе Верблюд, медитация с инструктором йоги и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
На машине
10 часов
-
10%
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три Брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от 35 100 ₽39 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    21 августа 2025
    Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
    Очень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым очень интересно общаться, что делает путь еще интереснее. И теперь мы знаем весёлый метод спуска 😄
    А еще помимо красивых видов мы увидели прекрасных евражек
    Очень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым оченьОчень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым оченьОчень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым оченьОчень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым оченьОчень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым оченьОчень понравилось восхождение на верблюд. Андрей - прекрасный гид и очень отличный человек, с которым очень
  • А
    Александра
    26 августа 2024
    Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
    Замечательная поездка с Андреем!
    Верблюд - одна из самых легкодоступных вершин, чудесные виды и природа, пеший маршрут для тех, кому тяжело
    читать дальше

    подниматься выше, например, на Авачинский вулкан 🌋
    Познакомились и покормили сусликов в долине, они такие милые, совсем ручные, не боятся людей!
    Камчатка в нашем сердце навсегда!!! ❤️

    Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!Замечательная поездка с Андреем!
  • У
    Ульяна
    15 августа 2024
    Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
    Вот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересно. В процессе медитации к
    читать дальше

    нам вышли настоящие здоровенные сурки! Андрей рассказал про породы, про растительность, как образовались разные виды сопок и почему русло реки сухое и пофоткал в красивых местах. Дал потрогать ледник (у меня потом спросили почему я этот ледник не лизнула, теперь жалею и видимо придется идти еще раз😁). Обед после спуска это вкуснейшая еда из всех что есть на свете. Мои рекомендации всем кто сомневается👌

    Вот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересноВот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересноВот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересноВот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересноВот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересноВот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересноВот и я поднялась на верблюда! С погодой относительно повезло, но даже в тумане было интересно
  • М
    Мария
    15 октября 2023
    Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
    Безусловно этот день пойдет в копилку « особенных». Андрей невероятно сильный и мощный проводник. Если вы хотите мягких и приятных изменений в жизни -эта экскурсия для вас.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Медитации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие к себе: Тихий океан и поющие чаши
  2. Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
  3. Камчатка: путешествие на край Евразии
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Халактырский пляж
  2. Авачинская бухта
  3. Вулкан Мутновский
  4. Мыс Маячный
  5. Самое главное
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Гора Морозная
  9. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в декабре 2025
Сейчас на Камчатке в категории "Медитации" можно забронировать 3 экскурсии от 35 000 до 45 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию на Камчатке на 2025 год по теме «Медитации», 26 ⭐ отзывов, цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль